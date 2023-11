Istenes Bence veresége berobbantotta a kommentháborút

Nem elég, hogy Istenes Bence szerint Rácz Jenő ordenáré dolgokat ordított a ringben, most az Instagramon is elkezdődött egy kisebb adok-kapok Rubint Réka és Csobot Adél között, akik egyáltalán nem értenek egyet abban, hogy Rácz Jenő megérdemelte-e az RTL Sztárbox vasárnapi elődöntőjében a győzelmet.

Bajnok vagy, szívből gratulálunk és a csapatodnak is! Van igazság

– írta Rubint Réka a saját Instagram-oldalán, ahol egy videót is megosztott arról, ahogyan a győztes Rácz Jenő karját a magasba emelik.

Ezt Istenes Bence felesége, Csobot Adél nem hagyhatta szó nélkül, ő is billentyűzetet ragadott.

Hát minden van, csak igazság nem!

– vágott vissza.

Korábban, november elején Istenes Bence és ifj. Schobert Norbival mérkőzött meg a ringben, amely az egyik legizgalmasabb küzdelem volt. Végül a műsorvezető keze lendülhetett a magasba, de mind az ifjabbik Norbi, mind a Schobert család sportszerűen kezelte Istenes győzelmét. Legalábbis eddig úgy tűnt.

Nagy volt a feszültség

Ahogyan arról az Index is beszámolt, vasárnap este zajlott a Sztárbox első elődöntője, amelyben Berki Mazsi és Janicsák Veca, Istenes Bence és Rácz Jenő, valamint Brasch Bence és Szegedi Fecsó mérkőzött meg egymással.

A sztárséf Rácz Jenő és Istenes Bence mérkőzését már előzetesen is beárnyékolta egy kis feszültség, ugyanis a kezdetektől üzengettek egymásnak, és a médiában is sikerült összeszólalkozniuk: az egyik Instagram-posztja alá egy rasszista üzenet is került, amit később hiába korrigált, Rácz Jenőt nagyon érzékenyen érintette.

A mérkőzés után Istenes Bence ráadásul nem igazán akart kezet fogni Rácz Jenővel, mert elmondása szerint az ordenáré dolgokat ordított neki meccs közben, ezért nem érdemelte meg a kézfogását.

A vasárnapi gáláról részletesen beszámoltunk ebben az írásunkban.