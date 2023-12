Helybenhagyta a fellebbviteli bíróság Jussie Smollett sorozatszínész ítéletét: így a TMZ és több nagy hírportál információi szerint az önmaga megveretésével vádolt színész visszatér a chicagói börtönbe, hogy befejezze 150 napos büntetését, továbbá 130 ezer dolláros pénzbírságra is számíthat.

Jussie Smollett's disorderly conduct conviction upheld by Illinois appeals court https://t.co/8Xz1dYVCJz — FOX 32 News (@fox32news) December 1, 2023

Ahogyan arról az Index is tájékoztatott, Jussie Smollett, az Empire című sorozat színésze azt állította a chicagói rendőrségnek, hogy gyűlölet-bűncselekmény áldozata volt 2019 januárjában. A támadást azonban a vád szerint önmaga rendezte meg, ezért 2021 decemberében bűnösnek találta a bíróság.

A fekete, nyíltan meleg Jussie Smollett azzal került be a hírekbe 2019-ben, hogy állítása szerint két fehér férfi támadt rá Chicagóban, rasszista és homofób sértéseket vágva a fejéhez. Megverték, leöntötték valamilyen maró anyaggal, a nyaka köré pedig kötelet hurkoltak, állította. Később letartóztattak egy nigériai származású testvérpárt, akiket a térfigyelő kamerák felvételein is lehetett látni, csakhogy kiderült, hogy mindketten statiszták voltak az Empire forgatásán. Sőt, egyikük Smollett személyi edzőjeként is dolgozott.

Bevallották, hogy a színész bérelte fel őket, hogy verjék meg.

Jussie-t eredetileg 2022-ben ítélték el, az ítélet után összesen 6 napot töltött a Cook megyei börtönben, mielőtt szabadon engedték a fellebbezés idejére.

Ez idő alatt a színész új zenéket szerzett, filmet rendezett, keményen edzett, valamint rehabilitációra járt és még a fejét is leborotválta.