Jó ideje találgatják a Dancing with the stars nézői, hogy van-e szerelmi viszony Krausz Gábor és Mikes Anna között. A táncos nemrég félreérthető kijelentést tett, a séf azonnal tisztázta a helyzetet.

Mint írtuk, Krausz Gábor napjait most főleg a Dancing with the Stars próbái teszik ki, amiket kifejezetten élvez. A séf Mikes Annával táncol a TV2 műsorában.

„Így, hogy már hetek óta próbálunk, azt érzem, igaz, hogy tényleg kiszakít a hétköznapi problémákból. Azalatt a másfél-két óra alatt semmi másra nem koncentrálok, csak a táncra. Ez nagyon sokat segít” – árulta el Krausz Gábor, aki Tóth Gabival való válása miatt nehéz időszakon túl.

A nézők már jó ideje mondogatják, hogy ők ketten nem csak a parketten, hanem az életben is remek párost alkothatnának, nemrég ráadásul Mikes Anna félreérthető kijelentést tett, ami óriási pletykaáradatot indított be.

A szombati adásban ugyanis Kiss Ramóna műsorvezető arról kérdezte a táncost, hogy főzött-e már neki Krausz Gábor. Mikes Anna erre azt felelte, hogy kapott már tőle reggelire szendvicset.

A válasz alapján sokan arra következtettek, hogy Mikes Anna egyenesen az ágyba kapott reggelit, azonban Krausz Gábor gyorsan tisztázta, hogy a táncterembe vitte az ételt.