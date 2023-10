Tóth Gabi a sírás küszöbén, őszintén vallott a válásáról

„Úgy ítélkeznek az emberek, hogy nem látták, milyen küzdelmeink voltak azért, hogy ezt megmenthessük. Sajnos a kudarcot volt nehéz megélni, mert... mert egy szerető családból jövök, ahol egybe van mindenki” – mondta a Tények Plusznak Tóth Gabi, miközben láthatóan küzdött a szavakkal. Hozzátette:

De hiszem azt, és a mai napig kiállok azért, hogy ha valaki nem boldog abban, amiben él, az merjen a szívére hallgatni, és lépjen. Ha van gyerek, ha nincs gyerek. Mert egy életünk van, és jár az embereknek a boldogság. És hiszem azt, hogy nekünk a Gáborral sokkal jobb viszonyunk van most így, mint hogyha kapcsolatban maradtunk volna.

Az énekesnő – aki nemrég dalt is írt a vele történtekről – később azt is hozzátette: mérhetetlen hazugságáradat indult el a válásukról, olyan emberektől, akik semmit nem tudtak erről. Szerinte sokan tényként állítottak be olyan dolgokat, amelyeknek semmi közük nem volt a valósághoz.

Olyan képet alkottak rólam, hogy néztem, hogy hol vagyok én ebben. Nekem ehhez semmi közöm, nincs köze a valósághoz

– fogalmazott, hozzátéve: gondolkodott azon, hogy megvédje magát a nyilvánosság előtt, mert nem ártott senkinek, és Krausz Gáborral nevelik tovább a kislányukat.

Egy évig küzdöttek, mielőtt megszületett a döntés

Megjegyezte azt is, hogy szerinte nem tartozik mindenkire az, hogy mi történt köztük. „Nyilván amikor már elkezdett elfáradni ez a kapcsolat, akkor mi sokkal kevesebbet posztoltunk a Gáborral […]. De azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy ez a házasság működjön.”

A Tények szerint Tóth Gabi azt is elmondta, hogy

EGY ÉVIG KÜZDÖTTEK, PRÓBÁLTÁK rendezni a viszonyukat KRAUSZ GÁBORRAL AZÉRT, HOGY EGYBEN MARADJON A HÁZASSÁGuk.

Mint mondta, egyedül az számít neki, hogy a kislánya érezze majd a szeretetüket. Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy Krausz Gábor nagyon jó édesapa, és közösen nevelik a lányukat, tehát nem igaz az a híresztelés, hogy egyedül a férfi neveli a gyermeküket.

A válásról szóló új dalával kapcsolatban úgy fogalmazott: azoknak üzen, akik egy cipőben járnak vele, akik úgy érzik, nincs remény, nem lehet ebből kijönni.

Én is éreztem ezt. De ki lehet jönni, és úgy jövünk ki belőle, hogy örökké büszkék leszünk magunkra

– mondta.

Csodák történnek vele nap mint nap

Tóth Gabi végül arról is beszélt, hogy mi van azzal a szerelemmel, amelyről eddig csak a sajtó írt – vagyis a Fricska táncegyüttes tagjához fűződő viszonyáról.

Csodák történnek velem nap mint nap. Mert olyan szerető közegbe megyek haza, amelyre minden ember vágyik, és amely minden embernek jár. Nagyon stabil hátországom van… és szellemi partner, egy olyan kapcsolódás, amit senki nem lát. És én ezért nagyon hálás vagyok

– mondta.

Végül arról is beszélt, hogy egy nagyon érzékeny lelkű, kislányos nő a négy fal között, ezt nem sokan tudják róla.

Kemény volt. Nem mondom, hogy könnyű volt ez

– foglalta össze az utóbbi pár hónapot.

Az interjúból végül az is kiderült, hogy a Sztárban sztár című műsorban a hétvégén előadja majd az új dalát.