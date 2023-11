Eljegyezte barátnőjét Shane Tusup

Shane Tusup 2022-ben jegyezte el Szabó Zsófi színésznőt, akivel három hónappal később szakítottak. Egy ideig nem lehetett tudni sokat a sztáredző szerelmi életéről, azonban júliusban már a Hot! magazin címlapján szerepelt új párjával, Nagy Viktória Zoéval.

A címoldalon olvasható felirat szerint a páros már össze is költözött. Szeptemberben egy különleges esküvői fotózáson vettek részt, amellyel kapcsolatban Tusup azt nyilatkozta, hogy ez még nem az igazi, de remélik, hogy az is ugyanilyen gyönyörű lesz.

Úgy látszik, hamarosan eljöhet ez a nap, mivel a pár újabb mérföldkőhöz ért: eljegyezték egymást.

Két gyönyörű esti séta a Citadellán. Az egyik az első randi, a második pedig a lánykérés. Az együtt átélt utazások és tapasztalások után örömmel osztjuk meg: hatalmas boldogság, hogy megtaláltuk egymást, a lelki társunkat, akivel véglegesen összekötjük az életünket!

– olvasható a bejegyzésben.

Shane Tusup 2013-ban vette feleségül Hosszú Katinkát, akivel 2018-ban váltak el, miután erősen megromlott a házasságuk. Az edzővel kapcsolatban azóta rendre előbukkantak rosszindulatú pletykák, melyek közül több azt állította, hogy Tusup nem épp megfelelő módon bánt kedveseivel.

A férfi végül áprilisban nyilatkozatot adott ki, hogy hivatalosan is megcáfolja az elmarasztaló híreszteléseket.