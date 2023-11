Matthew Perry nem csak hatalmas űrt, de óriási vagyont is hátrahagyott

A Jóbarátok sztárjának van egy nővére, Maria Perry, apja második és jelenlegi feleségétől, Debbie Boyle-tól. További négy fiatalabb testvére anyja második házasságából származik: Emily Morrison, Caitlin Morrison, Will Morrison és Madeleine Morrison. Perryt mindannyiukhoz szoros kötelék fűzte – írja a The Things.

Matthew PerryBarátok, szeretők és a nagy szörnyűség című memoárjában azt írta, hogy Caitlyn és Emily azonnal megszerette őket, amikor megszülettek. A továbbiakban azt is megosztotta, hogy Will és Madeline mindig vele voltak, bármi történt is. Mindeközben Maria volt a család központja.

Keith is úgy kezelte Perryt, mintha a saját fia lenne, és annak ellenére, hogy elváltak, mind John, mind Suzanne a fiuk mellett állt a függőséggel folytatott küzdelmében.

Perry a Jóbarátok sztárjaival, Jennifer Anistonnal, Lisa Kudrow-val, Courteney Coxszal, David Schwimmerrel és Matt LeBlanc-al együtt 2018-ban évi 20 millió dollárt kapott a Warner Brostól. Ez azóta tovább nőtt, miután a sitcomot 2015-ben felvette a Netflix repertoárjába, így a stúdiónak évi 1 milliárd dolláros streamingbevételt hozott.

A színészek ezután olyan szerződést kötöttek, amely ebből az összegből fejenként 2 százalékot fizetett nekik.

Az évek alatt Perry összesen 120 millió dolláros nettó vagyont halmozott fel, de „valószínűleg 9 millió dollárt vagy hasonló összeget arra költött, hogy megpróbáljon kijózanodni” – mondta korábban. A 17 Again színésze 15 alkalommal járt elvonón, és 6000 Anonim Alkoholisták találkozón is részt vett. Saját útján felbuzdulva indította el a Perry House-t, egy józan életet biztosító intézményt, amely 2015-ig működött.