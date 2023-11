Bemutatkoztak a jövő héten induló Éden Hotel első játékosai

Hosszú idő után visszatér a tévéképernyőre az Éden Hotel című valóságshow, ami az elmúlt évek során megjárta a Viasat 3 és Tv2 csatornákat is – ezúttal azonban az RTL gyártásában élvezhetik a nézők. A negyedik évad november 20-án startol, a csatorna pedig most be is mutatta az első női játékosokat.