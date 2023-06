Jennifer Lawrence új vígjátéka annyira gátlástalan, hogy mi szégyelljük magunkat

Senkivel és semmivel nem lehet viccelni manapság, mert rögtön sértődés a vége? A vígjátékműfaj emiatt halálra van ítélve? Jennifer Lawrence új filmje, a Barátnőt felveszünk (No Hard Feelings) látványosan mutat egy hatalmas fityiszt a mai hollywoodi trendeknek, felidézve a 2000-es évek elejét, amikor még a szexkomédiák nagy lendülettel futottak, és olyan felháborítóan vicces, mára kultikusnak számító alkotásokon nevethettünk szörnyülködve a moziban, mint a Superbad, az Eurotúra, a Szextúra, de a legjobbak listájához simán hozzácsaphatnánk még a Szüzet szüntesst és a 40 éves szüzet, vagy Judd Apatow bármelyik más művét.

A Barátnőt felveszünk az aranykort idézi meg, amikor a készítők mindenbe és mindenkibe beleálltak, és ha arról volt szó, a meztelenkedést is túltolták, egy-két jó poén kedvéért.

Jennifer Lawrence-ről eddig is tudtuk, hogy vagány nő, de még így is meglepődtünk egy picit, hogy Az éhezők viadala-filmsorozat egykori Katnisse, a magát szuperhősként az X-Menben kipróbáló és a Napos oldalban könnyfakasztóan drámázó sztár mindent, de tényleg mindent bevállalt a magyar mozikban június 22-e óta vetített új filmjében – konkrétan odáig elment, hogy anyaszült meztelenül bunyózzon egy tengerparti jelenetben.

Fotó: Sony Pictures Entertainment / YouTube

De ne szaladjunk ennyire előre. A történet középpontjában egy 32 éves Uber-sofőr és pincérnő, Maddie (Jennifer Lawrence) áll, akinek az élete kicsit sem nevezhető összeszedettnek, hiszen hősnőnk megállíthatatlanul halad az anyagi csőd felé, kocsiját lefoglalják, és fennáll az veszélye annak is, hogy házát elveszti. Utóbbi elkerülése érdekében persze vezetnie kell, autó nélkül viszont a dolog nehezen megvalósítható. Mit tesz tehát szegény kétségbeesett lány? Válaszol egy szexhirdetésre, amelyet egy hasonlóan kétségbeesett házaspár, Laird (Matthew Broderick) és neje, Allison (Laura Benanti) adnak fel. És, hogy mi a feladat? Egy olyan menő csajt keresnek fiuknak, Percynek (Andrew Barth Feldman), aki segít a még szűz, folyton a gép előtt görnyedő, teszetosza srácnak kibújnia a tojáshéjból, ami még mindig a fenekén van.

A kulcsszó a megtévesztés, Jennifer Lawrence karaktere testi-lelki bájait egyaránt beveti azért, hogy a mit sem sejtő fiút behálózza. Eközben mi természetesen meggörnyedünk a nevetéstől, annyira lehetetlen helyzetekbe kerül a páros, Percy egy felszedhetetlen fajankó, aki akkor se tudna kielégíteni egy nőt, ha az élete múlna rajta. Szerencsére a rendezőnek, Gene Stupnitskynek nagy tapasztalata van már a humor műfaján belül, az NBC-féle The Office mellett dolgozott a fanyar humorú Hello Ladies című HBO-komédián, és a 2019-es, egészen emlékezetes Jó srácokon is.

Ennek megfelelően, a Barátnőt felveszünk kicsit sem píszí poénjai úgy 90 százalékban simán betalálnak, sokszor még meg is hökkenünk egy-két tapló beszóláson és merész fizikai humoron. Egyértelműen kiemelkedik utóbbiak közül a már említett meztelenül verekedős jelenet, ami váratlanul erőszakos és persze ruhátlan, de akad a filmben még egy bunyó, amitől egész egyszerűen félrenyeltük a kólánkat, annyira vicces és hatásos lett.

A film első fele lenyűgöző, ki voltunk már éhezve egy vérbeli, felnőtteknek szánt vígjátékra.

Nagy kár, hogy a lendület, illetve a Jennifer Lawrence és Andrew Barth Feldman között építgetett kémia nem tart ki a végéig. Pedig remek, hogy a színésznő a valóságban is 32 éves, és a szerepe szerint is annyi, és az általa célba vett srác iszonyúan fiatalnak tűnik, így a korkülönbséggel való humorizálás megbízhatóan betalál. Ámde onnantól kezdve, hogy megtörténik a nagy fordulat, amit bárki ki tud számolni, aki legalább két hasonló szexkomédiát látott életében, valahogy leül az egész, és már csak azt várjuk, hogy fussák le az írók a kötelező köröket, és hadd mehessünk haza. Bizonyos szempontból a forgatókönyv bántóan kiszámítható, és a befejezés is inkább rossz szájízt hagy maga után, mint kellemeset. Csupán azért, mert ezerszer láttunk ilyet.

Az első 40-45 percet így se veheti el tőlünk senki, és abból kiindulva, hogy más nézők is hangosan nevettek sokáig, azt szűrtük le, hogy igenis van igény ehhez hasonló, bevállalós vígjátékokra, és a megfelelő közönséget bőven tudják szórakoztatni a látottak. Nem azt mondjuk, a leleplezés után is el-elcsattan egy-egy jó beszólás, de onnantól tényleg saját árnyékává válik a Barátnőt felveszünk.

Ahogy az elején írtuk, az amerikai vígjátékok az elmúlt pár évben kihalófélben vannak, pont ezért drukkolunk Jennifer Lawrence újdonságának, hogy találjon be, hozzon jó számokat a pénztáraknál, mert nagyon unalmas már, hogy folyton éjsötét drámákat, és olyan thrillereket kell néznünk, amelyek lehoznak bennünket az életről. Igenis nevetnénk, igenis vicceljenek bármivel, mi aztán nem sértődünk meg, sőt... értékeljük a bátorságot. A Barátnőt felveszünk lehet, hogy ha 2005-ben kerül vászonra, nem kapott volna tőlünk ennyire megengedő pontszámot, így viszont számunkra a nyár egyik pozitív csalódása.

A végszó nem lehet más, mint hogy több szexkomédiát a moziba!

6,5/10

A Barátnőt felveszünk jelenleg is látható a magyar mozikban.