Mariah Carey mindenkinek hazudott karácsonyi daláról

Az All I Want For Christmas Is You című sláger társszerzője azt állítja, nem egyedül Mariah Carey álmodta meg az azóta már ikonikussá vált dalt – holott az énekesnő elmondása szerint ő írta még gyerekként.

Walter Afanasieff a Hot Takes & Deep Dives podcast legutóbbi adásának vendégeként elevenítette fel, hogyan is íródott Mariah Carey-vel közösen megalkotott daluk, az All I Want For Christmas Is You, ugyanis eltérő verziók létezneka sláger eredetéről. Az énekesnő egy 2017-es interjúban azt mondta, ő írta a nótát a zongoráján még gyerekként, majd 2019-ben a Cosmopolitan magazinnak már nem említette, hogy kislányként alkotta meg a dalt, aminek születésével kapcsolatban így nyilatkozott:

Feldíszítettem egy kis fát, beraktam Az élet csodaszép című filmet, és próbáltam hangulatba kerülni. Aztán a szobában leültem a zongora elé, és elkezdtem kisebb dallamokat játszani. Olyan dolgokra gondoltam, amelyek karácsonykor boldoggá tesznek engem, illetve hogy miképp alkothatok belőle egy szerelmes dalt

– magyarázta az énekesnő, majd ugyanezt a sztorit adta elő a dal eredetéről készült dokumentumfilmben is. A dal társszerzője, Walter Afanasieff ugyanakkor másképp emlékszik a történtekre.

Ahogy azt Afanasieff kifejtette a podcastben, Carey-vel közösen alkották meg a dalt nem sokkal azután, hogy együttműködtek az énekesnő 1993-as Music Box című albuma kapcsán. Mint mondta, tíz évvel ezelőttig mindketten ugyanazt a történetet ismerték a dal eredetével kapcsolatban, azonban Carey végül előállt a saját verziójával.

Célozgatni kezdett arra, hogy 'Ó, én írtam azt a dalt kislány koromban!', de miért nem mondtad ezt 12, 13 vagy 15 évvel ezelőtt? Szóval ez a sztori csak kialakult a fejében

– idézte fel, hozzátéve, Carey nem játszik semmilyen hangszeren, tehát nem is zongorázik, nem ismeri az akkordváltásokat, illetve a zeneelméletet sem.

Az, hogy azt állítja, kislány korában egy nagyon bonyolult akkordszerkezetű dalt írt egy Casio zongorán, egy nagy mese

– mondta.

Így született meg a dal valójában

A sláger eredetével kapcsolatban Afanasieff megjegyezte, három dalon is dolgoztak akkor, amikor Carey-vel közösen megalkották a nótát. Elkezdett játszani a zongorán, majd az énekesnő is beszállt, és énekelni kezdett.

És így tovább. Olyan volt, mint egy pingpong. Én ütöttem neki a labdát, ő pedig vissza

– magyarázta, illetve azt is kiemelte, a dallamok és a dalszöveg nagyobb részéért a díva a felelős, míg ő összerakta a zenét és az akkordokkal foglalkozott.

Ahogy azt Afanasieff hozzátette, zenét tanult, zenei diplomája van, illetve zeneoktatással is foglalkozik. 1999-ben Grammy-díjat nyert az év dala kategóriában Celine Dion My Heart Will Go On című művének köszönhetően.



Mariah Carey ugyan a 2019-es dokumentumfilmben – ami a dal megszületésére fókuszált – megemlítette Afanasieffet, azonban azt állította, stúdióban kezdtek el együtt dolgozni. Utalva ezzel arra, hogy ő már korábban megírta a dalt, ami szöges ellentétben áll a férfi által elmondottakkal.

(Borítókép: Mariah Carey 2019. december 19-én. Fotó: Terence Patrick/CBS via Getty Images)