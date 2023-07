Meghalt az Eufória 25 éves színésze, Angus Cloud

Angus Cloud halálhírét a családja erősítette meg a TMZ-nek. A 25 éves színész július 31-én, oaklandi otthonában hunyt el. Szeretteinek közleménye szerint a fiatal művész múlt héten temette el az édesapját, a veszteséget pedig nagyon nehezen viselte – családja úgy fogalmazott: egyetlen vigaszuk, hogy „Angus most újra együtt van az apjával, aki a legjobb barátja volt”.

Arra is kitértek, hogy a színész korábban nyíltan beszélt a mentális egészsége miatt folytatott küzdelméről, és bíznak benne, hogy a halála mások számára emlékeztető lehet, hogy nincsenek egyedül, és nem kell egyedül, csendben megvívniuk ezzel. Hozzátették: reményeik szerint az emberek a humora, a nevetése és a szeretete miatt emlékeznek majd Angus Cloudra. Most azonban kérik, hogy tartsák tiszteletben privát szférájukat, amíg feldolgozzák a lesújtó veszteséget.

A színész halálának okáról egyelőre semmit nem közölt a családja. A TMZ megtudta, hogy az oaklandi rendőrséghez és a tűzoltósághoz hétfőn 11:30 körül érkezett segélyhívás, amelyet Angus Cloud édesanyja indított. Az asszony „lehetséges túladagolásról” számolt be, és azt mondta, hogy a fiának nincs pulzusa. A színészt végül a helyszínen halottnak nyilvánították. A portál azt írja, hogy egy, a családhoz közel álló forrás szerint Angus Cloud súlyos öngyilkossági gondolatokkal küzdött, miután visszatért Írországból, ahol örök nyugalomra helyezték az édesapját.

Angus Cloud feltörekvő sztár volt Hollywoodban, akit elsősorban az HBO Eufória című Emmy-díjas sikersorozatából ismert a közönség, amelyben 2019-től 2022-ig a drogdíler Fezco "Fez" O'Neill szerepét alakította. A 2021-es North Hollywood és a 2023-as The Line című filmekben is játszott, nemrég pedig Melissa Berrera oldalán kapott szerepet a Universal Pictures új horrorfilmjében, amelyet Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett, a „Sikoly 6” rendezői készítettek. Cloud emellett különböző zenei videókban is szerepelt, például Noah Cyrus „All Three”, Juice WRLD „Cigarettes”, valamint Becky G és Karol G „Miamiii” című klipjében – írja a Variety.

Az Eufóriában, amelynek harmadik évadát még nem kezdték el forgatni, Angus Cloud igazi közönségkedvenc volt. „Hihetetlenül szomorúan értesültünk Angus Cloud haláláról” – áll az HBO közleményében. „Mérhetetlenül tehetséges volt, az HBO és az Eufória család szeretett tagja. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki barátainak és családjának ezekben a nehéz időkben.”