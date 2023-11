Érkezik az új Az éhezők viadala-film

November 17-én érkezik Az éhezők viadala franchise új filmje, amely az eredeti történet előzményeit mutatja be. Olivia Rodrigo Can’t Catch Me For Now című dala, amelyet a filmhez írt, november 3-ától lesz hallgatható.

Rachel Zegler, Tom Blyth, Viola Davis és Peter Dinklage főszereplésével érkezik a legújabb Az éhezők viadala-film, amely az eredeti négy mozi előzménytörténetét mutatja be. A The Ballad of Songbirds and Snakes 64 évvel az eredeti történetszál előtt játszódik.

A Francis Lawrence által rendezett filmekben a brit színész Blyth alakítja a 18 éves fiatal Coriolanus Snow-t, aki később Panem „zsarnok vezetője” lesz. A West Side Story színésznője, Zegler a játékoknak hódoló Lucy Gray Baird szerepében tűnik fel. Az Oscar-díjas Davis játssza dr. Volumnia Gaul főjátékmestert, míg a Trónok harca sztárja, Dinklage Az éhezők viadala nyilvános arcát, Casca Highbottomot alakítja − írja a BBC.

A film zenéi között szerepel a Grammy-díjas Olivia Rodrigo legújabb szerzeménye is, a Can’t Catch Me For Now, amely november 3-ától hallgatható a zenei streamingfelületeken. Az énekesnő elmondása szerint „elképesztően izgatott”, amiért hozzátehetett a filmhez a zenéjével.

A film franchise Suzanne Collins disztópikus bestseller könyvein alapszik, amelyek a posztapokaliptikus Amerikában játszódnak.

A történetet állítólag a görög mítoszok és a valóságshow-k kombinációja, valamint Collins saját neveltetése inspirálta

− az írónő egy Vietnámban szolgált tiszt lányaként nevelkedett.

A regények témái között szerepel a szabadságharc és az elnyomással szembeni ellenállás. Az előzményregény 64 évvel Az éhezők viadala eseményei előtt játszódik, részletesen bemutatva a „sötét napokat”, amelyek egy sikertelen lázadáshoz vezettek Panemben.

Az eredeti filmek főszereplője Jennifer Lawrence volt, aki Katniss Everdeent alakította, és csaknem 3 milliárd dolláros bevételt hozott.