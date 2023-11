Istenes Bence szerint Rácz Jenő ordenáré dolgokat ordított a ringben

Elképesztően profi mérkőzéseket láthattak a nézők az RTL Sztárbox című műsorának első elődöntőjében. Női könnyűsúlyban Berki Mazsi és Janicsák Veca, férfi nehézsúlyban Brasch Bence és Szegedi Fecsó, férfi középsúlyban pedig Istenes Bence és Rácz Jenő csapott össze a ringben. Utóbbi volt a vasárnap este legjobban várt mérkőzése, a felek ugyanis már a kezdetektől üzengettek egymásnak, a mérkőzés napja előtt nem sokkal pedig a közösségi médiában is sikerült összeszólalkozniuk.

Vasárnap este lezajlott a Sztárbox első elődöntője, amelyben Berki Mazsi és Janicsák Veca, Istenes Bence és Rácz Jenő, valamint Brasch Bence és Szegedi Fecsó mérkőzött meg egymással. A műsor felépítése az eddigiekhez hasonlóan a konkrét meccsek mellett a ringbe szálló hírességek felkészülésének bemutatásából, valamint a nekik szurkoló celebek felvonultatásából állt, persze Csobot Adél és – miután a műsorvezetőnő párja is a főhősök között volt – Héder Barna most is meglátogatta az öltözőben a kesztyűzésre vállalkozókat, akik közül első körben a hölgyek öklözését követhették nyomon a nézők.

Profi öklözést láthattunk a hölgyektől

A női könnyűsúlyban induló Berki Mazsiról kiderült, hogy vírusos fertőzés miatt az utóbbi hetekben gyengélkedett, és bizony másfél hetet ki kellett hagynia az edzésekből. Emiatt az üzletasszony ugyan aggódott kicsit, de bízott benne, hogy a nála lévő négylevelű lóhere és az az indián szertartás, amit édesapja előzetesen elvégzett, segíti majd a ringben. Ellenfelének a mérkőzés előtt egy pár mankót és egy marék gumimacit küldött – Berki ugye a Gumimacik zenéjét választotta a bevonuláshoz. Janicsák Veca jól fogadta az ajándékokat, el is viccelődött rajtuk. Elárulta, hogy Berki Mazsi titkos favoritja, akit szívósabb ellenfélnek tartott, mint az előző héten legyőzött Szabados Ágit, de szerinte túl korán jött el kettőjük összecsapása az elődöntőben.

Érdekesség egyébként, hogy mindkét édesanya kislányát Emmának hívják, akik otthonról szurkoltak nekik.

A hölgyek remek formában szálltak ringbe és keményen küzdöttek a négyszer másfél perces menetek során. Ugyan Berki Mazsi már a negyvenedik másodpercben kapott egy olyan balegyenest, amitől rendesen megszédült, sikerült gyorsan összeszednie magát, és onnantól kezdve csak úgy osztotta a pofonokat. Mazsi nagyon szép lábmunkával dolgozott, és a hosszú karjai most is előnynek bizonyultak, s bár Veca remekül állta a sarat, a mérkőzés végén pontozással Berki lett a győztes, aki ezzel bejutott a Sztárbox szuperdöntőjébe.

A hölgyek intelligensen gratuláltak egymásnak, elismerően nyilatkozva a másik teljesítményéről. Berki Mazsi a győzelme után el is sírta magát, mert úgy érezte, 200 százalékot beletett ebbe a mérkőzésbe, ám a betegsége miatti másfél hetes kihagyás miatt nem gondolta, hogy ennyire jól fog sikerülni az összecsapás. A Sztárbox szakmai supervisora, Kovács Kokó István szerint az eddigi legszínvonalasabb női mérkőzést láthatták a nézők, amelynek során ugyan Janicsák Vecának is voltak szép ütései, ám Berki Mazsi sokkal jobb lábmunkával és védekezéssel, illetve több találattal fölé kerekedett végül.

Brasch Bence ütése rendesen betalált

Férfi nehézsúlyban a Sztárbox első elődöntőjében Brasch Bence és Szegedi Fecsó mérkőzött meg egymással, akik a negyeddöntőkben kiütéssel nyertek Kkevinnel és Curtisszel szemben. Mindketten nagyon felkészülten érkeztek a helyszínre, és láthatóan nagyon elszántan pattantak a ringbe. Már az első menetben sem kímélték egymást, sorjáztak a pofonok, Fecsót még az sem ijesztette meg, hogy Brasch Bence magasabb és nehezebb is nála, szabályosan rávetette magát az ellenfelére, aki viszont jól védte a pofonokat. A második menetben sem vettek vissza a felek a tempóból, a színésznek azonban végül sikerült egy olyan jobbost beküldenie, amitől

Szegedi Fecsó megtántorodott, a rákövetkező kemény csapások sorozatában pedig földre is került.

A bíró rászámolt Fecsóra, majd lefújta a mérkőzést. Brasch Bence tehát ismét kiütéssel győzött.

A nyertes a meccs után úgy nyilatkozott, senkitől nem tart a szuperdöntőben, ha kell, Pintér Tiborral és Árpa Attilával is lenyomja a négyszer két percet. Héder Barna szerette volna megszólaltatni Szegedi Fecsót is, ám az üzletembert még nagyban vizsgálták a sérülése miatt, ami feltehetően komolyabb, mint amennyire elsőre tűnt.

Istenes és Rácz meccsén forrtak az indulatok

A szerkesztők a műsor végére időzítették a férfi középsúlyban induló Istenes Bence és Rácz Jenő összecsapását, akik már a kezdetektől üzengettek egymásnak, a napokban pedig a közösségi médiában is sikerült összeszólalkozniuk. Istenes már többször elismerte, hogy hibázott: nem vette észre, hogy a csokorba rendezett, majd az Instájára kiposztolt kommentek közé egy rasszista üzenet is került, ami Rácz Jenőt – függetlenül attól, hogy mikor jelezték neki, a műsorvezető azonnal korrigált – nagyon érzékenyen érintette. Istenes ezért az elmúlt napokban már többször és több helyen is bocsánatot kért, ám úgy tűnik, a sztárséfnek mindez akkora csalódást okozott, hogy mostanáig nem tudott túllépni a történteken.

A kettejük közötti feszültség rányomta a bélyegét a mérkőzésre is.

Bár azt mondták, higgadtan lépnek a ringbe, már a bevonulásnál érződött, hogy a korábban tapasztaltakhoz képest a felek kevésbé felszabadultak. Ahogy elkezdődött a meccs, azonnal egymásnak estek, a kölcsönös támadásaik pedig többször is szabálytalansággal végződtek, így a bírónak bizony volt dolga rendesen. Az biztos, hogy nagyon kemény és izgalmas mérkőzést láthattak a nézők, a főhősök elképesztő vehemenciával küzdöttek egymással és mindkettőjüknek voltak szép ütései – Kovács Kokó István is azt hajtogatta, mennyire nehéz lesz összesíteni a pontokat. A négy menet után végül egyhangú pontozással Rácz Jenőt kiáltották ki győztesnek.

Csaknem elmaradt a kézfogás

Nem lehet amellett elmenni, hogy a mérkőzés után Istenes Bence nem igazán akart kezet fogni Rácz Jenővel, amelynek okát Héder Barnának el is magyarázta a műsorvezető.

Félreértés ne essék, mielőtt bárki elkezd támadni azzal, hogy nem akartam a Jenővel kezet fogni, de olyan ordenáré dolgokat ordított meccs közben – nem tudom, hogy lehetett-e hallani itt a mikrofonon keresztül –, hogy szerintem nem érdemelte meg azt, hogy kezet fogjak vele. Csak ennek szólt, nem a sportszerűtlenségemnek

– szögezte le Istenes, aki bár Héder Barna kérte, a pontozók döntését nem akarta kommentálni, mint mondta, nyilván ő belülről máshogy éli meg az egészet. Hangsúlyozta: vissza kell néznie majd a meccset, hogy bármit is nyilatkozni tudjon azzal kapcsolatban, mi történt a ringben.

Rácz Jenő is értékelte Héder Barnának a mérkőzést. Szerinte jó meccs volt, és azt is elismerte, hogy bizony kapott ő is jó pár rendes pofont Istenes Bencétől. Úgy fogalmazott:

Szerintem kemény meccs volt, mocsok is volt a mérkőzésben, mert adtunk egymásnak, ahol csak tudtunk, amikor csak lehetett. Ilyen a boksz, ez is egy műfaj.

A második elődöntőre december 3-án kerül sor, az alábbi párosítással: