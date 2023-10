Nagy veszteség érte a The Voice énekesét

A The Voice Magyarország győztese a hazai tehetségkutatók valaha volt legnagyobb pénznyereményét, 36 millió forintot viheti haza. De még ne rohanjunk ennyire előre, hisz a válogatók, a Párbaj és a Kiütés szakaszai után most az élő show-kban kell bizonyítaniuk a versenyzőknek. Nincs könnyű dolguk, mert a 12 énekes közül az első élő show végén négy is búcsúzott a műsortól.

Tízből tízes produkciók

Elsőként Haga Jázmin lépett a The Voice színpadára. Manuel versenyzője Kris Kross Jump slágerével szántotta fel a The Voice színpadát. A produkciót nemcsak a közönség, de a coachgarnitúra sem bírta ülve végignézni. Állva tapsolt, meg tombolt mindenki a stúdióban. Istenes Bence akármennyire akarta kimondatni Trokán Nórival, hogy „Így kell elkezdeni egy élő show-t”, a színművész ellenállt, helyette máshogy dicsérte a versenyzőt. „Ez így volt tökéletes színpadi produkció, imádlak.” Curtis szerint világszínvonalú rappelés volt.

Conzia Consó Lady Gaga Always Remember Us This Way dalával nyűgözött le mindenkit. Manuel azon elmélkedett a dal elején, hogy talán még nem látta ennyire finomnak és nőiesnek az olasz lányt. „Aztán megjött a tőle megszokott attitűd. És ez egy 10/10-es produkció volt. Nagyon tetszett.” Miklósa Erika szerint a közönség rendkívül megható produkciót láthatott. Jól érezhető, hogy mindene a zene, mindene az éneklés. Ő is tíz per tízre értékelte a produkciót.

Homoki Gábor Carlos Cruz Battala Sway című számát hozta magával az első élő show-ra. Curtis imádta produkciót, a táncmozgást külön kiemelte, amelyet Elvis Presley-éhez hasonlította. „Nem kell neked hegedű mindenáron, haver” – jegyezte meg a rapper. Trokán Nóra egyetértett coachtársával, de megjegyezte, hogy a hangszer plusztüzet ad.



Fóris Szonja a Margaret Island Boldogságtól című dalát adta elő. Miklósa Erikát nagyon megérintette a produkció. Manuel szerint a tinédzser lány most volt a legjobb. És a dalválasztást is dicsérte, amelynek köszönhetően Szonja elkezdett kinyílni. Szóval jó úton van.



Kovács Harmatot a jóisten is színpadra teremtette – Trokán Nóra vélekedett így a lány produkciója (Billie Eilish: Happier Than Ever) után, amelyet vastaps követett. Szerinte Harmat mindig magas színvonalat, finom, érzékeny rezgést hoz a stúdióba és a tévéképernyők elé, és nagyon egyedi. Curtis kiemelte a színpadi jelenlétet, és a finom, bravúros hajlításokat. Már most várja, hogy a továbbiakban mit fog hallani a versenyzőtől.

Itt volt a szíved és a lelked

Bakti Ádám saját, Ismernek című dalával készült. Trokán Nóri szerint a fiú egyszerűen felrobbantotta a színpadot. Curtis is elégedett volt a versenyzőjével, annak meg különösen örült, hogy a srác megfogadta és a betartotta azokat a dolgokat, amelyeket a próbák alatt kért tőle.

Eztán ismét Curtis versenyzője lépett színpadra. Virág Timóteus Cserháti Zsuzsa Édes kisfiam című dalát énekelte, és nyűgözte le a zsűrit. Manuelnek nagyon tetszett a produkció, és a dalválasztást is dicsérte. Miklósa Erika ezt mondta:

Itt volt a szíved és a lelked. Úgy, hogy minket is beavattál, elénekelted a kisfiadnak ezt a dalt.

Kovács Aliz Sean Paul Get busy című slágerével lopta meg magát a stúdióban lévők szívébe. A produkciója után Curtis ezt mondta: „Le a kalappal, ez extra volt, gratulálok!” Trokán Nóri sem rejtette véka alá a véleményét:

Belőled nagyon komoly jazzénekesnő lesz. Nem tudom, mik a terveid, de annyira látlak egy nagyon komoly jazz-zenekarral egy nagyon komoly jazzszínpadon csodálatosan énekelni.

Galambos Péter Avril Lavigne I'm with you című dalát énekelte. Miklósa nem akarja látni, hogyan izgul a színpadon, azért sem, mert nagyon jó embernek tartja, szerinte a versenyző hangján keresztül átjön a szép emberi lélek. Manuelnek tetszett a produkció, de valamiért nem jött át neki.

Kalocsai Lilla Anna a Hobo Blues Band 3:20-as blues című dalával állt a közönség elé. Miklósa először a dalválasztást emelte ki, szerinte jól sikerült, azért is, mert a versenyző annyira szokott izgulni, hogy ez most kapaszkodót jelentett neki. És jó hangulatot teremtett, tette hozzá. Manuel nem gondolta volna, hogy ilyen energiák vannak a lányban, és hogy folyamatosan új arcát mutatja meg.

Így kell elkezdeni az élő show-t

Berki Artúr elsírta magát a színpadon, miután elénekelte DESH Kukásautó című dalát. Curtis szerint a fiú elképesztő tudás birtokában van, amellyel jól bánik. Miklósa Erika kiemelte: szereti, amikor valaki ennyire jó ízléssel használja azt, aminek a birtokában van. „Az egész előadás kompletten ízléses volt, és mély érzéseit is megmutatta.” Az értékelések után kiderült, hogy a versenyző ezen a héten vesztette el a nagyapját. „Tudom, hogy fentről nézett és hallott engem. És meg kell csinálnom ezt érte” – mondta könnyeivel küszködve Berki Artúr.



Szakács Erika Lizzo Cuz I Love You slágerét adta elő. Az értékelést Curtis kezdte:

Elképesztő amit, műveltél. Honnan jön ez a hang?

Trokán Nóri szerint ez volt az este legjobb éneklése. Manuel csatlakozott az előtte szólókhoz. Szerinte tökéletes produkció volt, mert nem lehetett másra figyelni a stúdióban, csak rá.

Kétségtelen, hogy a versenyzők produkciói mögött rengeteg munka van, és az élő adás varázsa sem billentette ki őket. Bizonyítottak: többen a csillagokat is leénekelték az égről, vagy megtáncoltatták a közönséget. Az egész stúdió több produkció után is állva tapsolt. A zsűri pedig többször hangoztatta, mennyire le van nyűgözve. Így talán nem túlzás azt állítani, hogy

a hazai tehetségkutatók legerősebb első élő show-jának lehettünk szem- és fültanúi.

A 12 versenyző közül azonban csak nyolc folytathatta a versenyt a nézők szavazatai alapján.

A The Voice első élő show-jától végül Cinzia Conso, Haga Jázmin, Homoki Gábor és Bakti Ádám búcsúzott.

Ez azt jelenti, hogy Miklósa Erika a két női énekesével, Kovács Alízzal és Szakács Erikával készülhet a következő megmérettetésre. Manuel Kovács Harmatban és Berki Artúrban bízhat a jövő héten. Trokán Nóra továbbra is három énekesével, azaz Fóris Szonjával, Kalocsa Lilla Annával és Galambos Péterrel folytatja a versenyt. Curtis pedig az egyetlen versenyzőjével, Virág Timóteussal fut neki a következő körnek.

A The Voice második élő show-ját jövő szombaton 19.30 órától sugározza az RTL.

(Borítókép: RTL Sajtóklub)