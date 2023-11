Újabb sérülés a Sztárboxban, műteni kell Szegedi Fecsót

Már az adás alatt is gyanús pózban állt Szegedi Fecsó orra, most azonban az orvosok is kimondták, hogy az bizony eltörött a Sztárbox múlt vasárnapi mérkőzésén, miután Brasch Bence kiütötte ellenfelét – derült ki a Fókusz hétfői adásából.

Annak ellenére, hogy a ringorvos szerint Fecsó „jól volt”, a meccs után kötelező kivizsgálásra vitték a kórházba. Fecsó a kiütés után zavarosan látott, emellett kis szédülésre panaszkodott, és vérzett az orra.

Mivel talpon maradt, és nem szenvedett látványos sérülést, az orvosok által mért értékei pedig normálisak voltak, a fejre mért ütés miatt kellett kórházba szállítani és alaposabban megvizsgálni.

Brasch Bence a mentősök után ment, hogy megnézze, hogy érzi magát Szegedi Fecsó.

A színészt egyébként meglepte, hogy ellenfele mennyire jól bírta a meccset. Szegedi Fecsó orrát egyszer már megplasztikázták, de lehet, hogy ismét szépészeti beavatkozásra lesz szüksége az incidens miatt.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a Sztárbox másik versenyzőjét, Kabát Pétert is meg kell műteni, miután megsérült a Rácz Jenő ellen elvesztett mérkőzésen.