Barbra Streisand ellustult

Az aranytorkú színésznő, aki 1998 óta James Brolin felesége, elárulta, nem tervezi, hogy a közeljövőben még filmet forgatna. Több mint egy évtizede nem játszott filmben, de a rajongók mégis reménykedtek, hátha ő is csinál egy nagy visszatérést. Nemrég azonban úgy nyilatkozott, a forgatás már túl fárasztó neki.

Kudarcként élte meg és nagyon elfárasztotta, mikor több mint tíz éve küzdenie kellett a Gypsy című musical megfilmesítési jogaiért, amiben Rose-t, a sztriptíztáncosnőt játszotta volna. De Streisand elmondta azt is, hogy ha szabad kezet kapott volna mindig a filmkészítésben, akkor soha nem írt volna könyvet, ahogy azt megtette My name is Barbra címmel. A régóta várt memoár november elején jelent meg.

Streisand több film megvalósításáért is harcolt, többek között a klasszikus, 1973-as Ilyenek voltunk folytatásáért, amiben Robert Redforddal alakítottak szerelmes párt. Nemrég úgy nyilatkozott a The Howard Stern Show-ban, hogy Stephen Sondheim musicalje, a Gypsy filmadaptációjánál az is probléma volt, hogy Sondheim nem engedte, hogy a film főszereplője és rendezője is legyen, mert szerinte ez túl nehéz lett volna a színésznőnek.

Streisand első szerepét az 1968-as Funny Girl-ben kapta, amiért elnyerte a legjobb női főszereplő Oscar-díjat. De persze ismerjük a Hello Dollyból, a Tükröm, tükrömből, a Csillag születikből vagy a Hullámok hercegéből is.

Miért csak 19 filmet készítettem életemben? Sok filmet szerettem volna leforgatni, csak ellustultam.

Ráadásul, ahogy mondta, annyi minden kell egy filmforgatáshoz, rendelkeznie kell az összes korabeli ruhával, vagy esetleg a forgatás miatt Arkansasben kell élnie, szóval „bonyolult, de én bonyolult vagyok, és ellustultam”.

De a rajongók épp ezt a bonyolult Barbra Streisandot szeretik, aki inkább a szabadságot választotta, mint a sok munkát.

(Borítókép: Barbra Streisand és James Brolin. Fotó: Sonia Moskowitz / Getty Images Hungary)