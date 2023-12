Millióhoz közelít a csizma ára, amely úgy néz ki, mint egy műláb

Lehet, hogy a kifutók és a ruhaszalonok világában élők számára ez egy kész mestermű, ám aligha gondolja ugyanezt egy átlagember a Louis Vuitton műlábra hajazó csizmájáról. Az MSCHF nagy piros csizmája után minden bizonnyal az Illusion High Boot is remek mémalapanyaggá válik.

A divat és stílus világában szinte bármi megtörténhet, így már azon sem lepődik meg különösebben senki, ha egy-egy luxusmárka meglehetősen furcsa darabokkal sokkolja a vevőkörét. Ennek ellenére akadnak még az iparágban tevékenykedők számára is olyan termékek, amelyek láttán minden bizonnyal felhúzzák a szemöldöküket, elég csak az MSCHF Big Red Boots-ára, vagy épp az ujjbegynél is kisebb, milliókért értékesített táskájára gondolni.

Mindig van azonban új a nap alatt – a Louis Vuitton sem ragadt le a hangyányi táskánál, és egy tényleg nehezen értelmezhető darabot dobott piacra: egy csizmát, amely

LEGINKÁBB MŰLÁBRA VAGY egy PRÓBABaba LÁBÁRA HAJAZ.

Az Illusion High Boot és Illusion Ankle Boot névre keresztelt, térdig, illetve bokáig érő darabjai a divatház leírása szerint hűen tükrözik az általuk kitűzött célokat, azaz a kifinomultság és az innováció egyvelegét.

Ezt az állítólagos kifinomultságot azonban meg kell fizetni,

a csizma ára meglehetősen borsos, 2470 dollár, azaz körülbelül 862,5 ezer forint.

De mitől olyan különleges ez a darab?

Ami ezeket a csizmákat kiemeli a mezőnyből, az egyértelműen az egyedi dizájn, amely egy olyan láb hatását kelti térdtől lefelé, amin egy csipkeharisnya és egy magassarkú cipő van. A gyártó szerint a darab nőiességet és bájt idéz, egy hétköznapi emberben viszont jogosan merülhet fel a gondolat, ha ilyen mintájú csizma készült, miért nincs még zokni-szandálos gumicsizma a kevésbé tehetősek számára. Az illúzió állítólag nemcsak misztikumot ad a lábbeliknek, hanem jelképezi is a divatház elkötelezettségét a hagyományos dizájnok határainak feszegetése mellett.

A Louis Vuitton híres a kézműves termékek iránti elkötelezettségéről, ami alól az Illusion High csizma sem kivétel. A prémium anyagokból készített csizmák nemcsak stílust, hanem tartósságot is ígérnek: a részletek iránti figyelem minden öltésben látható, minden pár egy műalkotás.

Ráadásul annak ellenére, hogy a csizmák alapvetően magas szárú lábbelik, az Illusion High Bootot sokféle viselethez ajánlják a szofisztikált estélyi ruháktól a divatos casual öltözetig – a divatház állítja, ezzel a darabbal mindenki garantáltan magára vonzza majd a szemeket. Persze mindenki döntse el maga, hogy ez jót vagy éppen rosszat jelent, az biztos, hogy a lábbelivel a Louis Vuittonnak sikerült olyan darabot létrehoznia, amely legalább ugyanannyira megállja a helyét a kifutókon, mint a hétköznapokban.

Nem is különösebben meglepő, hogy a műlábra hajazó csizmák kedveltté váltak a hírességek – például Emma Stone vagy Blake Lively – és a legmenőbb influenszerek körében is, jelenlétük a vörös szőnyegen és a közösségimédia-platformokon pedig csak tovább erősítette a cipők státuszát. Azt egyelőre nem tudni, hogy a hétköznapokban mennyire népszerű a különös darab – meglepő lenne, ha hónapokon belül minden második emberen egy ilyen virítana. Már csak az ára miatt is...