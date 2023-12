Tényleg elindult a mintegy 200 ezer forintba fájó Tinder

Nem csalás, nem ámítás, tényleg elindult minden idők egyik legdrágább társkeresős előfizetése, a Tinder Select. A meghívásos alapon működő előfizetési szint még több extrát ad a társkerső apphhoz, az azonban ennek köszönhetően szinte teljesen el is veszti értelmét.

Valószínűleg még azok is hátast dobnak a Tinder legújabb előfizetési szintjétől, akik szó szerint profik a randiappok használatában – a napokban debütáló Tinder Select tagságért ugyanis nem kevesebb mint 500 dollárt, azaz körülbelül 175 ezer forintot kér el havonta a vállalat.

A Select a Tinder szerint az alkalmazást legjavát nyújtva, most először lehetővé téve, hogy az előfizetők akár azokra is ráírhassanak, akik egyébként nem alakult ki kölcsönös szimpátia (azaz match) a fotók és profilleírás alapján. Ezzel azonban (legalábbis, ha minket kérdez) tulajdonképpen meg is szűnik az alkalmazás lényege.

Ezen felül a Select tagság azt is lehetővé teszi, hogy az előfizetők megnézhessék, melyek a legnépszerűbb profilok, csatlakozni azonban nem olyan könnyű, mint azt elsőre hinné. Hiába hajlandó ugyanis havi közel 200 ezret szánni a prémium funkcióra,

azt csak akkor veheti igénybe, ha egy Select előfizetéssel rendelkező felhasználó meghívja a belső körbe.

Mark Van Ryswyk, a Tinder termékekért felelős vezetője egyébként azt nyilatkozta, hogy az app leghűségesebb felhasználóival hosszú időn keresztül tesztelték az előfizetési rendszert, az eredménnyel pedig elégedettek.