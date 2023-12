Ismét facér Mariah Carrey

Az emberek szeretik a pletykákat, ha bevallják, ha nem. Érdekli őket, mi történik a szomszéddal, az meg még inkább, ha azt hiszik, hogy valamelyik híresség magánéletébe beleláthatnak. A legújabb pletyka, amin lehet csámcsogni, hogy a világhírű énekesnő, Mariah Carey és barátja, Bryan Tanaka állítólag szakítottak – írja a TMZ.

A népszerű énekesnő 2016 óta van, vagyis volt együtt háttértáncosával, bár kapcsolatuk már évek óta nem működik igazán, mert a 40 éves Bryan családot akar alapítani, az 54 éves Mariah viszont nem. Mariah-nak Nick Cannontól vannak gyerekei, Bryan viszont nem apa.

A pletykát az erősítheti, hogy a népszerű énekesnő idén egyedül utazik Aspenbe karácsonyozni, pedig a korábbi években mindig együtt mentek.

Nem egyedül álmodta meg

Mint azt korábban megírtuk, az All I Want For Christmas Is You című sláger társszerzője azt állítja, nem egyedül Mariah Carey álmodta meg az azóta már ikonikussá vált dalt – holott az énekesnő elmondása szerint ő írta még gyerekként.

Walter Afanasieff a Hot Takes & Deep Dives podcast legutóbbi adásának vendégeként elevenítette fel, hogyan is íródott Mariah Carey-vel közösen megalkotott daluk, az All I Want For Christmas Is You, ugyanis eltérő verziók létezneka sláger eredetéről. Az énekesnő egy 2017-es interjúban azt mondta, ő írta a nótát a zongoráján még gyerekként, majd 2019-ben a Cosmopolitan magazinnak már nem említette, hogy kislányként alkotta meg a dalt, aminek születésével kapcsolatban így nyilatkozott:

Feldíszítettem egy kis fát, beraktam Az élet csodaszép című filmet, és próbáltam hangulatba kerülni. Aztán a szobában leültem a zongora elé, és elkezdtem kisebb dallamokat játszani. Olyan dolgokra gondoltam, amelyek karácsonykor boldoggá tesznek engem, illetve hogy miképp alkothatok belőle egy szerelmes dalt

– magyarázta az énekesnő, majd ugyanezt a sztorit adta elő a dal eredetéről készült dokumentumfilmben is. A dal társszerzője, Walter Afanasieff ugyanakkor másképp emlékszik a történtekre.