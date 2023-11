Tóth Gabi mindenről kitálalt a válásával kapcsolatban, majd hirtelen törölte bejegyzését

Az utóbbi hónapokban Tóth Gabi és Krausz Gábor válásától volt hangos a hazai bulvársajtó, az énekesnő a múlt héten szólalt meg először a történtek kapcsán.

Az énekesnő úgy döntött, írásban is reagál a válásáról szóló hírekre, ugyanis nem akarja, hogy kislánya később azt gondolja, hogy az anyukája nem állt ki magáért. Erről szóló bejegyzését először letörölte, majd nem sokkal később egy új posztot tett közzé, amelyben volt férjéről tapintatosabban fogalmazott.

A poszt közlését Tóth Gabi csak annak teljes terjedelmében engedélyezte. A bejegyzésben – amelyet más oldalak is szemléztek, köztük a Femina is – úgy fogalmazott:

– kezdte bejegyzését Tóth Gabi. Hozzátette, megdöbbentette, hogy milyen mértékű indulatokat váltott ki a válása az emberekből, akik ráadásul valótlan hírekből alkottak róla véleményt.

Hozzám is eljut minden létező megmondóember videója, írása, mémje. Látom, hogy mi zajlik. De azt is látom, hogy mennyien velem és mellettem vagytok! Ez pedig nagyon sok erőt ad nekem! Hálás vagyok nektek, és többen voltatok már ilyen helyzetben, mint azt hittem. Számomra azért döbbenet, hogy ilyen indulatokat váltott ki az emberekből a válásom! Valótlan hírekből alkottak rólam véleményt. Azért írom le ezeket, mert olyanok is bedőltek a hazugságoknak, akik szerettek és velem voltak az elmúlt években

– írta, majd hangsúlyozta:

Az énekesnő a Fricska táncegyüttes tagjával, Papp Máté Bencével való kapcsolatáról is írt.

– írta, majd hozzátette:

Rá kellett jönnünk, hogy hamar és váratlanul jött az életünkbe a legnagyobb csodánk, Hannaróza. Abban hittünk, hogy majd miatta megoldjuk a problémáinkat, ezért együtt maradtunk. Kifele pedig a szépet mutattuk, hisz voltak szép pillanatok! Arról nem beszélve, hogy az ember szeretné hinni a szépet még akkor is, ha nem jók a dolgok otthon. Mi is így tettünk, és belenyomtuk magunkat egy »szép családi« képbe. Kifele azt mutattam, amire vágytam volna befele. Gábor egy mélyen zárkózott férfi, akinek a lelkébe mindenemmel próbáltam helyet találni, de nem tudtam. Nagyon szerettem volna megnyitni, de sajnos én kevés voltam ehhez. Nem szerettem volna így kitárulkozni, de olyan szintű hazugságokat olvasnak rám, és olyan mértékben folytak bele az életembe, hogy muszáj voltam ezeket leírni.

– Tóth Gabi úgy folytatta:

Azt is tudom, hogy mennyi minden vár még ránk, és azt is tudom, hogy ez után a bejegyzésem után is minden bulvárlap szét fog szedni, mert sajnos szeretnek az emberek a másik életével foglalkozni a saját problémáik megoldása helyett! Viselnem kell bizonyos kritikákat, mert ismert énekesnő vagyok. Tudom, de ez már nagyon túlmutat minden emberi méltóságon, ezért most megkérek mindenkit, hogy legyen vége, és ne bántsanak tovább engem!

Üzenem, hogy fájdalmas és nagyon nehéz szembenézni a traumáinkkal, problémáinkkal, de annál boldogabb jövő vár mindenkire, aki mer tenni a saját boldogsága érdekében! Egy életünk van, és mindenkinek jár a szerető, empátiával teli társ, család, hátország! Legyetek bátrak, és tudjátok meg, hogy rám ismeretlenül is számíthattok, ha válaszút vagy nehéz helyzet elé kerültök!

Szeretettel!

Gabi