Volt férjével anno megegyeztek abban, hogy nem lesz babájuk.

Egyre nyitottabb a családalapításra Csősz Boglárka. A színésznő tavaly vált el török férjétől, s bár nem tagadja, voltak mélypontjai, egy ideje már ismét boldog új kedvese mellett. A férfi nevét ugyan egyelőre még nem árulta el az üzletasszony, de korábban már részt vettek közösen is eseményeken, a Tények Pluszban pedig most az is kiderült, hogy mellette akár az anyai szerepbe is belevágna Csősz.

„Megfordul a fejemben nekem is, hogy akár gyereket vállalok, akár a nőiséghez magához úgy igazodom, hogy közben tudom a munkámat is végezni, és erős vezető maradni. De azt a finom női energiát gyakorolni otthon, a párkapcsolatban, ami szerintem nagyon is egészséges” – mesélte a híresség, aki korábban úgy vélekedett, nem mindenkinek kell gyerek, sőt, exférjével meg is egyeztek abban, hogy nem vállalnak babát. Most azonban, hogy Törökországból visszaköltözött a „nyugatias” Magyarországra, nézetei is megváltoztak.

„Lélekben el kellett engednem egy másik világot, ami mégiscsak egy keleti világ, ahol nőket is másképp kezelik, az emberek is mások egymás irányában. Teljesen más volt újrakezdeni egy olyan házasság után, ami más értékrendszerre alapozott.”

Új kapcsolatáról is mesélt röviden:

„Sokkal jobban meg tudok nyílni, a keménységemből sokat veszítettem, és ez egy jó dolog szerintem. El tud fogadni a hibáimmal, és képes is ezeket lekommunikálni felém, de támogatni is tud.”