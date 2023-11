Jegesmedvenadrág és halláskárosodás, megvannak a The Voice finalistái

Tudtuk, hogy a döntőbe csak hárman kerülhetnek, de az a forgatókönyv nem volt biztos, hogy két coach is csapat nélkül marad. A The Voice elődöntőjében megfelezték a versenyzők számát. Nagy drámákra nem került sor, de meglepetések azért akadtak, pont úgy, ahogy kimagasló teljesítmények is.

Ezen a szombaton sem maradtunk zenés tehetségkutató nélkül. Ahogy azt az Index olvasói megszokhatták, hétről hétre követtük az RTL műsorának eseményeit, és ez most sem volt másképp. Elérkeztünk a The Voice elődöntőjéhez, ahol hatan álltak mikrofonhoz, de csupán hárman juthattak be a jövő heti döntőbe közülük.

Ez egy állati adás volt – láttunk leopárdot, zebrát meg jegesmedvét ruhaköltemények formájában, plusz visszatérő poén volt, hogy vajon Curtist péppé verik-e a Sztárboxban, vagy sem. A négy coach külleme nem volt polgárpukkasztó vagy formabontó – kivétel Manuel, aki a jegesmedvenadrágja és a Mickey egér-kesztyűje mellé érdekes hajfonatokat is kapott.

Ezen a héten szimplán megfelezték a versenyzőket, azt is két hullámban.

Az első kör után egy embert ejtettek ki a nézők, míg a második körben már kettőt. Összesen 11 dalt halhattunk az este során, amiben volt régi, új, magyar, külföldi, saját szám és átirat is.

Szakács Erika egy Avicii- és egy Carson Coma-dallal érkezett, Fóris Szonja Gáspár Laci számát és az Eufória betétdalát hozta el. Galambos Péter Bagossy Brothers Comapnyt és egy saját dalt énekelt, Kovács Harmat Olivia Rodrigo és Ohnody egy-egy dalával készült. Kovács Aliz Edith Piafot és egy Manuel-átiratot énekelt, végül pedig Virág Timóteus Horváth Charlie dalát, a Mindenki valakié című számot adta elő. Ő azonban nem duplázhatott, a közönség nem osztott neki lapot a második körre.

A stadion sem volt elég

Mélyenszántó bepillantás ezen a héten nem volt a versenyzők magánszférájába – bár egy-egy próbálkozás azért akadt –, ellenben Timóteusról kiderült, hogy a bal fülére nem hall. Ezt a produkcióját felvezető videóból tudtuk meg, amelyben Curtis közelebbi kapcsolatba került az énekessel – bemutatta neki az Újpest-stadiont, amiről azt mondta, hogy olyan, mint amikor egy friss kapcsolatban a párját és a szüleit összehozza.

Nekem az Újpest-stadion kb. olyan, mint amikor egy friss kapcsolatban várod, hogy mikor mutasd be a szüleidnek az aktuális párodat

– hangzott el a rappertől.

Ennek ellenére Timóteus nem jutott be a második körbe, ahol volt, aki jobban, mások kevésbé jobban teljesítettek. Kovács Harmat Manuel elmondása alapján most kapta meg első komoly kritikáját a zsűri részéről a második körös szerepléséért, akik szerint nehéz dalt választott, amit ugyan jól oldott meg, de ennél profibb megvalósításokat szoktak meg tőle.

Három énekesnő között dől el a verseny

Ennek ellenére bizalmat szavazott Kovács Harmatnak a közönség, és bejuttatta a döntőbe. Ugyanez nem mondható el Fóris Szonjáról, aki a második körében az Eufória sorozat betétdalát, az All For Us című számot énekelte. Itt bizonytalanságot érzett a zsűri a lány teljesítményében, azonban dicsérték is végeredményt.

a nézők viszont nem juttatták tovább a jövő heti döntőbe.

Az egyetlen megmaradt férfi versenyzőt, Galambos Pétert, aki első körben egy saját dallal rukkolt elő, a második menetben az ítészek magasztalták az énekteljesítményéért, amit egy Bagossy Brothers Company-dalban csillogtatott meg. Hiába két jó kör, itt is úgy döntött a nézősereg, hogy a top háromba nem fér be az énekes, következésképp Kovács Harmat mellett Kovács Aliz – akinek kimagasló performanszai miatt Curtis még azt is megjegyezte, hogy nagy esélye van a végső győzelemre – és Szakács Erika jutott be a döntőbe, akik mindkét körben profin teljesítettek.

Így a végső felállásban, a jövő heti döntőben három hölgy fogja megmérettetni magát. Manuel csapatának utolsó versenyzője, Kovács Harmat, valamint Miklósa Erika csapatának két megmaradt énekesnője, Kovács Aliz és Szakács Erika. Trokán Nóra és Curtis mentoráltjai számára a 2023-as The Voice véget ért.

(Borítókép: The Voice elődöntő. Fotó: RTL)