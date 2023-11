Még 2022 májusában került bajba a kolumbiai énekesnő, Shakira, ugyanis a barcelonai törvényszék 14,5 millió euró (5,7 milliárd forint) értékű adócsalással vádolta. Idén szeptemberben aztán több csalása kiderült, ugyanis a spanyol kormány további kétmilliárd forintnak megfelelő összegű csalással vádolta meg, melyet még egykori turnéjára kapott az államtól. Shakira a vádakat tagadta, most azonban mégis bíróság elé kell állnia.

Hétfőn áll bíróság elé Barcelonában a Grammy-díjas énekesnő, Shakira14,5 millió eurós (5,7 milliárd forint) adócsalásának ügyében. A 46 éves kolumbiai előadó, aki két gyermekével Miamiban él,

akár nyolc év börtönt és mintegy 24 millió eurós (9 milliárd forint) pénzbírságot is kaphat, ha bűnösnek találják.

Az ügy azon az állításon alapul, hogy Shakira 2012 és 2014 között több mint hat hónapot töltött Spanyolországban állandó lakosként, így adókötelessé vált, ezt viszont tagadja.

Annak bizonyítására, hogy valóban spanyolországi lakos volt, az ügyészség 117 tanút hívott be, köztük fodrászokat, stúdiótechnikusokat, tánctanárokat, terapeutákat, kozmetikusokat, nőgyógyászokat és még a sofőrjét is – írja a The Guardian.

Az énekesnőt felháborították az állítások, és azzal vádolta a spanyol hatóságokat, hogy „gyűlöletkampánnyal akarják tönkretenni az imázsát”. A hatóságok állítása szerint azonban csak arról van szó, hogy lerántsák a leplet az énekesnő csalásairól, „amelyekkel be akarta csapni a spanyol kincstárat”.

Shakira az ügy új fejleményeivel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

Ezek hamis vádak! Akkoriban sokkal kevesebb időt töltöttem az országban mint 183 nap, és mindent kifizettem még a per indítása előtt, amivel állításuk szerint tartoztam nekik. Mivel spanyol származású férfival randevúztam, ezért rá akartak menni a pénzemre, annak ellenére, hogy nem Spanyolországból kapom a bevételemet.

A magánéleti válság ellenére Shakira szakmájában továbbra is nagy sikereket ér el, a múlt heti Latin Grammy Díjátadón három szobrot is hazavihetett, köztük a legjobb dalért járó elismerést.