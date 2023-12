A luxusmárkák sem akarnak kimaradni a karácsonyi lakomából és süteményekből

A luxusdivatmárkák már jó ideje felfedezték maguknak a gasztronómia világát is. Vannak – ilyen az Armani, a Bulgari vagy a Versace is –, akik profibb szinten űzik ezt, hiszen a világ akár számos pontján tartanak fenn luxushoteleket, ahol természetesen éttermek, kávézók és bárok is várják a szállóvendégeket és a városlakókat. Mások megelégednek annyival, hogy legyen itt-ott egy-egy kávézójuk.

De ez sem feltétlen fontos, hiszen össze lehet fogni akár egy, a saját területén patinás élelmiszeripari gyártóval is, és piacra lehet dobni csokit, száraztésztát, paradicsomszószt, kekszet, mogyorókrémet – hogy csak olyan terméktípusokat soroljunk, amelyeket kapunk Dolce & Gabbana-logóval ellátva is.

Ezekért pedig ma már külföldre sem kell utaznunk, sőt a webshopok szállítási feltételeit sem kell böngésznünk, hiszen idehaza is több helyen le lehet csapni a szicíliai mintás díszdobozos, a Fiasconaro manufaktúra által legyártott, kilós kiszerelésű, olasz, karácsonyi kalácsszerűségre, vagy a Donnafugata pincészet palackozta borokra, akár a szicíliai szamárkordék, a carettók jellegzetes mintáival dekorált címkével is. Az alábbiakban azonban szigorúan az ünnepi édességekre fókuszálunk, három kategóriát kiemelve annak analógiáján, hogy egy másik anyagunkban pedig megnéztük, mit alkottak az ünnep apropóján e téren a budapesti luxushotelek.

A logóért kell mélyebben a zsebbe nyúlni

A panettone, ez a karácsony tájékán a világ gourmet-üzleteit, szupermarketjeit, sőt manapság már sarki kisboltjait is elárasztó olasz, általában mazsolával és/vagy kandírozott gyümölccsel teleszórt kalácsféle roppant népszerű édesség lett a világ minden pontján. A kilós kiszerelés is hamar elfogy, élvezhető a diszkontüzletben kapható pár ezer forintos kilós termék is, amely ízre alig különbözik a jelentősen drágább verzióktól.

A dolog nyitja, hogy a kalácssütés azért nem igényel valami hatalmas kutatás-fejlesztést, amennyiben az ember jó minőségű alapanyagokat használ hozzá, és követi a receptúrát, nagyon nem juthat más eredményre. A körítést, a logót azonban meg kell fizetni!

Idehaza is kapható díszdobozos panettone jelentősen túlárazva több neves olasz márkától, egy vakteszten azonban semmi különbséget nem lehet felfedezni ízre a harmad- vagy negyedannyiba kerülő termékekhez képest. Igaz, amazok nem logós fémdobozban kaphatók, és nem is lehet velük annyira veretni a közösségi médiában. A panettonelogózásban az olasz divatcégek látnak elsősorban fantáziát, a már említett Fiasconaro x Dolce & Gabbana a majolikamintás díszdobozban tényleg szép ajándék, de akár az Armanitól is válaszhatunk ilyet sárgaréz színű alumíniumdobozban, és a Bulgari vagy a Moschino is piacra dobta a saját verzióit.

Fatörzstorták, amelyek elvesztették fatörzs jellegüket

A Buche De Noel vagy Yule Log névre hallgató klasszikus francia karácsonyi süteményt mi is fatörzstortának hívjuk, merthogy alapvetően úgy kellene kinéznie, mint egy farönknek. Manapság nagy divatja van, hogy a menő luxushotelek vagy cukrászdák teljes mértékig átfazonírozzák a süteményt, akár olyannyira, hogy az ember egy formatortának nézi azt, de semmiképpen sem fatuskónak.

Ez a trend idehaza is megfigyelhető, vannak itthon is játékosok, akik teljesen újragondolták a műfajt, de olyan messzire, mint a Dior, hogy lepke alakú legyen, addig még ők sem merészkedtek. (Tavaly a divatház szintén az egyik saját mintáját adta a süteménynek, de az legalább henger alakú volt.)

Az új, vaníliás-karamelles-citromos süti a múlt héttől rendelhető a Dior párizsi áruházában, az Avenue Montaigne-en. A Messika ékszermárka a párizsi Raffles luxushotellel, a Le Royal Monceau-val fogott össze, a hotel kidekorálásán túl gasztrofronton is. A 110 eurós édességet december 23-ig lehet rendelni – ha egyáltalán marad még abból a 100 darabos limitált keretből, amit hajlandók lesütni a gyémántékszert megidéző vaníliás édességből.

A svájci Piaget luxus ékszerház a genfi Woodward Hotellel állt össze immár másodjára egy fatörzstorta erejéig, a csak limitált darabszámban lesütött édesség pedig idén jó célt is szolgál, hiszen minden eladott darab árából a két cég az Action Innocence alapítvány munkáját támogatja, amelyet a Chanel divatház egyik tulajdonosának felesége, Valérie Wertheimer hozott létre sokkoló thaiföldi tapasztalatait követően. Az alapítvány elsődleges célja, hogy prevenciós előadásokat tartson gyerekeknek a biztonságos internethasználatról, felvilágosítva őket, hogy mennyi veszélynek, elsősorban pedofil bűncselekményeknek vannak kitéve az online térben.

Luxusmárkák ihlette falatok az ötórai teához

A legmenőbb londoni afternoon tea-t kétségkívül a The Berkeley luxushotelben adják. A 2023-as őszi-téli szezon immár a 35., amikor is a luxushotelben olyan süteményeket, kekszeket és pohárdesszerteket lehet fogyasztani egy kanna tea és egy pohár pezsgő társaságában, amelyeket híres divatházak új kollekciós modelljei ihlettek. Ez a féléves teaszeánsz, a Pret-a-Portea (a francia pret-a-porter szó elferdítése, amely konfekciódivatot jelent) csak azért vág most témába, mert az ünnephez közeli hetekben egy pluszsajttortával is kiegészült a szortiment, amely a Balmain divatház stílusjegyeit emeli ki.

Fotó: Maybourne Hotels A The Berkeley hotel Balmain-sajttortája

De máshol is vannak izgalmas kollaborációk, nem is kell messze menni, a londoni Rosewood hotelben a drágaköves és gyémántékszereket gyártó Garrard ékszerházzal működtek együtt. Így a délutáni tea tartalmaz három édességet is, amelyekből az egyik reflektál a hotel karácsonyfájának tollas díszeire, amelyet szintén az ékszermárka tervezett.

A hongkongi The Royal Garden hotel Winter Switzerland Afternoon Tea-jéhez a svájci bicskáiról és egyéb prémiumtermékeiről híres Victorinox céget kérték fel, több desszerten is visszaköszön a márka keresztlogója, így a citromos szuflén is. A végére pedig jöjjön két dubaji példa: a Versace is előrukkolt egy ünnepi teaszertartással a dubaji hoteljében, ahogy a dubaji Mandarin Oriental Jumeira sem bízta a véletlenre a dolgot, ők a luxusóráiról híres Vacheron Constantinnel fogtak össze. A svájci márka a hotel kültéri karácsonyfáján túl segített a limitált ideig kapható teaszertartás megtervezésében is.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Rosewood Hotels, A Garrard ékszermárkával közösen jegyzett Art Afternoon Tea a londoni Rosewood Hotelben.)