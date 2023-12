Kiderült, lesz-e folytatása Az Árulóknak

Szombat este lelepleződött az utolsó gyilkos is az RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorában. A műsor első évadának végéről ebben az írásunkban számoltunk be.

Ennek apropójából érkezett a Reggeli adásába a formátum szenior kreatív producere, Nyári Gábor is. A szakember leszögezte, hogy még pontos nézettségi adatokkal nem tud szolgálni, viszont már látni lehet, hogy a műsor szép számokat produkált az elmúlt két hétben.

Peller Mariann kérdésére válaszolva elmondta, hogy hosszas keresgélés után találták meg a műsor szereplőit.

Akiket megkerestünk, azoknak rettenetesen tetszett, és rettenetesen féltek is tőle.

Nyári Gábor elárulta azt is, hogy pszichológusok segítségével szűrték ki, hogy ki az, aki mentálisan is felkészült a nyomozásra, de a tizenkét nap alatt is végig szakemberek figyelték őket. A versenyzők helyzetét ugyanis nehezítette, hogy teljesen izolálva voltak a külvilágtól.

Arra a kérdésre, hogy várható-e második évad a műsorból, sejtelmesen csak annyit mondott: