Majdnem halálos baleset történt a forgatáson, határozatlan időre szünetre megy a Top Gear

Nem sikerült túllendülniük a tavalyi, súlyos forgatási baleseten, kényszerszünetre küldték a népszerű Top Gear szórakoztató autós műsort. Még 2022. decemberében az egyik műsorvezető, a korábbi angol krikettkapitány, Andrew Flintoff egy jelenet felvétele közben mintegy 200 kilométer per órás sebességnél szenvedett balesetet, amelyet követően életveszélyes sérülésekkel került kórházba, felépülése a mai napig tart.

Határozatlan időre biztosan kedvenceik nélkül maradnak a népszerű brit autós műsor, a Top Gear rajongói, ugyanis Andrew Flintoff tavaly decemberi balesetét követően rengeteg kritikát kapott a stáb, a produkciót gyártó BBC pedig úgy döntött, szünetre küldi a korábban James May, Jeremy Clarkson és Richard Hammond által vezetett sikerműsort.

Tekintettel a körülményekre, a BBC úgy döntött, hogy határozatlan ideig pihenőre küldi a brit műsort. Mindemellett a BBC továbbra is elkötelezett Andrew, Chris és Paddy mellett, akik 2019 óta a műsor reneszánszának főszereplői, és izgatottan várjuk, hogy mindegyikükkel új projekteken dolgozhassunk együtt

– írja a csatorna.

A BBC hozzáteszi, tudják, hogy mindez hatalmas csalódás a műsor rajongóinak, azonban ebben a helyzetben ez az egyetlen egy helyes döntés, így kérik szíves türelmüket és megértésüket.

Nem kell azonban a műsor kényszervakációra küldése alatt sem Top Gear-tartalmak nélkül maradni, ugyanis a projekt többi ágazata nem áll le, így az online és digitális magazinok forgalmazása is tovább folytatódik, nemzetközi szinten is.

Flintoff 2022-es balesetét követően a műsor forgatásai leálltak, mivel a BBC úgy vélte, a folytatás nem helyénvaló, hozzátéve, hogy egészségügyi és biztonsági felülvizsgálatra kerül sor a történtek miatt.

A korábbi krikettsztár arcsérülései a mai napig jól láthatók, orra és szája is természetellenesen áll, ám ezekkel együtt is szerencsésnek mondhatja magát, hiszen 200 kilométer per órás sebességnél szenvedett balesetet a surrey-i Dunsfold Aerodrome tesztpályán.

A baleset miatt a BBC komoly kártérítést fizethet a korábbi sportolónak, a hírek szerint ugyanis 9 millió fontban (3,9 milliárd forintban) egyeztek meg a felek.

A brit show-t jelenleg több mint 150 országban értékesítik, és 11 helyi formátumú változata létezik, köztük az Egyesült Államokban, Franciaországban és Finnországban .