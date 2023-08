Totális bukás lett az HBO legnagyobb durranásának szánt sorozata, el is kaszálták

Egy évad után lehúzza a rolót az HBO sztárparádéja, Az idol. A zenei piac mechanikáját szatirikusan feltáró sorozat már a kiadás pillanatában elvágta magát a kritikusoknál, és a közönség sem volt lelkesebb – legalábbis a nézettségi rátákat tekintve. A sorozat két főszerepét Lily-Rose Depp, Johnny Depp lánya, valamint a popsztár Abel Tesfaye, művésznevén The Weeknd alakították.

Ahogy arról a BBC is beszámolt, sokan már akkor temették a sorozatot, amikor az eredetileg hatrészesre tervezett szériát ötre kurtította az HBO. Ezzel szemben a csatorna akkor még az mondta, egyáltalán nincs kőbe vésve semmi. A bukás nem a kritikusok szinte egyöntetűen negatív véleménye miatt gyűrűzött be megállíthatatlanul. A helyzet akkor vált drasztikussá, amikor durva pletykák kezdtek el terjengeni a forgatásokról.

Minden adott volt, de jött a lejtő

A szériát hatalmas érdeklődés övezte, amikor bejelentették. A csatorna egyik sikersorozatának, az Eufória mögötti koponyának, Sam Levinsonnak adták a feladatot, így a közönség bízott egy új, izgalmas alkotásban. Erre az is rátett egy lapáttal, amikor kiderült, hogy a főszerepet, a híres popsztár figuráját Lily-Rose Depp alakítja majd, mellette pedig az egyik legsikeresebb popénekes, The Weeknd is szerepet kapott egy titokzatos night club tulajaként.

A bizakodás azonban hamar alábbhagyott, amikor a gyártási nehézségek híre elkezdett terjedni, és arról röppentek fel pletykák, hogy a forgatásokon komoly ellentétek és toxikus légkör uralkodik. A csapattól ennek ellenére elvárták, hogy egy előzetes sajtókonferencián védjék meg a sorozatot a támadásokkal szemben. Akkor Levinson még arról beszélt, hogy Az idol lesz a nyár legnagyobb durranása.

Az Eufória atyjának optimizmusa azonban alaptalannak bizonyult. A sorozat totális bukás lett. A kritikusok zöme az év legrosszabb nagyszabású műsorának nevezte, egyszerre szidva a felszínes karaktereket, unalmas történetvezetést, közepes alakításokat, valamint a sorozatból kivehető állítólagos „nőgyűlöletet”.

A széria a Rotten Tomato filmes kritikai weboldalon mindössze 19 százalékos eredményt ért el, ami hatalmas szakmai bukásnak számít,

de a közönségszavazás sem adott neki többet 41 százaléknál, ami magáért beszél. A lezárás bejelentésekor az HBO szóvivője mondott néhány közhelyes sort arról, hogy a műsor úttörő volt a maga nemében, és hálásak a csapatnak a kemény munkájukért, valamint a közönségnek, hogy végigkövették a sorozatot.

Az alkotók zöme Az idol mögött azonban hamar túltette magát az egészen. Sam Levinson máris visszatért az Eufóriához. A két főszereplő is már egyéb munkákra fókuszál. A The Weeknd visszatért zenei karrierét építeni, miközben Lily-Rose Depp új vámpíros horrorfilmjén, a Nosferatun dolgozik.