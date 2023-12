Fischer Gábor: Most a TV2 tapossa ki az ösvényt, Majka távozása várható volt

Ismét kontinenst vált az Ázsia Expressz, érkezik a Next Topmodel Hungary, Kasza Tibi pedig új műsort kap, amit Thaiföldön forgatnak majd – a TV2 Csoport programigazgatója bizakodóan beszélt a jövő évi terveikről, amikor az Index megkeresésére értékelte a 2023-as teljesítményüket. Fischer Gábor azt is elárulta, miben látja az okát annak, hogy több mint 20 év után vezető pozícióba kerültek az RTL-lel szemben, és azt is megosztotta, szerinte mi kell ahhoz, hogy az első helyet megőrizzék. A szakember az Index kérdésére a hír kirobbanása után arra is reagált, hogyan érintette őket, hogy Majoros Péter átigazolt az RTL-hez.

Tavaly ősszel sikeresnek bizonyult a TV2 stratégiája, 2023-ban pedig a csatorna még jobban megerősödött, és több mint 20 év után átvette a vezetést az RTL-től a nézettségi versenyben. Az eredményeikről a TV2 Csoport programigazgatója, Fischer Gábor részletesen beszélt az Indexnek, és azt is elárulta, hogy a műsorok frontján milyen újdonságokra és visszatérésekre lehet számítani a következő évben. Az interjúból többek között kiderült, hogy

miben látja Fischer Gábor a 2023-as sikerek okát;

miért váltak meg az egyik legerősebb műsoruk kreatív szakembereitől;

mitől működnek a leporolt formátumaik;

miért fontos ügyelni rá, hogy a konkurenciához képest mást kínáljanak;

mennyire sikeres a csatorna fiatalításra való törekvése;

mennyire kezelték jól a TV2 arcainak szakításait;

mennyire tartja elegánsnak, hogy Szente Vajk élő adásban üzent a konkurenciának;

mit gondol arról, hogy az RTL bővíti a kábelporfólióját és megvette a BL-jogokat;

milyen új és visszatérő műsorok várhatók a TV2-n 2024-ben;

és mi az, amire az idei évben a legbüszkébb.

Fischer Gábor arra is reagált, hogyan érintette őket, hogy Majoros Péter az RTL-hez igazolt.

(Az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettesével, Kolosi Péterrel szintén készült egy hasonló interjú, amit vasárnap, azaz december 24-én reggel olvashat az Indexen.)

A tavaly őszi szezon sikere után idén tartósan átvették a vezetést az RTL-től teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Akkor azt mondta, a sikerük titka, hogy egymást erősítve kezdtek működni a tartalmaik és elkaptak egy flow-t, amellyel addig elképzelhetetlen magaslatokba jutottak. Továbbra is úgy tartja, hogy ez alapozta meg az eredményeiket?

2022 őszén vettük át a vezetést, idén pedig éves átlagban minden célcsoportban, 18-49-ben, 18-59-ben, és a teljes lakosságot nézve is a TV2 az első egész nap és főműsoridőben egyaránt. A portfólió esetén már korábban megvolt ez az eredmény, de mostanra a főcsatornára vonatkozóan is beérett a munka. Amikor tavaly ősszel felülkerekedtünk a versenyben, már javában dolgoztunk azokon a sikerműsorokon, amelyek 2023-ban képernyőre kerültek – a pozícióátvétel igazából csak erősített minket abban a munkában, amivel azokat a napokat töltöttük, amikor a tavalyi interjú is készült, és hát nyilván nagy öröm volt, hogy a nézők később nagy szeretettel fogadták ezeket a tartalmakat és továbbra is tartani tudtuk az eredményeket. Mindemellett persze az audience flow-nak is nagy szerepe van az eredményekben. A nézettség áramoltatását a televíziózásban inkább napokon belül használják, pedig szezonról szezonra is számít, hiszen miközben az emberek egy olyan műsort néznek, amit szeretnek, promotálhatók új formátumok, felkeltve nagyobb tömegek érdeklődését. Szintén meghatározó eleme a sikernek, hogy továbbra is ugyanazt az utat járjuk, ami mellett korábban elköteleztük magunkat. Kitaposni egy új ösvényt a dzsungel azon részén, ahol még nem járt senki, megtiszteltető feladat, mert ezáltal lehet egyedivé válni. Az elmúlt időszak eredményei alapján pedig ezt a nézők is nagyra értékelik.

A TV2 egyediségét mi adja?

Szerintem az, hogy nagyon nagy rutint szereztünk az elmúlt években abban, hogy miként tudjuk a meglévő formátumainkat erősíteni, újakat behozni, illetve adaptálni magunkat a változó környezethez. Annyiféle struktúránk és annyi újdonságunk volt már, annyit kísérleteztünk, hogy mostanra képesek vagyunk a lehető leggyorsabban alkalmazkodni a változásokhoz. Nyilván nagyon erős a szakembergárdánk és vannak jó brandjeink, az egésznek a kémiája pedig úgy működik, mint egy bestseller, amelynek néhány fejezettel előrébb járunk az írásában, mint ahogy a közönség elé kerülne. Az is fontos, hogy a tartalmainkkal beszédtémát adunk az országnak – mindegy, hogy egy magánéleti szálról, egy új formátumról, a határok feszegetéséről, vagy egy csodálatos teljesítményről van szó a Dancing with the Starsban, minden időszakban van olyan produkció, ami foglalkoztatja az embereket.

Erős szakembergárdát említ, kreatív fronton mégis történtek személycserék nem sokkal azután, hogy fölénybe kerültek a konkurenciával szemben. Tavaly év végén megváltak két kreatív producertől, Losonczi Lászlótól és Horváth Csabától, akikhez például a Dancing with the Stars is tartozott.

Távozásuk egy szervezeti átalakítás része volt, a Dancing with the Stars új alkotóival sikerült maradéktalanul megvalósítani az elképzeléseinket és végül a legsikeresebb eddigi évad született meg. Ezzel a fináléhoz érve rengeteg visszacsatolást kaptunk, többek között a BBC kreatív igazgatójától, hogy európai színvonalú lett a show, amihez kellettek a változások, és hogy új kollégák is lehetőséget kapjanak. Ezt a nézettségi adatok is igazolják: a döntőt csaknem egymillióan követték e teljes lakosság körében, ami nagyságrendekkel több, mint a korábbi évadoknál – minden negyedik néző arra volt kíváncsi, hogy Krausz Gábor, Marics Peti vagy T. Danny nyeri-e a versenyt. Ez szerintem óriási siker egy olyan piacon, ahol több mint 100 tévé és nagyon sok streamingplatform működik.

Mik voltak a legfontosabb változtatások a műsorban?

Régóta küzdöttünk például azért, hogy ne legyen élőzenekar, ami nívó szempontjából ugyan fontos, de Németországban is elhagyták és senki sem hiányolta. Ezt most mi is megléptük, és zenekar helyett egy óriási videófallal igyekeztünk a teret „kinyitni”, amitől rugalmasabb lett a táncparkett kihasználása és még látványosabb az egész produkció. A táncok utáni beszélgetések fókusza is változott - korábban ezek inkább a múltról szóltak, most pedig sokkal előremutatóbbak lettek. Nyilván az is szerencsés adottság, hogy egy nagyon erős, egyszerre a fiatalokat és az idősebb nézőket is megszólító szereplőgárdát sikerült felvonultatni. Ami pedig nagy előny, hogy a korábbi évadokkal ellentétben idén nem nyár közepén kezdődött a felkészülés, hanem szigorúan öt-hat héttel az élő adás előtt, a nemzetközi szakemberek ugyanis meggyőztek minket arról, hogy a nézőnek látnia kell a szereplők fejlődését, különben már az első adásnál lejön, ki nyerheti a versenyt. Idén három zsűritaggal dolgoztunk és a jól sikerült castingnak köszönhetően egy fiatalos, pörgős műsor készült, amelyben a nézők még jobban megszerették a profi tánctanárokat is, akik mostanra kvázi hírességgé váltak. A fiúk is sokkal ügyesebbek voltak, ami azért is fontos, mert alapvetően nők nézik ezt a műsort.

A telenovellasztárokat miért hagyták el?

A telenovellasztárok behozatala korábban azt segítette, hogy széles tömegeket szólítsunk meg, a negyedik évadra viszont már a saját lábára kellett állni a műsornak – igazi sikertörténet, hogy kizárólag magyar szereplőkkel is tömegek érdeklődését tudta kiváltani. Szerintem eljutottunk oda, ahova akartunk, mert annak ellenére, hogy egy ideje piacvezetők vagyunk, a szombat esték korábban nem a TV2 estéi voltak. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy közben a világ egyik legsikeresebb zenei tehetségkutatója futott a konkurenciánál. Össze se lehetett hasonlítani a nézettségi eredményeket – nagyon örülök, hogy miután a Dancing with the Stars sajtótájékoztatóján jeleztem, mennyire optimisták vagyunk, az élet, a számok és a nézők minket igazoltak.

Szaladjunk vissza január elejére. Akkor indult a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, a Szerencsekerék, majd tavasszal jött a Zsákbamacska. Leporolt formátumokról beszélünk, amelyek sok év kihagyás után most is sikeresen futottak. Ön szerint miért?

Felgyorsult világot élünk, amelyben óriási az információs zaj, bizonyos időszakokban ezért a „kevesebb, de hosszabb” tévéműsorok elve érvényesül nálunk. A Szerencsekerék esetében például ennek az az előnye, hogy akkor is tud izgulni a néző, ha nem látja az adást az első perctől az utolsóig. Nem kell minden nap elköteleződnie – ha egyik nap szimpatikus egy híresség, tetszik a története, kíváncsi egy feladványra, a másik napon pedig nem, akkor sem zárja ki magát a későbbi epizódokból. A műsor kémiája is jól működik azáltal, hogy nem csak civilek, hanem egy celeb is szerepel az adásokban. Utólag nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy ehhez a koncepcióhoz ragaszkodtam, mert ez nem egy bevett a gyakorlat a formátum esetében. Könnyed kikapcsolódást nyújt, a fiatalokat is bevonja, és jellegében pont ellentmond azoknak a formátumoknak, amelyeket korábban láthattak a nézők. A Bezár a bazár adásaiban annak idején például mindenhol ajándékok voltak, és rohangáltak, üvöltöztek, fel-le másztak, keresgéltek a szereplők, ezzel szemben a Szerencsekerék egy letisztult, nyugodt, a televíziózás gyökereire emlékeztető formátum, amit az ember akár a gyermekével együtt is élvezhet. Minőségben is egy vállalható produkciónak számít, ami azért a mai világban nem minden műsorra igaz.

Ezek szerint a celebfaktor lényeges, anélkül nem lett volna sikeres a műsor.

Akkor is sikeres lett volna, de talán nem ennyire, hiszen az emberek jobban felkapják a fejüket arra, ha egy híresség pörgeti a kereket. Azért ne felejtsük el, hogy ezt a tévéműsort 20-25 évvel ezelőtt sok millióan nézték, én pedig hiszek abban, hogy a tömegek felé kell fordulni, majd pozícionálni a tartalmat. Kevesen vannak, akiknek semmilyen emlékük sincs a Szerencsekerékről, ebből a műsorból a múltban is sok száz epizód készült, és nem véletlenül a világ egyik legsikeresebb formátuma.

És a Zsákbamacska? Ott nem voltak extra celebek.

A Zsákbamacskával kapcsolatban nekem is voltak gyerekkori emlékeim. Amikor Cannes-ban jártunk, és a forgalmazó képviselője azt mondta, a Szerencsekerék sikere után ezt a műsort is megcsinálják, egyből éreztem, hogy a retro feeling abszolút működni fog. A nézők szeretnek izgulni olyan történeteken, amiket te magad kreálsz egy adott pillanatban, ahogy azon is, hogy a döntésével valaki nyer vagy épp elveszít mindent. A Zsákbamacska nagy siker lett, az első adás kereskedelmi célcsoportban az idei év eddigi legnézettebb tévéműsora, amit egy nagy show-műsorba ágyazva igyekeztünk pozícionálni annak a produkciónak a szereplőivel, amelyben helyet kapott. Sokan megrökönyödtek az ötlet hallatán, hogy a Sztárban Sztárt megszakítva sugározzuk majd, de a nézettségi statisztikát látva többé nem kaptam erre vonatkozó megjegyzéseket. Ez is egy visszaigazolás, hogy a néző meghálálja, ha egy neki tetsző tartalommal olyan idősávban lepjük meg, amikor fogékony arra.

A konkurenciánál ebben az időszakban egészen más jellegű tartalmak futottak.

Nagyon figyelünk arra, hogy eltérő legyen a kínálat. Ha ugyanazt csinálnánk, mint ők – ahogy azt a régi TV2 tette –, továbbra is másodikok lennénk. Ehelyett kijárunk egy új ösvényt, közben arcokat, műsorokat építünk magunknak – szerintem

addig leszünk elsők, amíg a mi arcainkra és a mi műsorainkra vágyik a második helyezett a piacon.

Ha egyben nézzük az évet, nem kérdés, melyik csatorna költ több pénzt, nem beszélve arról, ha élesedik a nézettségi verseny, akkor a streamingre tervezett produkciók egy hirtelen erősítésre azért csak bekerülnek a versenytárs főcsatornájának kínálatába. Az éves nézettségi adataitokat kell elemezni, és az évet kell megnyerni, eredményeket felmutatva. Nekem is meglepő, hogy ennyire megerősödtünk – júniust leszámítva főműsoridőben minden hónapot nyert a TV2 18-59-ben.

Júniusban mi történt?

Akkor ismétléseket adtunk, a versenytárs pedig új produkciót hozott. De júliusban és augusztusban ugyanez volt a helyzet, azokban a hónapokban viszont már az ismétléseink is erősebbnek bizonyultak, mint a túloldalon gyártott tartalmak. Azokat a műsorokat nem sok ember látta, de attól még költöttek rájuk pénzt. Nyilván megtiszteltetés, ha már-már úgy vehetjük, mintha nem lett volna ellenfél – de volt, csak nem elég jó.

Amit említett, hogy most az RTL vágyik a TV2 arcaira, miből gondolja?

A független szakmai listák és véleményvezérek szerint is a TV2 rendelkezik a legértékesebb képernyős portfólióval, ami nyilvánvalóan vonzó lehet a jelenlegi második helyezettnek. Ez teljesen rendben van, a mi feladatunk az, hogy a lehető legtöbb embernek biztosítsuk a fejlődést, és hogy kiteljesedjenek. Ha a jövőben valaki mást szeretne, az az ő személyes döntése, emiatt nem fogunk megharagudni – ha ilyen helyzet állna fenn, az valójában lehetőség másoknak, a televíziózás pedig a lehetőségekről szól. Ma egyértelműen van egy jelentős különbség a TV2 és a versenytárs között, ami egy eszköz a piacon. Nyilvánvalóan bármi előfordulhat, de én azt gondolom, semmi nem veszélyezteti rövid távon a TV2 elsőségét, pont azért, mert az ösvényt most mi tapossuk ki.

Az egyértelműen látszik, hogy arcokat építenek és próbálnak fiatalítani – a Sztárban Sztár zsűrijébe beültették Marics Petit és Tóth Andit, és a Dancingben T. Danny is megjelent. Feltételezem, hogy ezzel a fiatalabb korosztályt szeretnék leültetni a képernyők elé. A statisztikákat nézve ez mennyire eredményes?

Első számú csatornaként kötelességünk fiatalítani. A TV2 mindig egy picit az idősebbek csatornája volt, de ha megnézzünk elemzéseket, a fiatal szegmensek többségében is elsők vagyunk. A 18-29-es korcsoportban például nagyobb az előnyünk az RTL-lel szemben, mint a 40-49 vagy 50-59-es korcsoportban. Tudatosan szólunk a fiatalabb generációhoz, annak ellenére, hogy a múltban az erre irányuló törekvéseink inkább nem jöttek be, mert a TV2 közönsége akkor még nem volt erre vevő.

A fiatalok fontosak, mert ki kell egészíteniük a jelenlegi arcokat.

Hál' istennek nagyon szimpatikus és tehetséges embereket találtunk, bízunk benne, hogy még sokáig és sok produkcióban tudunk együtt dolgozni velük. Ők valóban hoznak nézőket is, hiszen van egy generáció, aki különböző online felületeken értesül arról, hogy a kedvence szerepel egy tévéműsorban. Rengeteg sikeres együttműködésünk van, és az is kimutatható, hogy népszerűség tekintetében az influenszerek is profitálnak abból, ha a tévében szerepelnek. Másrészt ez egyfajta életpályafejlődést is jelent számukra, amire jó példa Marics Peti esete, aki először szereplő volt egy műsorban, később zsűriszéket kapott, majd egyéb kiemelt szerepekig is eljutott, pedig csak másfél évvel ezelőtt mutatkozott be a széles közönségnek.

A műsor szempontjából mennyire volt rizikós, hogy Marics Peti és Tóth Andi párként ült be a Sztárban Sztár zsűritagjai közé?

Amikor megegyeztünk velük, nyilván tudtunk a kapcsolatukról, de ez nem befolyásolta a döntésünket. Én mindkettőjükkel jó viszonyt ápolok, és mindkettőjük esetében biztos voltam a profizmusban, hiszen ezért tartanak ott, ahol. Úgyhogy ez nem jelentett kockázatot. Szerintem a szakításuk egyébként hamarabb megtörtént, mint ahogy azt a közvélemény megtudta, de ez nem érződött rajtuk, és nem ártott a műsornak sem.

Van két másik arcuk is, akik időközben szakítottak. Tóth Gabiról és Krausz Gáborról van szó, előbbi a Sztárban sztár leszek! zsűritagja, utóbbi a Séfes séfe arca, aki most a Dancing with the Starsban is szerepelt. Azért ezt a sztorit sikerült rendesen meglovagolniuk mindkét műsorban. A Sztárban sztár leszek!-ben elcsattant egy csók Tóth Gabi és az új párja között az énekesnő dalpremierje alatt, amit előtte furcsa módon a Dancingben promotáltak.

Mindketten évek óta fontos arcok a csatornánál. Az az érdekes, hogy párként nem is nagyon foglalkoztattuk őket – nem tűntek fel az Ázsia Expresszben vagy egyéb párkapcsolati műsorokban, tehát teljesen külön kezeltük mindkettőjüket. A helyzet pikantériája, hogy a válásuk híre akkor robbant, amikor a Séfek séfe és a Sztárban Sztár leszek! indult. Biztos volt egy fokozott érdeklődés a nézők részéről a történtek iránt. Mi próbáltuk ezt különválasztani – amikor Gábor feltűnt a Dancing with the Starsban, megegyeztünk, hogy a válását nem fogjuk belevonni a műsorba. Arról, hogy a vasárnapi dalpremier promója elhangzott, nyilván ő is tudott, ezt előre egyeztettük – személyesen ígértem meg neki, hogy ezzel kapcsolatban nem kerül kellemetlen helyzetbe. Ami másnap a színpadon történt, nem a mi kérésünk volt. Tartalomgyártóként a TV2 biztosított Gabinak egy olyan megjelenést, ami korábban már meg volt beszélve. Hogy a dalt az új párjával adta elő, aminek a végén elcsattant egy csók, az ő egyéni döntésük volt – nyilván programigazgatóként nem voltam szomorú miatta, de kollégáktól mi ilyet nem kérünk.

A Dancing with the Starsban egy másik furcsaság is történt. Szente Vajk a döntőben csípős megjegyzést tett a versenytárs kínálatára. Ezt mennyire tartja elegánsnak?

Erről is sokan azt hitték, hogy én kértem, pedig nem. Ott voltam a stúdióban, és magam is meglepődtem azon, amit mondott. Vajkkal a műsorban nagyon elégedettek vagyunk, azt gondolom, ő a kultúra egyik fontos képviselője, emellett kiváló karakter, aki zsűriként is jól működik. Én nem biztos, hogy mondtam volna ilyesmit, egyszerűen azért, mert azok a műsorok, amiket megemlített, nézettségüket tekintve nem túl fajsúlyosak. Lehet, hogy egy másik produkciót vasárnapról meg lehetett volna említeni, de azt valamiért nem tette, ami az ő döntése. Mindenesetre

mi nem akarunk így üzengetni.

Amikor a következő héten a konkurencia egyik műsorának promójában megláttam ezt az ominózus jelenetet, az egy picit fura volt – nyilván minden reklám nekünk is annak számít, de már az is érdekes, hogy a másik csatornán az általunk gyártott tévéműsorokkal próbálnak nézettséget elérni, ha már a saját tartalmaikkal kevésbé sikerül.

És ahhoz mit szólt, hogy a versenytárs elindított négy új kábelcsatornát?

Én már 2016 tavaszán megmondtam, hogy ezt kell csinálni, de akkor még hangos nevetés fogadta az elgondolásomat. 7 és fél évnek kellett eltelnie, hogy mindez visszaigazolást kapjon. Az előre kitaposott ösvény tehát ebben a volumenben is igaz. Nyilvánvalóan ennek az lesz a hatása, hogy a versenytárs nézettségi adatai automatikusan elkezdenek csoportszinten emelkedni. A csatornák struktúráiban viszont világmegváltó tartalmakat nem nagyon lehet látni, inkább a meglévő készletek újrahasznosításáról van szó. Biztos lesz erősödés, ahogy önkannibalizáció is várható – tény, hogy a kábelplatformokon lévő szegmensekben néhány szereplő számára nem jó hír az új csatornák indítása.

És arról mit gondol, hogy az RTL megvette a streamingplatformjára a BL-jogokat? A korábbi beszélgetéseink alapján azt szűrtem le, nem igazán hisz az RTL+ üzleti sikerében.

Azért vagyok nehéz helyzetben, mert a saját házunk táján nem fókuszálunk erre, de ha elemezzük a helyzetet, valóban nem hiszek. Az elmúlt évben bejelentettek a streamingre olyan nagyszabású tartalmakat, amikre én is azt mondtam, ha ezek a platformra készülnek, az nagy dobásnak számít – ilyen volt például az Éden Hotel. Most viszont, hogy nem úgy áll a nézettségi verseny, már reggel 8 órakor meg lehet nézni a premiert a streamingen, ám estére a műsor ugyanúgy ott van a tévében is. Emiatt nekem picit csorbult az egész. Ha az üzleti részét nézzük, az RTL+ tényleges, havi előfizetőinek számát nem ismerjük. Csak egy összevont adat publikus, ami magában foglalja az RTL+ Active felhasználókat is, akik szolgáltatói kóddal, de direkt havidíj nélkül férnek hozzá a szolgáltatáshoz. Ez a szám 280 ezer körül mozog, ami kevesebb, mint fél évvel ezelőtt. Hogy az ide vásárolt nagyon drága sportjogok mit okoznak majd, egyelőre nem lehet tudni.

Ez valóban egy exkluzív invesztíció, egy több milliárdos beruházásról van szó

– a kérdés az, hogy vajon hány előfizető kell ahhoz, hogy a meccsenként bőven 100 millió forint feletti értéket havi 2000 forintos előfizetési díjjal kitermelje. Persze előnye is van egy ilyen befektetésnek: nagyon limitált magyar kapacitást kell használni hozzá - befizeted a jogot, leveszed a nemzetközi jelet, és egy stúdióban, az ottani műsorvezetővel, kommentátorral és pár szakértővel meg tudsz valósítani egy tömegeseményt. Az RTL-nél valamiért úgy döntöttek, belevágnak – hogy ez a tartalom mennyire lesz vonzó, és valóban megéri-e üzletileg, az majd abból derül ki, hogy három év múlva megveszik-e újra a jogokat, vagy sem.

Pedig úgy tűnt, mintha picit tartanának ettől a befektetéstől. Az utóbbi időben egyre többször kiemelték, hogy a Spíleren milyen futball tartalmak lesznek, esetenként Szoboszlai Dominikre kihegyezve.

Annyi belső titkot elárulhatok, hogy a vállalatnál mindenki kap célokat, amiket el kell érni - ez rám is vonatkozik. Hogy a főcsatornás célok teljesülése után is motiváltak maradjunk, nagyobb hangsúly került a sportcsatornákra, mert ezen a területen még nem voltunk elsők. A Spíler fejlesztésével év elején kezdtünk foglalkozni, egyszerűen akkor jutottunk oda a sorban – a cél pedig, hogy a két legnagyobb ellenfél, a Sport1 és a Sport2 összesített napi adatait megpróbáljuk túlszárnyalni. De mi nem vettünk új, drága sportjogokat, nálunk a Premier League és a La Liga a két meghatározó bajnokság. Nyilván Szoboszlai Dominik világhírű igazolása még értékesebbé tette ezeket a tartalmakat, és ha emiatt tömegek választják a Spíler1-et, egyértelmű, hogy színvonalasabban akarjuk a feladatunkat elvégezni. Ennek a fejlesztésnek tehát semmi köze sincs ahhoz, hogy az RTL megvette a BL-jogokat, a kettő párhuzamosan történik. A BL-meccsek ráadásul 2024 őszén zajlanak, nálunk pedig már 2023 januárjában megkezdődött a munka, szeptembertől megújult arculattal, új műsorokkal és arcokkal jelentkezünk.

Beszéljünk egy kicsit az őszi szezonról, az is jól indult. Mondjuk a tehetségkutatójukat talán egy picit hosszúnak éreztem, az RTL-en valamivel hamarabb befejeződött a The Voice.

A kevésbé sikeres dolgok általában hamarabb befejeződnek, mert szeretik a televíziók elfelejteni őket. A Sztárban Sztár leszek! nagyon szép eredményeket hozott, jó ötlet volt dupla adásokkal jelentkezni. A cél az volt, hogy pozíciót foglaljunk – nyilván hamarabb is kezdtük, hogy egy biztos dobással jól induljon az ősz, vele párhuzamosan pedig a Séfek séfe is jól működött, úgyhogy szerintem két biztos ziccert lőttünk, amit annyiban segített az említett program, hogy az ellenfél kapusa egy picit arrébb állt.

És az Ázsia Expressz eredményeivel mennyire volt elégedett?

Az Ázsia Expressz nézőtömegben hasonló sikert ért el, mint egy évvel ezelőtt, hogy ez egy picit kevesebbnek érződik, annak az az oka, hogy tavaly egy napi fikcióval szemben küzdött, ami inkább a végnapjait élte, most pedig az RTL legerősebb tartalmaival szállt harcba. Egy hajszállal alulmaradt, de azt gondolom, ebben az éles versenyben nem várható el, hogy az összes tévéműsorunk magasan nyerje a sávját – ez teljesen belefér, hiszen havi és éves átlagokat kell megnyerni. Nem tagadom, a magam részéről kicsit többet vártam, de tény, hogy Mexikó kevésbé egzotikus, mint korábban Jordánia vagy Törökország volt, és vizuálisan sem adott olyan attraktív élményt, mint az előző évad. Ennek ellenére a tömegét tekintve ugyanannyian látták, úgyhogy nem kérdés, hogy jövőre is folytatódik a műsor.

Nekem az volt az érzésem, mintha az őszi szezonban inkább biztosra mentetek volna – nem volt túl sok új formátum, hirtelen csak a Kőgazdag fiatalok és a Mutasd a hangod jut eszembe.

Ez a percepció. Viszont a Kőgazdag fiatalok óriási siker volt, ahogy a Mutasd a hangod is, ami legyőzte A mi kis falunkat. Az eredeti terv szerint a Házasság első látásra is adásba került volna, de október elején úgy döntöttünk, elhalasztjuk, és inkább levetítjük a Párharcot, mert azzal is meg tudjuk nyerni a havi átlagot. Jól számoltunk, hiszen győztünk novemberben is, ami lélektani előny lesz egy olyan időszakban, amikor valószínűleg a versenytárs nem tud annyira erős tartalommal előrukkolni. A Házasság első látásra egyébként egy nagyon exkluzív produkció, bízom benne, hogy a tavaszi szezonban nagy tömegeket ér el. Tehát ha azt nézzük, mennyi újdonság volt, én nem érzem kevésnek – kevesebb volt, mint a versenytársnak, de legalább mind bejött.

A Sztárbox azért szép számokat produkált az RTL-en. Ez nem rettentette meg önöket?

A Sztárbox valóban nagyon jó eredményeket hozott, megnyerték vele a vasárnap estéket, mi pedig – ha nagyon summázzuk az eredményeket – megnyertük a másik hatot. Ez a műsor jó példa arra, hogy mindig lehet olyan alternatívát adni, ami tömegeket vonz. Egy civil tehetségkutatónak nyilván nehéz versenyezni vele, főleg, hogy az ilyen formátumoknak ennyi év elteltével ez már a nehezebb időszaka. A sztárok ökölvívása egy elég nagy vizuális inger a nézők számára, de megismétlem, hét estéről van szó. A TV2 egy picit más csatorna – el kell ismerni, hogy a Sztárbox bejött az RTL-nek, de én inkább arra vagyok büszke, amit a Dancing with the Stars döntőjében láttam. Ez is egy 20 százalék feletti tévéműsor.

Tény, hogy a Dancing mostanra erős brandnek számít. A konkurencia másik újdonsága, Az Árulók- Gyilkosság a kastélyban, ami hétköznap jól teljesített, szombat este nem tudott megbirkózni vele.

Az Árulók nagyon erős volt abban a két hétben a Farm VIP-val szemben, de szombat este tizenkét százalékos közönségarányt produkált, míg a Dancing with the Stars húsz fölött végzett – ha a teljes lakosságot nézzük, majdnem háromszor annyian nézték. Érdekes, hogy az emberek abban a pillanatban, ahogy más tartalmat kínáltunk, nem Az Árulókat választották. Valószínűleg ennek a műsornak nem ellenfele a Farm, a Dancinggel viszont ugyanebben a sávban nem tud mit kezdeni. Ebből is látszik, hogy a programstratégiában nagyon érezni kell, melyik műsor mi ellen fut, mert az ország valóban lázban égett Az Árulók kapcsán, a többséget mégis jobban érdekelte, hogy vajon Krausz Gábor, Marics Péter vagy T.Danny nyeri meg a Dancing with the Starst, mint az, hogy ki lesz a győztes a túloldalon. Ez egy érdekes tanulság a jövő tervezését illetően.

2024-re mivel készülnek?

Rengeteg új sikerműsoron dolgozunk. Az egyik nagy dobásunk a már korábban bejelentett Kísértés, ami hosszú idő után tér vissza Magyarországra. Ez egy nagyon erős formátum, Thaiföldön forgatjuk majd, a műsorvezetője pedig Kasza Tibi lesz. Jön egy újabb game show, a Password, azaz a Jelszó, amelynek Lékai-Kiss Ramóna lesz az arca. Ahogy említettem, érkezik az Ázsia Expressz új évada, amelynek szereplői ezúttal a Fülöp-szigeteken és Tajvanon versenyeznek – ott, ahova 2020 tavaszán szerettünk volna menni, de a járvány miatt le kellett fújni a forgatásokat. Bízom benne, hogy egy nagyon erős szereplőgárdát sikerül felvonultatnunk, nagyon készülünk rá, hogy a következő évad még erősebb legyen. Már zajlanak a Next Topmodel Hungary forgatásai, ami szintén képernyőre kerül jövőre. Voltunk a Kanári-szigeteken, most épp egy nagyon egzotikus, havas tájon forgatnak az alkotók, ahol elképesztő jeleneteket vettek fel. Nagyon bízom benne, hogy sikeres lesz, ez egyébként napi műsorként kerül adásba 2024-ben. A Mutasd a hangod is visszatér tavasszal, az állandó segítők mellett sok új karakterrel, folytatódik a Hazatalálsz című napi sorozatunk és persze heti sorozatokkal is készülünk: ősszel érkezik a Rise of the Raven, a Hunyadi János életét bemutató nagyszabású történelmi sorozat, illetve emellett egy katonai témájú mini-sorozaton is dolgozunk, melynek címe S.E.R.E.G., mivel hiszünk ebben a zsánerben.

És mi újság a régiségkereskedésen alapuló Kincsvadászokkal, amit még tavasszal jelentettek be? Ugye a konkurencia is készül hasonlóval.

A Kincsvadászok egy sikeres Warner formátum, amit már évek óta nézegettünk, mire eldöntöttük, hogy megvesszük a jogait. Till Attila műsorvezetésével tavasszal érkezik majd, már le is forgattuk az adásokat. Én már láttam az első részt és ez alapján optimista vagyok – izgalmas lesz, ki mennyit ad olyan dolgokért, amelyekhez hasonlóval a nagyszülei házának padlásán találkozhatott. Ahogy hallom a készítőktől, elképesztően sok furcsaságot és egyben értékes tárgyat őrzünk mi, magyarok.

Ha visszatekint a 2023-as évre, mi az, amire a legbüszkébb, vagy esetleg hibának érez?

Arra nagyon büszke vagyok, hogy meg tudtuk mutatni a kollégáknak, nem csak egyszer vagyunk képesek nyerni. Most nagyobb előnyünk van, mint egy éve, amikor épp csak átvettük a vezetést – decemberben voltak olyan dátumok, amikor az egész napot nézve majdnem 50 százalékkal erősebbek voltunk a versenytársnál.

Gyakorlatilag három tévés szezon óta vezetünk.

Jó érzés, hogy azok, akiktől extra munkát kértem, és akiket biztattam, hogy nem szabad feladni, visszaigazolást kaptak, hogy nem dolgoztak hiába – ezúton is szeretném megköszönni az odaadásukat, mert ez a csapat nap mint nap hatalmas erőfeszítéseket tesz, hogy ezt az eredményt elérhettük. Nem is emelnék ki konkrét műsorokat, inkább azt érzem fontosnak, hogy van egy olyan csapatunk, amelynek tagjai büszkék rá, hogy ennek a történetnek a részesei lehetnek, és motiváltak a folytatásban. A folyamatos megújulás kulcskérdés a jövőben, ahogy az is, hogy amit korábban megtanultunk, és biztosnak gondoltunk, állandóan meg kell kérdőjelezni. Én szeretnék újabb váratlan helyzeteket, és ha nagyon nehéz is, szeretnék ezeknek megfelelni, mert szerintem a fejlődésnek akkor van vége, amikor a döntéshozók már nem azzal a tűzzel mennek bele a küzdelembe, hanem ehelyett a megszokottat választják, ugyanazokat a köröket futva. Minket inspirálnak az éles versenyhelyzetek, idén is sok váratlan szituáció volt, de szerintem mind megugrottuk. Nyertünk.

Majoros Péter távozása várható volt

Néhány nappal azután, hogy az interjú elkészült, kiderült, hogy Majoros Péter Majka az RTL-hez igazolt – erről a hír megjelenését követően, e-mailben kérdeztük Fischer Gábort. A TV2 Csoport programigazgatójától az alábbiakra voltunk kíváncsiak:

Mennyire érte váratlanul önöket Majoros Péter távozása? Majkának ugye voltak állandó műsorai a TV2-nél – tudják már, hogy kivel pótolják? Illetve miután az arcok nagyban meghatározzák a produkciók sikerét – mit gondol, a rapper távozása mennyire befolyásolja majd ezen műsorok nézettségét?

„Ezek az átigazolások minden televíziós piacon előfordulnak, különösen akkor, ha a műsorvezető nem alkalmazottja a televíziónak, hanem a megbízásai adott műsorokhoz kapcsolódnak, ahogy ez Majka esetében is történt. Távozása tulajdonképpen bármikor várható volt, mert tudtam, hogy rendszeresen tárgyal a versenytársunkkal. De mindenképpen szeretném megköszönni neki az elmúlt 13 év munkáját.

Természetesen a műsorvezetők fontosak, de a kamerák előtt és mögött is sok más tényező is szerepet játszik egy-egy műsor sikerében. A formátum megválasztása, a kreatív koncepció, a programstruktúra és természetesen a csatorna ereje is. Jelen piaci helyzetben teljesen természetes, hogy az arcaink értékesek az utánunk következőknek, és a műsoraink, a stratégiánk adják az inspirációt. Az eredményeink elismerése, hogy ötletet adhatunk akár a visszatérő X-Faktornak, mert valakit láttak az elmúlt években több tucat alkalommal a tehetségkutatónk zsűrijében. Előfordulhat, hogy egy másik csatornán is feltűnik majd egy kerék, mert nálunk évek óta sikerrel fut a Szerencsekerék és sorolhatnám. Bízom benne, hogy amíg ez így van, addig mi leszünk az elsők, az elmúlt sok év tapasztalata legalábbis ezt mutatja. Mi magunkra koncentrálunk, tovább dolgozunk az újításokon, a friss arcok, azaz talentek és tévés szakemberek építésén. A Zsákbamacska 2024-ben új műsorvezetőkkel tér vissza, akiket január elején a nézők is megismerhetnek. Bemutatássukkal fiatalabb és új közönséget is szeretnénk a TV2 képernyője elé ültetni.

Ma a TV2 a nézők első számú választása, 2024-ben pedig mindent megteszünk azért, hogy továbbra is megőrizzük ezt a pozíciót. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek a TV2 Csoport filmkínálatával. Köszönjük nézőink egész éves megtisztelő figyelmét!”

– válaszolta levelében kérdéseinkre a programigazgató.

(Borítókép: Fischer Gábor. Fotó: Kaszás Tamás / Index)