35 éves kor után esélye sem lesz – mondták a sztárnak fiatalkorában. Ennek ellenére idén már egy sikeres független filmet és egy Rebecca Miller által rendezett filmet is maga mögött tudhat. A többi, 35 éves kora után elért sikerről már nem is beszélve.

A színésznőn ugyan egyáltalán nem látszik, de már 41 éves, és mivel korán kezdte a színjátszást, tekintélyes filmográfiával büszkélkedhet. Azonban a sikereket nem borítékolta neki mindenki, különösen egy bizonyos kor után nem. Hollywoodban ugyanis a fáma szerint a nőknek 35 éves kor után nincs sok lehetősége, főleg, ha már tinisztárként befutottak.

Hathaway ugyanezt erősítette meg egy interjúban.

Amikor gyerekként dolgozni kezdtem, figyelmeztettek, hogy 35 évesen a karrierem megzuhan majd

— mondta a színésznő nemrég a Porter magazinnak. De hozzáteszi, azóta szerencsére megváltozott a világ, és egyre több nő folytatja sikerrel a karrierjét a vízválasztó kor után is. Persze, ahogy mondja, ezt nem kell nagyon megünnepelni, hiszen normális, de büszkék lehetünk rá, viszont még mindig rengeteg mindenen kell javítani.

Hathaway karrierje 2001-ben robbant be a Neveletlen hercegnő pimasz tiniszerepével, majd jött a fantasyklasszikus, az Elátkozott Ella és a kasszasikerek, mint a Túl a barátságon, Az ördög Pradát visel. A színésznő, ahogy a Varietyben olvashatjuk, azért is szereti a szakmáját, mert a filmekkel az emberek életének részévé válik, akár vigasztalhatja is őket egy-egy alakításával.

Hathawayt legutóbb az idei She Came to Me című filmben nyújtott alakításáért dicsérték a kritikusok, decemberben pedig bemutatják a Sundance Filmfesztiválon már sikerrel vetített független filmet, az Eileen című pszichodrámát. Úgyhogy 41 év ide vagy oda, Hathaway csak menetel előre, akárhány éves is.