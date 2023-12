Életmentő műtéten esett át a Reszkessetek, betörők! daganatos betegséggel küzdő színésze

Életmentő beavatkozást végeztek Ken Hudson Campbell amerikai színészen, aki a Reszkessetek, betörők! Mikulásaként lett világhírű. A színésznek nemcsak a szájüregi daganattal kellett megküzdenie, de anyagi nehézségekkel is, ezért a kezelés összegét hírességek dobták össze.

Szájüregi daganatot távolítottak el Ken Hudson Campbell, a Reszkessetek, betörők! színészének testéből – írja a TMZ.

A színész – aki a Mikulást alakította a legendás karácsonyi filmben – zökkenőmentes beavatkozáson esett át,

erről Campbell lánya számolt be, aki azt is elárulta, hogy még aznap este meglátogathatta a színészt a családja.

Michaela Campbell arról is beszámolt, hogy édesapjának még 2-3 napig az intenzív osztályon kell maradnia, mielőtt további egy hétre átszállítják a fekvőbeteg-ellátásba. Körülbelül hat hétig tart majd Campbell felépülése, de már most is ébren van – tájékoztatta a lapot a lánya.

A színésznél októberben diagnosztizáltak rákot, miután a szájüregi daganat már elkezdett a fogai felé terjeszkedni. Lánya, Michaela ekkor létrehozott az apjának egy GoFundMe-oldalt, ahol folyamatosan beszámolt az állapotáról, és anyagi támogatást is próbált szerezni, mivel Campbell a koronavírus-járvány következtében elveszítette az egészségbiztosítását.

Lánya akciójának köszönhetően egyébként a kitűzött 100 ezer dolláros támogatásból már 96 ezer dollár feletti összeg összegyűlt.

Néhány nagy névvel is találkozhatunk az adományozók körében, köztük van Jeff Garlin amerikai stand-up komikus, Tim Meadows amerikai színész, Bill Prady amerikai televíziós személyiség, aki az Agymenők (The Big Bang Theory) alkotója, és Steve Carell amerikai színész is.

Campbell lánya elmondta, hogy apjának át kell még esnie egy helyreállító műtéten, valamint sugárkezelésen és valószínűleg kemoterápián is, ami hosszú, 6 hónapos felépülési idővel jár.