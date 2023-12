A virsliujjairól viccelődött III. Károly a megkoronázása előtt Vilmos herceggel

Hiába volt III. Károly életének egyik legmeghatározóbb pillanata a május 6-i megkoronázása, a BBC új dokumentumfilmjének tanúsága szerint a humorérzékét aznap sem hagyta otthon, és öniróniából jelesre vizsgázott az eseményt megelőzően is. A brit uralkodónak ugyanis még arra is maradt energiája, hogy a főpróbán fiával, Vilmos herceggel viccelődjön a virsliujjairól, amely egy ritka betegség miatt nehezíti meg a király mindennapjait.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, II. Erzsébet halálát követően a brit királyi trónt fia, Károly vette át, akit III. Károly néven május 6-án koronáztak meg. Az eseményt, ahogyan az egykori királynő temetését, az egész monarchia mellett a világ is figyelte, a történelmi eseményen pedig a kíváncsiskodók és meghívottak között egy dokumentumfilmet készítő stáb is megbújt.

Amikor a királyi család belső ügyeiről van szó, a BBC informátorai mindig első kézből értesülnek az eseményekről, így az sem volt kérdés, hogy a történelmi pillanatot és annak előkészületeit is ők fogják megörökíteni – így jöhetett létre a 90 perces, Charles III: The Coronation Year című dokumentumfilm, amelyet a Boxing Dayen, azaz december 26-án mutatnak majd be a csatornán.

A filmből természetesen már több részletet is megismerhettek a nézők a bemutató előtt, így többek között a koronázást megelőző próbákba is betekintést nyerhettek. Ezek között a képsorok között látható például, ahogyan a canterburyi érsek, Justin Welby a koronázási szövegével bajlódik, amelyet a próbákon többször is elfelejtett.

Olyan memóriám van, amely valószínűleg vetekszik a spánielünkével

– mondja viccesen a felvételen Justin Welby.

Hozzá hasonlóan egy Vilmos herceg és Károly király közötti párbeszéd is minden bizonnyal megmosolyogtatja majd a népet, az ominózus jelenetben ugyanis Vimos herceg éppen a koronázási dresszét igyekszik begombolni, amikor édesapja jó humorát bizonyítva biztatja fiát.

Ne aggódj, nincsen olyan virsliujjad, mint apádnak

– vetette oda Vilmosnak.

Prince Charles' fingers have proper upset me pic.twitter.com/zc10cD2Hmp — Forgotten Scouse House (@ForgottenScouse) June 13, 2020

Ezzel öniróniából kétségkívül jelesre vizsgázott a király, akinek ujjai egy ritka kór miatt valóban vastagabbak a megszokottnál: III. Károly a daktilitis nevű betegségben szenved.

A daktilitis az ujjak és lábujjak ízületeinek súlyos gyulladása, amely miatt azok felpuffadnak, és a gyulladás jellege miatt a szenvedő ujjak virslire vagy kolbászra hasonlítanak. A súlyos daktilitis akár olyan merevvé is teheti az ujjakat, hogy már nem lehet ökölbe szorítani őket.