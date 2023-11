Megvan a 2023-as The Voice győztese

Több hónapnyi válogató, párbaj és élő megmérettetés után végül elérkezett a 2023-as The Voice magyarországi döntője. A három versenyző, Miklósa Erika két énekese Szakács Erika és Kovács Aliz, valamint Manuel mentoráltja, Kovács Harmat küzdött meg a 36 millió forintos fődíjért. A győztes Szakács Erika lett.

Az elődöntőnél hat versenyzővel futott még az adás, az utolsó megmérettetésbe azonban már csak három fiatal énekesnő került be. Miklósa Erika két versenyzője, Szakács Erika és Kovács Aliz, valamint Manuel csapatának utolsó tagja, Kovács Harmat mérkőzött meg a 2023-as The Voice fődíjáért.

Az eddigi körökkel ellentétben most speciális kihívást találtak ki a versenyzőknek a szervezők.

Mindenkinek három dalt kellet énekelni, amiből az első egy kimondottan erre az eseményre írt új, saját dal, a másik duett mentorukkal, a harmadik pedig az a szám, amelyet a válogatóra hoztak, és amivel először bizonyították, hogy helyük van a műsorban.

Az esemény jelentőségéhez mérten, szemben az elődöntővel, ezúttal mind a coachok, mind a versenyzők ruházatában az elegancia dominált – most nem az állatminták vitték a prímet. Persze Curtis nem engedte el a lila színt, valamint kezdésként kellett azért pár szót ejteni a sztárboxos teljesítményéről, de hamar belevágtak a zenei részbe.

Kezdetnek három dalt hallottunk, három olyan számot, amelyet a versenyzőknek írtak profi dalszerzők kimondottan erre az alkalomra. Kovács Aliz Bánat ül a szívemen címmel adott elő egy dalt, Kovács Harmat száma az OK címet kapta, míg Szakács Erika dalát úgy lehet megtalálni a neten, hogy Várni rád. Igen, mind a három dal meghallgatható online, mivel az előadásokkal egy időben jelentették meg ezeket a YouTube-on, videóklipek kíséretében.

Kovács Aliz számát Mórocz Tamás írta, Kovácsa Harmatét szintén, bár nála mentora, Manuel is közreműködött a dalírásban. Szakács Erika dalát az X-Faktor tizedik évadának második helyezettje, Kocsis Paulina szerezte.

Csapaton belüli csata

A lányok a második körükben mentoraikkal énekeltek közösen – magától értetődve Miklósa Erika ezért kétszer is színpadra állt. Kovács Aliz Barbra Streisand és Céline Dion duettjét adta elő mesterével, míg Szakács Erika a The Prayer című dalt énekelte el Miklósa Erikával. Manuel és mentoráltja, Kovács Harmat a rapper és Azahriah közös dalával, a Toxic című számmal rukkolt elő.

Az utolsó éneklési körben minden versenyző a válogatós dalát frissítette fel, így újból meghallgathattuk a Language, a No Time To Die és a Creep című számokat is.

Az idei The Voice annyiban speciális volt, hogy a felajánlott nyeremények közül nem mindet a győztes vitte el,

így például az autónyereményt és a Sziget Fesztivál fellépési lehetőségét a cég és programszervezők döntötték el, kinek adják. A négykerekűt Kovács Aliz „vihette el” – noha jogosítványa még nincs –, akinek különleges személyiségét és lehengerlő színpadi jelenlétét dicsérte a cég. A 2024-es Sziget Fesztiválon pedig Szakács Erikát láthatják majd az odalátogatók.

A körök zártával szinte rögvest jött is az első eredményhirdetés, ugyanis előbb a harmadik helyet hirdették ki, majd a szavazatokat lenullázták, és még egy kört indítottak, úgymond tiszta lappal. Még a műsor elején tette fel Istenes Bence a kérdést a coachoknak, hogy szerintük ki fog nyerni. Noha Miklósa Erika és Manuel saját csapatukra voksoltak – előbbi szerint pedig mindkét versenyzője megérdemelné a győzelmet –, Curtis és Trokán Nóra nem tudott dönteni.

Bár a rapper a korábbi műsorokban többször hangoztatta, hogy Kovács Aliznak kéne megnyerni a 2023-as The Voice-t, most annál maradt, hogy előbb végighallgatja a produkciókat. Ennek elenére mégsem foglalt egyértelműen állást, minden énekest közel egyformán dicsért.

Vele szemben Trokán Nóra döntött, ő úgy érezte, hogy Szakács Erika érdemelte ki a győzelmet – akit Curtis egy futballhasonlattal megspékelve „babaarcú gyilkosnak” hívott.

Végül megérkeztek a szavazatok, és a harmadik helyen Kovács Harmat végzett. Bár két versenytársával szemben ő nem kapott sem autót, sem fesztiválfellépést, számos dalt írtak neki a műsor során, amelyek elég erős hallgatottságokkal bírnak most az interneten, ez pedig mindenképp jó szakmai díj.

Az utolsó „párbaj” Miklósa Erika két versenyzője között dőlt el. A tipikusan drámaira formált eredményhirdetés lezárult, a 2023-as The Voice győztese pedig nem más lett, mint Szakács Erika.

(Borítókép: RTL)