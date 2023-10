Sharon Stone-t két éve zaklatja egy magyar veterán katona

Megszállottan kutat Sharon Stone után egy volt magyar katona, Boros Sándor. A férfi a színésznő több családtagjánál is járt, valamint levelekkel bombázza őket. Mint mondja, a színésznő valaha gyereket szült neki. Sharon Stone egy magánnyomozót bérelt fel, aki nemrég kapcsolatba lépett a férfival. A nyomozó most nyilvánosságra hozta a beszélgetésükről készített hangfelvételt is.