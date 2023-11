A TMZ információi szerint az eredetileg Arnez Blount néven napvilágot látott C-Knight, aki a The Dove Shack hiphopbanda tagja volt, november 7-én elhunyt, 52 éves korában.

Értesüléseik alapján a halála azután következett be, hogy már hetekkel korábban kórházba szállították. Ahogy arról az édesapja tájékoztatta a portált, a rapperhez még október közepén hívtak mentőket a cukorbetegsége miatt, mivel a vércukorszintje nagyon magas szintre emelkedett. A férfi elmondása szerint fiát a kórházban dialízissel kezelték,

majd agyvérzést kapott, és hirtelen a szíve is leállt.

Az orvosok ezt követően újraélesztették és gépekre helyezték, hogy megmentsék az életét. Mint kifejtette, C-Knight állapota ugyanakkor nem mutatott fejlődést, amit közöltek a családjával, akik úgy határoztak, azt szeretnék, ha végleg lekapcsolnák őt a gépekről.

A rapper édesapja mindemellett arról is beszámolt a TMZ-nek, hogy épp egy döntő fontosságú MRI-vizsgálat eredményére vártak, amelyből megállapítható lett volna, hogy bármiféle agyi aktivitás kimutatható-e nála. Állítása szerint mindvégig optimisták maradtak, ám végül már nem volt remény.

A The Dove Shack banda, amelynek C-Knight is a tagja volt, nagy szerepet játszott a 90-es években abban, hogy a nyugati parti G-Funk zenei irányzat még nagyobb ismertségre tegyen szert. Legnépszerűbb dalaik közé tartozik a Summertime in the LBC, a This Is The Shack és a Smoke Out.