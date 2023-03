Majkáék nélkül talán nem is lenne Zsákbamacska

Bányai Gábor szerint Majoros Péter és Pápai Joci tökéletes választás volt a TV2 hamarosan induló szórakoztató műsorához. A Zsákbamacska kreatív producere a csatorna csütörtöki sajtótájékoztatóján részletesen is mesélt arról, hogy ezt miért gondolja így, illetve az is kiderült, hogy a szakember miért tekint szívügyeként a játékos produkcióra, amit először egyébként a 90-es években láthattak hazánkban a nézők.

Hamarosan ismét egy elfeledett formátumot vesz elő a TV2 csapata: ahogy korábban megírtuk, a megújult Zsákbamacska március 13-án startol Majoros Péter és Pápai Joci vezetésével. A csatorna pörgős, szórakoztató műsort ígér, amelyben az a civil játékos nyer a legtöbbet, aki sokat kockáztat. A sajtó képviselői múlt héten már kaptak egy kis ízelítőt abból, mire lehet számítani a Szerencsekereket váltó formátum friss verziójától – a műsor kreatív producere, Bányai Gábor pedig további részleteket is elárult a produkcióról, amit annak idején egyébként részben neki köszönhetően láthattak Magyarországon a nézők.

Amikor Hankiss Elemérrel a rendszerváltás közszolgálati televízióját csináltuk, a Magyar Televízió még nem volt tagja annak a nemzetközi jogvédő hálózatnak, amelyik a formátumokkal foglalkozott, tehát a '70-es, '80-as években nemes egyszerűséggel ellophattuk a formátumokat a tévének. Amikor jött az új világ, beléptünk egy nemzetközi szervezetbe, és onnantól kezdve már megvásároltuk a licenceket. Miután az Amerikai Televíziós Akadémia tagjaként volt egy csomó kapcsolatom, az első formátumokhoz baráti áron jutottam hozzá – így vettük meg a Szerencsekereket, a Zsákbamacskát, és ami nekem nagy büszkeség volt annak ellenére, hogy a sajtó egy része emiatt mindennek elhordott, a Dallast

– magyarázta kérdésünkre Bányai Gábor, hozzátéve: az amerikai barátai mind biztatták, hangsúlyozva, hogy egy új demokrácia indul Magyarországon, és emiatt muszáj fejlődni, bekapcsolódni a nemzetközi véráramba, amit ők segíteni akarnak. Ezért is szívügye a szakembernek a Szerencsekerék és a Zsákbamacska, amelyeknek ennyi idő után most ismét a kreatív producere lehet, ezúttal együtt dolgozva Károlyi Anikó főszerkesztővel és csapatával, valamint most is az IKO kreatív vezetőjével, Kirády Attilával. A formátum persze megújult változatban kerül majd adásba, hiszen amióta utoljára képernyőn volt, a világ és a televíziózás is sokat változott, az igények átalakulásához pedig igazodni kell.

„A Zsákbamacska alapvetően úgy nézett ki, hogy a stúdióban lépcsőzetesen álltak az emberek, akik közül Rózsa Gyuri kiszólította a játékosokat, majd valamiféle nagyon egyszerű döntési helyzetbe hozta őket” – folytatta Bányai. „A műsort egyébként a mai napig nagyon sok helyen játsszák világszerte, és egészen a járványhelyzetig nagy létszámú szereplővel futott mindenhol. A Covid miatt aztán az amerikaiak kénytelenek voltak átvariálni az eredeti koncepciót, mivel akkor nem lehetett ennyi embert beengedni a stúdióba egyszerre. Ők még online is bekapcsoltak szereplőket, ezt a változatot viszont mi elvetettük, és annál maradtunk, hogy kevesebb játékost szerepeltetünk adásonként, akik viszont pont úgy, mint ahogy azt a Rózsa György-féle adásokban is láthatták a nézők,

a saját ötleteik alapján jelmezben jelennek meg.

A forgatások során nagyon szellemes karakterekkel találkoztunk, voltak persze néha provokatív maskarák is, de ezek is arról árulkodtak, hogy az emberek mennyire szeretnek játszani. Ennek a formátumnak ez a lényege!”

Miután ez nem egy tudásalapú vetélkedő, hanem egy olyan móka, ami egyszerű döntési helyzetekbe hozza a játékosokat, Bányai Gábor szerint a szereplők is sokkal felszabadultabbak, hiszen csak választaniuk kell különböző lehetőségek között. A szakember azt is kiemelte, maguk a műsorvezetők sem tudták, mennyire előnyös a játékosoknak, amire rábeszélik, vagy amiről épp lebeszélik őket, így tulajdonképpen szinte minden az egyéni döntésen és persze a szerencsén múlik a Zsákbamacskában.

„Ez tényleg a bátor döntések műsora volt mindig, ebből a szempontból nem változott a formátum. Abból a szempontból viszont igen, hogy míg korábban inkább egy gyors közönségjáték volt, mostanra egy show-műsor lett. Már a Szerencsekeréken dolgozva is észrevettük, hogy a szürke, téli hétköznapokon ilyen szórakozásra van szükségük az embereknek, amit egyébként személy szerint én is nagyon szeretek. Majoros Péter és Pápai Joci pedig tökéletes választás volt,

ha nem ők vezetnék a műsort, nem is lenne érdemes miről beszélni”

– vélekedett a szakember.

Majkáék sok mindenben szabad kezet kaptak

A páros műsorvezetés egyébként abszolút a TV2 újítása, Bányai Gábor szerint sehol a világon nem futott két házigazdával ez a formátum. Ennek is megvan a veszélye persze, mert a két arc akár ki is olthatná egymást, a Zsákbamacska esetén viszont ennek pont az ellenkezője valósult meg.

„Majka és Pápai Joci húsz éve barátok, tökéletesen ismerik egymás gondolkodásmódját, és azt is tudják, miként erősíthetik egymást az adások alatt. Volt, hogy Joci átment untermanba és fölemelte Majkát, ha pedig épp arra volt szükség, megfordult a dolog. Persze Peti a nagy játékos, akiből állandóan ömlik a szó, emellett zseniálisan kezeli a különféle helyzeteket, Joci pedig utánozhatatlan bájjal meglovagolta ezt a hullámot és erősítette a társát vagy épp a szereplőket.

Olyan kémia van közöttük, ami példa nélküli.

Épp ezért mindent meg is mernek csinálni, de úgy, hogy az egyáltalán nem lesz kínos. Ráadásul egyszer sem volt olyan, hogy felvétel közben azt éreztem volna, le kellene állítani a forgatást, minden szituációban tökéletesen vették a lapot.”

Bányai arra is rámutatott, hogy a két műsorvezető a kreatív munkából is kivette a részét. Amikor felvétel előtt közösen átnézték a játékokat, mindig volt egy-egy ötletük, amellyel még élvezetesebbé lehetett tenni azokat. Emellett az improvizáció is nagyon jól ment nekik, ezáltal pedig az egyéniségük is tökéletesen átjön a műsorban. A szakember szerint ez a titka annak, hogy a műsorból végül egy comedy show lett, amit persze nagyban elősegített az is, hogy a két műsorvezető sok mindenben szabad kezet kapott.

Kreatív producerként nekem az az elvem, hogy a szerkesztőkkel együtt nekünk az a feladatunk, hogy valamilyen portékát kínáljunk. Ebben az esetben ők vannak a polcon, ők vezényelnek, ha úgy tetszik, így természetesen szabad kezük van abban, hogy ezt miként viszik véghez. Majoros Péter és Pápai Joci esetében hihetetlen alázattal, jókedvvel és odafigyeléssel párosult mindez, ezért tényleg nagyon egyszerű volt a dolgunk. Amellett, hogy mindig felkészültek voltak, egy csomó esetben improvizáltak és érezhetően élvezték is ezt a helyzetet. Ritkán fordul elő, hogy egy forgatás ennyire felszabadult hangulatban zajlik.

A Zsákbamacska harmadik állandó arca Pap Dorci, aki a két műsorvezető munkáját segíti a játékok alatt. A formátum korábbi verziójában is volt egy hölgy, aki bemutatta a nyereményeket, a friss változatban viszont az is újdonság, hogy Pap Dorcit a két műsorvezető jobban belevonta ebbe. Az exexatlonos szereplő volt, hogy táncolva leplezte le az ajándékokat, máskor ő maga is véleményezett a forgatásokon, ezáltal szerves részévé vált a produkciónak. Bányai szerint ez nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy Pap Dorci is élvezze a munkát és felszabadultan tudjon működni a stúdióban.

A Szerencsekerék sikerét látva a Zsákbamacska kapcsán is bizakodó a szakember, ami a bevezetett újításoknak, elsősorban a játékok körítésének köszönhetően szerinte biztosan jól működik majd. Hozzátette azt is: az embereknek manapság önfeledt szórakozásra van szükségük, amihez az ilyen típusú műsorok tökéletesek. A Zsákbamacskába egyébként néhány adás erejéig Rózsa György is visszatér majd – neki Stana Alexandra lesz a segítője.

(Borítókép: Pápai Joci és Majoros Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)