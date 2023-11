Elképesztő titkokat árult el magáról Azahriah

Azahriah napjaink egyik legnépszerűbb magyar előadója, a YouTube-megtekintései hamarosan átlépik a 362 milliót, a Spotifyon pedig havonta mintegy 25 milliószor játsszák le a számait. Júniusban a Stadiumx producerduóval, a Grammy-díjas Sam Martin énekessel jelentetett meg közös dalt és klipet Heaven címmel, 2024-ben pedig háromszor tölti meg a Puskás Arénát.

Európai turnéjára is elfogytak a jegyek. A fiatal énekes novemberben Franciaországban, Ausztriában, Lengyelországban, Csehországban, valamint Németországban és Angliában is telt ház előtt lép fel, utóbbi két országban ráadásul több helyszínen is színpadra áll. A turné utolsó állomása München lesz, ahol a fiatal előadót november 15-én láthatja a közönség.

November 5-én vasárnap a Spektrum Home-on lesz látható Azahriah D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában – írja a 24.hu. A beszélgetést még szeptemberben rögzítették, tehát még azelőtt, hogy kitört volna a jegyvásárlási őrület, és kiderült volna, jövőre egymás után háromszor is telt házas koncertet fog adni a Puskás Arénában.

Azahriah a műsorban arról beszélt, hogy már egészen kicsi kora óta zenei pályára készült, és valószínűleg azért tudja jól kezelni ezt a hatalmas sikert, mert mindig is ez volt a célja. Elmondta azt is, hogy egy profi csapat áll mögötte, akik segítenek neki a koncertek megszervezésében, de megjegyezte, hogy a kreatív folyamatoknál szeret ott lenni az elejétől a végéig.

Ha magyarázni kéne valakinek, hogy mit kell csinálni, akkor maximum 70-80 százalékban tudna hasonlítani az elképzeléshez, és csak akkor, hogyha nagyon egy hullámhosszon vagytok. De akkor sem lesz olyan, mintha az valósítaná meg, aki kitalálta

– vélekedett Azahriah, aki azt is elárulta, hogy gyerekkorában a tükör előtt – bármit mikrofonnak használva, ami a keze ügyébe került – gyakorolt énekelni. Az énekes arra is visszaemlékezett, hogy csalódott volt az első fellépése után, mert nem született meg az az átütő hatás, amelyre számított.