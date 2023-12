Jamie Foxx nem látta a fényt az alagút végén

Először láthattuk újra a vörös szőnyegen Jamie Foxxot, miután egy áprilisi, kórházi kezelésre szoruló súlyos betegség több hétig távol tartotta a rivaldafénytől.

A visszatérő színészt óriási taps fogadta kollégáitól és a filmes szakma képviselőitől a Los Angeles-i Fairmont szállodában. Fox a Critics Choice Celebration színpadán elmondta, hogy hat hónappal ezelőtt még járni sem tudott, olyan komoly volt a baj, amilyet még a legrosszabb ellenségeinek sem kíván.

Láttam az alagutat, de nem volt fény a végén...

Az 55 éves színész ennek ellenére kirántotta magát a bajból, és azt mondja, ne adja fel senki, se a művészetet, se önmagát. Majd átvette a Vanguard-díjat a The Burial című jogi drámájában nyújtott alakításáért, amelyben Tommy Lee Jonesszal egy összetett, rasszizmussal átitatott történetet visznek a hátukon a kilencvenes évek Amerikájában.

Másik filmjét, a Klónozták Tyrone-t Gotham-díjra jelölték, ebben Foxx mellett John Boyega és Teyona Parris a főszereplők és a történet szerint hárman egy összeesküvés nyomaira bukkannak egy föld alatti laborban.

Nem a 2023-as volt Foxx legjobb éve, nemrég a New York Timesban látott napvilágot, hogy egy nő beperli, mert 2015-ben állítólag zaklatta őt. Áprilisban került kórházba titokzatos szövődmények miatt, amikből csak most lábalt ki, és a betegsége után nem sokkal sikerült egy antiszemitának is értelmezhető posztot kitennie a közösségi médiába, ami persze nem kis felháborodást váltott ki.