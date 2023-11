A Backstreet Boys énekese még mindig nem dolgozta fel öccse, Aaron Carter halálát

Nick Carter egy interjúban vallott arról, hogy még mindig nem hiszi el, hogy lassan egy éve nincs velük az öccse, Aaron Carter. A Backstreet Boys énekese azt is elárulta, bánja, hogy nem tudott ki békülni a testvérével.

Mint megírtuk, Aaron Carter énekes-rappert tavaly novemberben holtan találták otthonában a fürdőkádban fekve. Családja szerint kábítószer okozhatta a vesztét, amit végül a boncolás eredménye is megerősített: a rapper halálát fulladás okozta, ami a bevett nyugtatók és a belélegzett gázok hatására következett be.

Csaknem egy évvel Aaron Carter halála után bátyja, a Backstreet Boys nevű popegyüttes egyik énekese, Nick Carter az E! Newsnak adott interjújában vallott testvére elvesztésének nehézségeiről.

Még mindig próbálom feldolgozni ezt az egészet, és néha csak elnyomom az érzéseket, mert nem akarok rá gondolni

– mondta az énekes, aki azt reméli, egy nap értelmet tud majd adni a történteknek.

Nick Carter az Aaronnal közösen eltöltött „jó időkre” visszagondolva hozzátette, hogy az idei ünnepek nem lesznek ugyanolyanok öccse nélkül. Mint mondta, bár most már a gyermekeivel és a családjával éli meg a halloween és a karácsony örömeit, de ha egyedül marad, csak arra tud gondolni, mennyire hihetetlen, hogy már nem él az öccse.

Azt pontosan nem lehet tudni, hogy a két testvér milyen viszonyban volt, amikor a 34 éves Aaron Carter meghalt, de Nick Carter elismerte, bánja, hogy nem tudott kibékülni az öccsével.

Nem számított, hogy min mentünk keresztül a saját életünkben, mindig képesek voltunk megbékélni egymással és visszatérni a régi kerékvágásba, de most már nem tudok

– fogalmazott Nick Carter, hozzátéve, hogy mintegy egy évvel öccse halála után még mindig azon dolgozik, hogy tovább tudjon lépni. „Nem számít, mi történik, ő a testvérem, hiányzik, és szeretem őt” – jelentette ki.

Hogy segítsen feldolgozni a gyászát, Nick Carter a januárban megjelent Hurts to Love You című dallal tisztelgett testvére előtt, amelynek videóklipjében több jelenet is látható a fivérek gyerekkorából.