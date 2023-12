Van, akinek egy papírzacskó is megér több százezer forintot

A hétköznapokban leginkább a boltok pénztárainál találkozunk a műanyag szatyrokat egyre több helyen leváltó papírzacskókkal, amelyek kizárólag funkciójuk miatt kerülnek a kezünkbe – azért, hogy az üzlettől hazáig el tudjuk vinni a megvásárolt termékeket. Küllemre ezek ráadásul a legtöbb esetben egyszerű, barna színű zacskók, amelyekről talán senki sem gondolná, hogy feldobja az aznapi megjelenését, a divat világának elvetemült álmodozói azonban még ebben is meglátták a fantáziát.

A 100 forintos papírzacskókat ugyanis akár több százezresre is cserélhetjük, ha felülünk a stílusőrültek legújabb trendvonatára, a Bottega Veneta márka ugyanis kiadta a „Raw Paper Leather Top-Handle Bag” elnevezésű darabját, egy táskát, amely teljesen úgy néz ki, mint egy barna papírzacskó. Az ára pedig annak ellenére, hogy megtévesztésig hasonlít az újrahasznosítható áruházi darabokra, azok sokszorosa:

a kis méretű, papírhatású bőrtáska 1990 dollár (702 ezer forint), míg a nagyobb táska 2500 dollár (882 ezer forint).

Ez, úgy tűnik, egyáltalán nem riasztja el a vásárlókat, és már a hírességeket is elérte a trend, amelyet a Nylon divatportál „errand-core”-nak nevezett el, utalva arra, hogy a hétköznapi teendőkhöz használt darabok, kiegészítők abszolút divatosak is lehetnek.

A Bottega Veneta először a Pre-Fall 2023-as kollekciójában mutatta be a parírzsákot, majd a múlt hétvégi bemutatóján újra reflektorfénybe került az egyre népszerűbb darab, a rapper ASAP Rocky főszereplésével. Ráadásul nem a Bottega Veneta az egyetlen divatház, amely a papírzacskókban látja az elkövetkezendő hónapok stílustrendjét. Az igazi nagyágyúnak számító Balenciaga ugyanis szintén egy hasonló zsákot dobott piacra legutóbbi, Los Angeles-i bemutatóján.

Az eseményen nem akárhogyan mutatták be a darabot, a show egyik sztárvendége, Kim Kardashian ugyanis az alapvetően is extravagáns megjelenését egy Erewhon márkájú papírzacskóval dobta fel – ami egy, a hírességek által kedvelt bioélelmiszer-üzlet és kávézó –, így előzetesen senki nem sejtette, hogy a zacskó konkrétan a divatbemutató fontos része lesz. Ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna, ugyanis kiderült, a Balenciaga és az Erewhon szintén egy papírzacskóval feldobott kollekciót dobott piacra közösen, amiben kapucnis pulcsi (1150 dollár), póló (725 dollár), kötény (550 dollár), sapka (450 dollár) és vászonszatyor (425 dollár) is kapható.

Bár a dizájnermárkák a normál és hétköznapi kiegészítőket a luxusdivat részévé próbálják tenni, feltehetően mi, átlagemberek inkább döntünk úgy, hogy 100 forintnál kevesebbet fizetünk egy barna papírzacskóért százezrek helyett...

A milliós minitáskákért is megvesztek a divatőrültek

A divatvilág berkeiben járatos személyeknek talán bemutatni sem kell a néhány évvel ezelőtt szintén nagy feltűnést keltő trendet, amikor is a nők első ránézésre teljesen használhatatlan méretű minitáskákat kezdtek el vásárolni, amelyekbe tényleg szinte semmi sem fért bele. Mivel a legtöbb luxusmárka meglovagolta a trendet, így az sem volt kérdés, hogy az apró méret ellenére a termékek ára elképesztően magas volt. Ezek a kiegészítők bebizonyították, hogy a jó dolgok valóban kis csomagolásban érkeznek, mégis nagy hatást gyakorolnak mind a kifutókon, mind a hétköznapi divatban.

Elég csak a Simon Porte Jacquemus francia tervező Jacquemus nevű márkájának darabjaira gondolni, amelyek, akárcsak egy kulcstartó, maximum az ujjra voltak akaszthatók, mégis elképesztő őrületet generáltak. A szóban forgó darab a Le Chiquito, amely olyan modelleknek köszönhetően vált a nők álmává, mint Emily Ratajkowski, Kendall Jenner, Olivia Culpo vagy Hailey Bieber. Ehhez mérten a 2019-es megjelenését követően szinte azonnal el is kapkodták az összeset a rajongók, annak ellenére, hogy a tényleg használhatatlan darabért 258 dollárt (91 ezer forintot) kértek el.

A hónapokkal ezelőtt óriási port kavaró nagy piros csizmát álmodó MSCHF művészeti kollektíva még ennél is messzebb ment, és egy mindössze néhány milliméteres táskát dobott piacra. Az emberi szemmel alig látható, fluoreszkáló sárgászöld táska egy népszerű Louis Vuitton-dizájn alapján készült, a tervező pedig állítja, a táska elég keskeny ahhoz, hogy egy tűszemen átférjen, és kisebb, mint egy szem tengeri só.

Parányi mérete ellenére az ára meglehetősen borsos, több mint 63 ezer dollárért (aktuális árfolyamon számítva durván 21 millió forintért) kelt el egy online árverésen.