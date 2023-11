Manuel megírta „az ország legszebb dalát” a The Voice versenyzőjének

Bámulatos produkciókat láthattunk-hallhattunk a The Voice második élő show-jában szombat este. Ugyanakkor akadt olyan előadó is, aki könnyes szemmel ismerte be, hogy nem volt elégedett. A nyolc versenyző közül csak hat jutott tovább: a műsortól Kalocsa Lilla Anna és Berki Artúr búcsúzott. Tanúja lehettünk annak is, hogy megszületett – Curtis szerint – Magyarország egyik legszebb dala.