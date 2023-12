Újabb nevet igazolt a TV2 arcai közül az RTL

Újabb műsorvezetővel bővül az RTL-csapata, Majka mellett Pápai Joci is az RTL-nél folytatja televíziós karrierjét. Az énekes-műsorvezető legutóbb a TV2 Sztárban sztár leszek! című műsorában szerepelt, az RTL képernyőjén 2024 második felétől láthatják a nézők.

Ennél nagyobb lendületet nem is vehettünk volna év végén, hiszen egyszerre két új műsorvezetővel is bővült az RTL-csapata. Pápai Joci újdonság lesz a nézők számára, de biztos vagyok a sikerében. Minden műsorkészítő kollégám nevében mondhatom, hogy izgalmas évnek nézünk elébe!

– olvasható Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettesének nyilatkozata a csatorna közleményében.

Petike, ha azt hitted, hogy csak a Te képességeid lehetnek olyan szinten, hogy átszerződj az RTL-hez, akkor nagyon nagyot tévedtél, hiszen képzeld, az Öcskösöd is az RTL csapatát fogja erősíteni! Nem fogsz tudni lerázni, mivel együtt folytatjuk itt is az utunkat, drága testvérem! Sok kihívás, kaland, izgalom vár ránk, amit a jövőben az RTL biztosít számunkra! Remélem, hogy itt is fogja majd a Jóisten a kezünket! Nagyon sok fantasztikus embert ismertem az elmúlt 7 év alatt a TV2-nél, ami stábot illeti egy nagy családként lélegeztünk együtt, vigyázzatok magatokra!