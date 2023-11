Azahriah: Senki sem tud segíteni a siker feldolgozásában

Azahriah nagy elismerésnek tartja, hogy ő írhatta a Valami Amerika című sorozat főcímzenéjét, mert már a filmek főcímdalai is „kultikus slágerek lettek”. Az énekes-dalszerző a sorozat negyedik epizódjában szerepel is, önmagát alakítja egy tehetségkutató műsorban, amelyből a történet szerint kiesik – derült ki az RTL Fókusz riportjából.

Nagy élmény volt, jó volt látni, hogyan épülnek fel a dolgok

– mondta a szereplésről Azahriah, akinek imponált, hogy egy gitárral fel lehet robbantani egy színpadot. Azahriah szerint nem volt olyan konkrét pillanat, amikor úgy érezte, hogy zenélni akar, a zene szeretete mindig vele volt, 12 évesen kezdett gitározni, 17 volt, amikor az első alapokat készítette.

A színészet nagyon érdekel, de nem mint személyes pálya

– mondta, hozzátéve, hogy azt is látni akarja, hogyan épül a magyarországi filmipar.

Hogyan készül egy Azahriah-dal? A melódiát, ami a fejében, van feldünnyögi egy hangrögzítőre, és otthon lejátssza, ebből születik később egy dallam, amelyhez a szövegeit is írja. Nagyon sok zenét hallgat, ami kikapcsolódás is számára, de filmeket, sorozatokat néz, ha pihenni akar. Azahriah azt mondta, nem akarja még elárulni, kikkel, de magyar és külföldi előadókkal is készít duetteket.

Az énekes 10 állomásos külföldi turnéra indul, amelyről azt mondta, az elején izgult miatta, mert rájött, teljesen más tracklistre lesz szüksége. „Nem lesz nagy show, ezért zeneileg kell elvinni.”

Rengeteg emberre számíthatok, ezért nagyon hálás vagyok, de abban senki nem tud segíteni, hogyan dolgozzam fel a sikert. Azt szeretném, hogy a zenéim felé irányuljon a rajongás

– mondta, hozzátéve, hogy jól érzi magát, és nem viseli meg a siker, de vannak napok, amikor nem feltétlenül igényli a rajongást.