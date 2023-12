Kolosi Péter: Az év műsorai a Sztárbox és Az Árulók, Majkát egy konkrét felkérés győzte meg

Tizenegy új műsorral, köztük egy vadonatúj vetélkedővel is készülnek a következő évre, az X-Faktor pedig teljesen új mentorcsapattal tér vissza a képernyőre – többek között erről is beszélt az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, amikor az Index megkeresésére a 2023-as teljesítményüket értékelte. Bár a TV2 idén vezető pozícióba került a nézettségi versenyben, Kolosi Péter szerint az év műsorai RTL-es formátumok, a Sztárbox és Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban lesznek. Kérdésünkre a szakember azt is elárulta, mivel sikerült Majoros Pétert meggyőzniük arról, hogy a jövőben az RTL-nél folytassa.

2023-ban a TV2 tovább erősödött, és több mint 20 év után átvette a vezetést az RTL-től a nézettségi versenyben. Az elmúlt időszakban tapasztalható piaci folyamatokról korábban az RTL Magyarország vezérigazgatójával, Vidus Gabriellával beszélgettünk, most a cégcsoport tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, Kolosi Péter is megosztotta, hogy látja az éves teljesítményüket. A szakember azt is elárulta, mire lehet számítani az RTL-en 2024-ben. Az interjúban szóba került többek között, hogy

mi lehetett az oka a piaci átrendeződésnek,

mit bizonyított a Cápák között, a Nyerő Páros és az Árulók – Gyilkosság a kastélyban nézettsége,

miért nem működött a The Voice, és miért gondolják jó ötletnek az X-Faktor visszatérését,

mit gondol arról, hogy Szente Vajk a konkurens csatornán megjegyzést tett az RTL műsoraira,

miért gondolja azt, hogy az év műsorai a Sztárbox és Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban lesznek,

mit gondol Istenes Bence és Rácz Jenő csörtéjéről,

mit gondol arról, hogy a médiahatóság eljárást indított a Sztárbox adásai miatt,

mennyire érzi jogosnak a kifogásokat a Reggeli adása ellen, amelyben Fekete Pákó szerepelt,

miért kerülnek be a tévébe egy idő után a streamingre készült tartalmak,

mi az oka annak, hogy Hermann Péter távozott a csatornától,

milyen műsorokkal készülnek a következő évre,

mi az, amire a legbüszkébb idén, és ami esetleg csalódást okozott.

Kolosi Péter azt is elárulta, mivel sikerült Majoros Pétert meggyőzniük, hogy a jövőben az RTL-nél folytassa.

(A TV2 Csoport programigazgatójával, Fischer Gáborral szintén készült egy hasonló interjú, amit itt olvashat el.)

Amikor tavaly beszélgettünk, az őszi szezon nézettségének esését egyéb okok mellett a vébé számlájára írta, és nagy reményeket fűzött a 2023-as évhez. Ezzel szemben úgy tűnik, a TV2 tovább erősödött, és átvette a vezetést az RTL-től a versenyben. Mi történt?

Tavaly ősszel több okról is beszéltünk, ezek közül valóban az egyik a vébé volt, amit továbbra is tartok, a másik pedig a totál tévé csökkenése. De ahogy akkor is elmondtam, más összetevői is voltak a folyamatoknak, és azzal is tisztában voltunk, hogy januártól ezek közül nem mindegyik múlik el. Azt gondoltuk, hogy azok a műsorok, amelyek elindultak év elején, jobb eredményeket fognak hozni, de ahogy azt korábban említettem, azt is pontosan tudtuk, hogy vannak olyan műsoraink, amelyek elfáradtak – ezt idén is tapasztaltuk. A TV2 valóban nagyon sikeres tudott lenni elég hosszan ebben az évben, a nyári szezonban viszont már volt néhány hónap, amit megnyertünk, augusztus végén pedig jött A Konyhafőnök, ami megverte a Szerencsekereket. Mivel azonban ez is azok közé a műsorok közé tartozik, amelyek kissé elfáradtak, a Séfek séfével szemben már nem bírta a versenyt.

Pedig a két műsor nagyon hasonló.

Igen, csak A Konyhafőnök már régebb óta van képernyőn. Persze van benne még erő, hiszen egy hónapon keresztül a Szerencsekerék minden adását legyőzte, a frissebb Séfek séfével viszont már szeptember elején nem tudott megbirkózni. Az őszi szezon további részében elsőként a Nyerő Páros hozott kiemelkedő számokat – simán verte az Ázsia Expresszt. A hétvégéken viszont volt még némi problémánk, mert azzal együtt, hogy a The Voice szerintem egy nagyon jól előkészített tehetségkutató lett, nézettségben messze nem teljesített úgy, ahogy azt az X-Faktortól korábban megszokhattunk. Nem véletlen, hogy 2024-ben ismét az utóbbit hozzuk vissza, ráadásul azt gondolom, az X-Faktornak nagyon jót tett, hogy egy évet pihent. Annyit elárulhatok, hogy jövőre megújult mentorcsapattal és szerkezettel kerül képernyőre, a nézők tehát egy teljesen új műsort kapnak.

A The Voice csalódás volt?

A nézettsége csalódás volt, jobban örültem volna magasabb számoknak, de az európai piacokon is azt látjuk, hogy az ilyen tehetségkutató műsorokból azok a nagy brandek tudják a legmagasabb nézettséget hozni, amelyek már régóta képernyőn vannak. Nem egy országban történt meg, hogy levették a régebb óta futó tehetségkutatókat, hogy hozzanak valami újat, de ma már megint a korábbi megy, mert az emberek egyszerűen ahhoz a márkához kötődnek. Valószínűleg itt is erről van szó.

Ezek szerint az, hogy most X-Faktor néven csinálnak zenei tehetségkutatót, megelőlegezi a magasabb nézettséget.

Ha jól megcsináljuk, jók a mentorok, és jó a casting, akkor igen. Egy műsornál pedig mindig ez a kérdés. Maga a formátum is szükséges ehhez, de nem elégséges feltétel. Az X-Faktort az emberek nagyon szeretik, tehát jó esélyei vannak, de jól meg kell csinálni ahhoz, hogy működjön.

Azért voltak ősszel olyan műsoraik, amelyek nagyon szépen bizonyítottak.

Így van, a szezon második fele kifejezetten sikeres volt. Ha az egész évet vesszük, nézettségben ugyan még nem voltunk ott, ahol, ha nagyképű lennék, azt mondanám, megszoktuk, de az ősz második felére ez már nem igaz. Több olyan műsorunk is volt – kettő biztosan –, amely abban az időszakban nagyon markánsan meghatározta a közbeszédet. Biztos vagyok benne, hogyha a televíziózás 2023-as évére visszagondolunk majd,

a Sztárbox és Az Árulók lesz az a két formátum, amely ezt az évet leginkább jellemezte

– ráadásul mindkettő RTL-es tartalom. November elejétől egyébként vezetünk, az átlagok tekintetében folyamatosan így van, tehát szerintem nem szerénytelenség azt mondani, hogy ez a két produkció lesz az év műsora, ebben én teljesen biztos vagyok. Ha az elmúlt másfél hónapban valaki olvasott sajtót Magyarországon, nem is kellett tévét néznie ahhoz, hogy ezzel tisztában legyen.

Tekintsünk vissza még egy picit az év első felére. Ugye a Cápák között című műsorra és a Gólkirályság című sorozatra alapozva indultak januárban. A tavaszi szezonban inkább a filmeken volt a fókusz, illetve akkor került adásba Az álommeló is. Nem érzi úgy, hogy hiányzott a palettáról egy olyan show jellegű szórakoztató tartalom, mint a konkurenciánál a Sztárban Sztár?

Tavasszal kevésbé szoktunk show-műsorokra áldozni, ami nyilván pénzügyi kérdés is. De azt gondolom, ez nem is baj, nem kell feltétlenül mindig nagyszabású produkciókat adni. Örülök, hogy ezeket a műsorokat említette, mert ezek alapján nagyon jól látszik a két csatorna stratégiája közötti különbség, amit az ősz csak tovább erősített. Ezek kifejezetten a városi, magas státuszú célcsoportoknak szólnak, ráadásul nagyon nézettek is. Az ilyen típusú műsorokra, mint amilyen a Cápák között, korábban lehetett mondani persze, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de azóta láthattunk már egy csomó hasonló tartalmat, és mind jól teljesített – célcsoportját tekintve Az Árulók és a Nyerő Páros is idesorolható. Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, mert azt jelenti, hogy a lineáris tévé továbbra is le tudja ültetni azokat az embereket, akik egyébként, ha nem kapnak olyan tartalmat, ami nekik tetszik, inkább streamingelnek. Ez a szezon tehát többek között azt is bebizonyította, hogy megfelelő műsorokkal azokat is vissza lehet csábítani, akik azt mondják, hogy már nem néznek tévét.

Ezzel nem tudok vitatkozni. Az Árulókat nagyon sok ismerősöm követte.

Az Árulók ebből a szempontból fantasztikus élmény, nekem is rengeteg olyan barátom van, aki azt mondja magáról, hogy nem tévézik, ezt a műsort viszont ők is nézték. A lojalitás persze ma már máshogy működik, mint régen, nincs meg az a rutin, hogy az ember hazamegy és bekapcsolja az általa megszokott televíziós csatornát – legalábbis egyre kevesebbeknél tapasztalható ilyesmi. De ez nem jelenti azt, hogy a nézők nem hajlandók akár egy hétre barátságot kötni a tévével, ha olyan tartalmat látnak, ami tetszik nekik. Nagyon szemléletes adat erre például, hogy amikor a Nyerő Páros idén az RTL-en adásban volt, abban a slotban, azokon a napokon, négy héten keresztül csökkent az ún. Other TV fogyasztás,Magyarországon, amibe a streaming is beleértendő. Nyilván több adat is van, amelyből egyértelműsíthető a kettő közötti összefüggés, de a lényeg, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy az a néző, aki az estéit elsősorban streamingeléssel és nem lineáris tévéfogyasztással tölti, gond nélkül visszajön a lineáris csatornára, és akár reklámokkal együtt is megnézi, ha talál olyan műsort, ami érdekli.

Az Árulók ön szerint mivel fogta meg ennyire a közönséget?

Talán az újszerűség az egyik legfontosabb, hogy tényleg nagyon más módon mesél el egy nagyon jó történetet. Az emberek szeretik a krimiket, ez pedig az – a karakterek az első pillanattól kezdve egy krimi szereplői, amit végigizgulhatnak a nézők. Amellett, hogy a formátumot remeknek tartom, szerintem a casting is jól sikerült. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok olyan műsor előtt nyitja meg a kaput, amelyekre korábban nem gondoltunk potenciális lehetőségként a magyar képernyőre. Egy csomó kockázat volt benne, de nagyon örülök, hogy ezeket vállaltuk, mert megint bebizonyosodott, hogy aki mer, az nyer, tehát érdemes kockáztatni.

És valóban nyertek, legalábbis a hétköznapokon, hétvégén a műsor alulmaradt a konkurenciával szemben. Így utólag mennyire volt jó döntés szombat estére is betenni egy adást? Merthogy a Dancing with the Starst ugye nem tudta megverni.

A Dancing with the Stars a TV2 egyik legerősebb műsora. Az az érdekes, hogy Magyarországon mindig mindenki abból indul ki, hogy az a sikeres műsor, amelyik megveri a másikat, miközben az ember néha nem ezért tesz egyes sávokba bizonyos tartalmakat. Ez pont olyan, mint amikor a tavaszi szezon elején a Cápák között öt epizódja nem verte meg a Sztárban Sztárt. Ki számított rá, így lesz? Nem azért került oda. Egyébként is akkor mit kellene csinálni azokon a napokon? Becsukni a boltot, és nem adni semmit? Az Árulók valóban nem verte meg a Dancinget, ezzel együtt hozzá kell tennem, hogy a két műsor nagyon komplementer módon kiegészítette egymást. A Dancing egy idősebb közönségnek szóló műsor, Az Árulók pedig a fiatal közönséget célozza. Az, hogy egy ilyen esetben alternatívát ad egy a televízió, szerintem teljesen elfogadható. Az az adás természetesen nem volt nézettebb, mint a TV2-é, de nagyon sokan látták.

Az utóbbi időben azért ők is erőteljesen próbálnak a fiatalok felé nyitni, ami pont a Dancingben is megfigyelhető – idén olyan Z generációs szereplőket hoztak a műsorba, mint Marics Peti vagy T. Danny. Ez a törekvés önöknél mennyire van porondon?

Szerintem a fiatalosítással nekünk nincs gondunk. Az Árulókban, a The Voice-ban, a Nyerő Párosban, de még a Sztárboxban is szerepeltek új arcok. Nagyon sok műsorban próbálunk fiatal szereplőkkel dolgozni, mert számunkra is fontosak, ez a jövő évben is látható lesz. Úgyhogy az RTL-nél ebben nem érzek problémát.

Ha már a Dancingnél vagyunk – a zsűritagok közül Szente Vajk élő adásban tett megjegyzést az RTL műsoraira, bár a párhuzamba állítás azért picit megcsúszott nála, hiszen Az Árulókat például kifelejtette. Erről mit gondol?

Előre is bocsánatot kérek, de nagy butasággal gondolom, amit mondott, és biztos vagyok benne, ha jobban végiggondolja, ő is rájön, hogy ilyet nem kellett volna mondania. Arról beszélt, hogy ők a TV2-n kultúrát mutatnak. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Szombat esti láz címmel az RTL ugyanezt a kultúrát nagyon hosszú éveken keresztül mutatta a nézőknek. A másik – és ebben teljesen igaza van, Az Árulókat pont kifelejtette –, nem tudom, hogy Az Árulókhoz képest miért kulturáltabb műsor a társastánc. Hogy őszinte legyek, én a társastáncot nem tartom a magas kultúra részének – félreértés ne essék, ez is a kultúra része, de a pasodoble mitől lenne magas kultúra? Azt pedig határozottan állítom, hogy

a magyar kultúra szempontjából az RTL igenis az egyik legfontosabb magyar intézmény.

Az elmúlt nyolc évben mi hoztuk vissza a fikciót Magyarországra – egyik nagy televízió sem csinált volna heti sorozatokat, ha mi nem kezdjük el, és az RTL az egyetlen, amely következetesen folytatja ezt azóta is. Én egy színész helyében inkább örülnék, hogy van Magyarországon egy olyan televízió, amely visszahozta például a színészeket színész szerepben a képernyőre. Értem, hogy realityben és táncos műsor zsűrijében is lehet szerepelni, de az, hogy színészként is meg tudnak jelenni a képernyőn, leginkább az RTL-nek köszönhető. Úgyhogy egy színésztől különösen nagy furcsaságnak tartom ezt a megjegyzést.

Az őszi szezon második felében az RTL-en is volt egy nagyon erős show-műsor, a sok év után visszatérő Sztárbox, ami kiemelkedő nézettséget produkált. Számítottak ekkora sikerre?

Arra, hogy siker lesz, számítottunk, hiszen nem először került képernyőre, és 18 évvel ezelőtt is nagy számokat hozott. Hozzá kell tennem, az elmúlt két évtizedben Nyugat-Európában is voltak Sztárbox próbálkozások, tehát ez nem egy magyar jelenség, ám a többi országban nem feltétlenül volt ilyen sikeres a műsor. Nyilván nagyon fontos, hogy kik szerepelnek benne, érdekesnek kell lenniük, hogy vonzó legyen a tartalom. Számomra nem is a kiugró nézettség volt meglepő, hanem az, hogy abban a hét hétben, amikor képernyőn volt, ennyire tematizálta a közbeszédet. Nem gondoltam, hogy elhallgatja a sajtó, de hogy bárhova mentél, minden erről szólt, arra nem számítottam. Kivéve persze abban a két hétben, amikor Az Árulók is futott - akkor volt rá esély, hogy a Sztárbox mellett az is beszédtéma legyen.

Egy nagyon hosszú műsorról van szó, amelyben nagyon kevés időt tesznek ki maguk a mérkőzések. Én úgy éreztem, főleg az első adásnál, hogy még kissé összeszedetlen volt emiatt – nem feltétlenül sikerült a köztes időt úgy feltölteni tartalommal, hogy az egész feszesen egyben legyen. Aztán persze ez az érzet változott.

Ezt elfogadom. Ha 18 év után újra előveszünk valamit, az első élő adásban lehetnek hibák – ahogy az egyik kollégám fogalmazott: ez olyan volt, mint egy főpróba, amit el kell ismerni, főleg azok után, hogy később volt hat másik, amit elég profi szinten sikerült levezényelni. Egy élő adásnál mindig előfordulhatnak hibák, de ha egy stáb képes arra, hogy egy hét alatt kijavítsa gyakorlatilag az összeset, az szerintem fantasztikus teljesítmény. Mindezt ráadásul egy olyan műsor esetében, ami azért nagyon más, mint az eddigiek, hiszen egy sportközvetítésről van szó. A kollégáink általában nem csinálnak ilyesmit - most ugyan fognak, de az elmúlt években nem a sportközvetítés volt a legjellemzőbb nálunk. Ez egy teljesen másfajta, más dinamikájú műsor, mint mondjuk egy tehetségkutató, vagy bármi más, amit a hétvégéken szoktunk adni. Vállalom, hogy ezt nekünk is tanulni kellett, de szerintem meg is tanultuk. Ráadásul olyan nagy hibákat nem vétettünk, persze én is láttam azokat a bakikat, amelyek az első adásban történtek.

A Sztárbox kapcsán a legnagyobb sajtóvisszhangot Istenes Bence és Rácz Jenő konfliktusa váltotta ki. Ezt mennyire kezelték jól? Én egy kicsit azt éreztem – főleg azért, mert a saját felületeiken is nagyon rámentek erre a sztorira –, hogy Istenes Bencét mintha picit beáldozták volna a kattintásokért.

Én egyáltalán nem érzem úgy, hogy bárkit is beáldoztunk volna. Istenes Bence a kollégánk, nagyon sok műsorban dolgozunk együtt, és nagyon szeretünk vele dolgozni, ami azt gondolom, kölcsönös. Jenővel is évek óta együtt dolgozunk, szerintem semmilyen szempontból nem lenne tisztességes, ha bármelyik oldalra állnánk egy ilyen vitában, ami azért valljuk be, a boksz dramaturgiájához ráadásul hozzátartozik. Lehet, hogy egy-egy megjegyzéssel valakivel elszalad a ló, de ez a világban mindenütt így van. Szerintem nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben mindenki önreflektív volt, és képes volt azt mondani, hogy oké, bocs, ez most túlzás volt részemről. Bencével is többször beszéltem erről, ugye a fiatalabb Schobert Norbival is üzengettek egymásnak, amit elsősorban ő kezdeményezett – én azt gondolom, a boksz világához ez hozzátartozik és mindig nagyon pozitív élmény, amikor a sportolók utána kezet fognak és összeölelkeznek, jelezve, hogy mindez csak a meccs része volt, és egyébként nem utálják egymást. Jenőnél és a Bencénél ez egy kicsit élesebbre sikeredett, de nagyon örültem, hogy a végén azért ők is tisztázták nyilvánosan a helyzetet.

A médiahatóság két dolog miatt is vizsgálja a Sztárbox adásait . Az egyik ugye, amikor Fluor Tomi kissé emelkedett hangulatban káromkodott egyet a mikrofonba.

Fluor Tomi elszólására azt tudom mondani, hogy ez az élő adás varázsa. Televíziósként elég eszköztelen az ember, amikor élőben valaki olyasmit mond, amit nem kellene. Egyébként biztos vagyok benne, ha Tomi úgy döntött volna, hogy a következő adásba is eljön szurkolni, kijelöltük volna, hol ülhet és mit mondhat, mert ilyet valóban nem lehet csinálni. Hozzáteszem, az elszólására szerintem nagyon jól reagáltak a műsorvezetők – ez az, amit egy tévéműsorban ilyenkor logikusan tenni lehet, ha élőben történik valami. Szerintem az ezzel kapcsolatos dolgunkat mi, mint RTL, elvégeztük.

A korhatáros besorolás miatt is eljárást indítottak arra hivatkozva, hogy miután a szereplők nem profi sportolók, a Sztárbox nem minősül sportműsornak, egy ilyen erőszakos tartalom pedig veszélyt jelenthet a gyermekkorú nézőkre.

A boksz egy olyan sport, amelyben ütnek, ez mindig is így volt. Nem szeretném felsorolni azokat a nagy bokszolókat, akikre Magyarország büszke – a magyar nemzeti sportok között az egyik legfontosabbról van szó, ami nem mellesleg olimpiai sportág. Azt viszont kiemelném, hogy a profi bírókkal, a profi körülmények megteremtésével és a profi felkészítéssel mi mindent megteszünk a sportolók biztonságáért a műsorban, azzal együtt, hogy tudjuk, ez boksz. Nem hallottam, hogy bármikor is felmerült volna, hogy az olimpiát nem lenne szabad közvetíteni – és lehet azt mondani, hogy ott sportolók bokszolnak egymással, de ugye amatőrök is vannak közöttük, nem csak profik.

A műsor pedig minden szempontból olyan, mint egy sportközvetítés.

Az erőszak kérdésére vonatkozóan, amennyiben elfogadott, hogy a Sztárbox 18 éve 12-es tartalom volt, nem tudom, ma miért ne lehetne az. Amennyiben elfogadott, hogy bokszot nézni az európai, sőt a világ bármely kultúrájában lehetséges, nem tudom, hogy a kiskorúak személyiségfejlődése mennyiben romlik a Sztárboxtól. Mi próbálunk vigyázni a szereplők testi épségére, akik hozzáteszem, tudják, mire jelentkeztek. Ez egy boksz, edzésre járnak, azt is láthattuk, hogy ott is történnek sportbalesetek – vannak olyan sportágak, amelyeknél ezt kénytelen vállalni, aki belemegy,

nekünk az a dolgunk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy minél kevesebb sérülés történjen.

Természetesen folyamatos az orvosi felügyelet – voltak olyanok, akiket az orvosok tanácsoltak el a versenytől, ezért nem is kezdtek el bokszolni. Minden bokszolót minden esetben ugyanúgy, ahogy profi körülmények között, orvos vizsgált meg, és azonnal ellátták, ha bármi olyasmi történt. Tudnék más sportágat is mondani, amelynél szintén megvan a sérülés kockázata, soha nem állítottuk, hogy a bokszban nincs benne. Nekünk az a dolgunk, hogy próbáljunk mindenkire vigyázni, és azt gondolom, hogy ezt meg is tesszük. Hangsúlyozom, ugyanazok a bírók és szakmai felügyelők vesznek részt ezeken a meccseken is, mint minden más ökölvívó mérkőzéseken, erre minden körülmények között figyelünk. Történtek apróbb sérülések, ez tény, de ebben a sportágban ez benne van.

Ha már itt tartunk, van még egy műsorrészlet, amit vizsgál a médiahatóság. A Reggeli egyik adásáról van szó, amikor Fekete Pákó volt a vendég.

Olvastam róla, megmondom őszintén, nem pontosan értem a problémát. Pákó a magyar médiában az elmúlt 20 évben mindig is egy vicces figura volt, aminek az egyik alapja az, hogy törve beszéli a magyar nyelvet. Azt mondani, hogy a tévé megalázza, ha ezzel poénkodnak – én ezt nem igazán érzem megalázónak semmilyen szempontból, és biztos vagyok benne, hogy a Pákó sem érzi annak.

Néhány mondat erejéig térjünk ki streamingfelületükre is, hiszen az idei nyár egyik legmeglepőbb bejelentése az volt, hogy megvették a Bajnokok Ligája közvetítési jogait. Ugye amikor tavaly rákérdeztem a sportközvetítésekre, akkor azt mondta, egy kereskedelmi csatornának nem érné meg egy ilyen drága befektetés. Később az RTL vezérigazgatója, Vidus Gabriella tisztázta, hogy a BL esetén egy streaming befektetésről van szó, ami gondolom, így sem volt azért olcsó. Van rá reális esély, hogy ez megtérüljön? Lesz annyi előfizető, hogy megérje?

Lesz. Ha nem látnánk reális esélyt rá, akkor nem vettük volna meg a jogokat. Üzletileg valóban csak úgy éri meg, hogy van streamingplatformunk. Ez tény. Természetesen van realitása, hogy visszajöjjön a befektetett összeg.

Annak egyébként mi az oka, hogy az RTL+-ra feltöltött tartalmak egy idő után a lineáris tévében is láthatóak lesznek?

Ennek több oka van. Az egyik, hogy vannak olyan nézők, akikhez nem ér el a tartalom a streamingen. Egyébként mindig is az volt a terv, hogy egy idő után minden platformon használjuk az RTL+ -ra kerülő tartalmakat, pont azért, mert így tudunk elérni minél több nézőt. Nagyon érdekes például A Király esete: a streamingen sikerrel debütált a sorozat, majd később a tévében is az lett. Sőt, miután elkezdtük lineárisan adni, újabb nézettségi hullámot generált streamingen – még most is tudott plusz előfizetőket hozni a felületre. Tehát a nézőnek valószínűleg nem az a legfontosabb, hogy exkluzív tartalmat lásson, hanem egyszerűen jó műsorokat, és majd ő eldönti, hogy ezt streaming előfizetési díj nélkül, de reklámmal akarja a tévében megnézni, vagy más időpontban élvezné reklámok nélkül, amire hajlandó pénzt is áldozni. A legfontosabb tehát, hogy a nézők a kényelmük szempontjából a legmegfelelőbb formában kapják meg a tartalmakat.

A platformdemokráciáról Vidus Gabriellával is beszélgettünk – arról, hogy az igényeket szem előtt tartva próbálják elérni a nézőket a különböző felületeken. De a versenyben azért mégiscsak a főcsatorna számít.

A versenyben a főcsatorna van – amennyiben a magyar gyártású tartalmakat nézzük, az RTL az, ahol mindig a legfrissebb magyar tartalommal találkozhat a néző. De hát azért van egy elég széles, sőt épp december közepén négy csatornával bővített portfóliónk. Szerintem ez elég erős jele annak, hogy a lineáris tévét mennyire fontosnak tartjuk, azzal együtt, hogy természetesen a digitális fejlesztések is azok. Az egyik leginkább kicsit a jelen, de nagyon is a jövő, a másik pedig nagyon határozottan az, ami a magyar piacnak pillanatnyilag kell. Magyarországon magas a lineáris tévéfogyasztás, Európában az egyik legmagasabbnak számít, nagyon sokan továbbra is így néznek műsorokat. Vannak, akik kifejezetten a lineáris tévéfogyasztás szerelmesei, nekünk ők is fontosak, őket is ki szeretnénk szolgálni.

Azt ugye önök is hangsúlyozzák, hogy a két főcsatorna stratégiája, illetve közönsége különböző. A TV2 láthatóan egy nagyobb tömeget próbál kiszolgálni egyszerre a műsoraival, amelyek nem feltétlenül arra a célcsoportra lőnek, mint a Cápák között vagy Az álommeló. De azért olyan típusú tartalmak is kellenek, amelyekkel a TV2 támad, hogy minél több nézőt érjenek el.

Egyetértek. A következő éves terveink között is vannak különféle célcsoportoknak szóló tartalmak, mert valóban tömegeket kell elérni. De épp az ősz egyik nagy tanulsága, hogy ez olyan típusú műsorokkal is teljesülhet, mint a Nyerő páros, vagy Az Árulók, amelyek a magas státuszú közönségnek szólnak. Pont az a jó hír szerintem, hogy kiderült,

nem csak úgy lehet tömeget elérni, hogy kizárólag az alacsony státuszú nézőknek adunk műsort.

Persze nem gondolom, hogy ez 365 napon keresztül működőképes lehet, valószínűleg mindkét típusú tartalomra szükség van. Ennek megfelelően alakítjuk a további műsorstruktúránkat. Nagyon sokat tanultunk az elmúlt évből és abból, ahogy változik a közönség, hiszen a mai világban már nem ugyanazok a tévés fogyasztói szokások érvényesülnek, mint régen. De azért hadd tegyem hozzá: az az elmúlt 25 évben is igaz volt, hogy a TV2 közönségét az alacsonyabb, az RTL-ét a legmagasabb státuszú nézők tették ki. Emiatt régebben is voltak nézettségi gondjaink néha, az alacsonyabb státuszú nézőket ugyanis valóban könnyebb elérni. Nyilván ez a probléma a digitalizáció miatt ma még erősebben van jelen, de láthatóan kezelhető.

Lássuk, mivel készülnek jövőre! Nem titok, hogy visszatér a Sztárbox. Mire lehet még számítani? Ugye van olyan műsor, amit már korábban bejelentettek, mégsem került idén képernyőre – a Best Bidről van szó, ami régiségkereskedésen alapul, mint a TV2-nél a Kincsvadászok.

Több példát nem is lehet mondani, ez az egyetlen ilyen, ráadásul ebben ugyanolyanok vagyunk – mind a ketten bejelentettük és még egyikünk sem csinálta meg. Idén tizenkét új műsorunk volt, és jövőre is tervezünk legalább tizenegyet, tehát lesz nagyon sok új tartalmunk, és természetesen a nagy sikerek is visszatérnek.

Sok meglepetés várható, még a következő hetekben is készülünk bejelentésekkel.

Év elején rögtön itt ...a szomszéd tehene, egy teljesen új sorozat, amelynek Kalamár Tamás a showrunnere. Ez megint egy kicsit más lesz, mint amit napi sorozatként korábban megszokhattak a nézők, egy barátság történetét dolgozza fel, kertvárosi miliőben. Abszolút magyar fejlesztésről van szó, kevés ismert és sok új arccal, remélem, hogy elnyeri majd a közönség tetszését. Lesz több vetélkedő is, az egyiket már bejelentettünk és le is forgattuk – Az Ugrás!-ról van szó, amit Gundel Takács Gábor fog vezetni. Ez egy nagy újdonság az RTL-en, nem csak a formátum miatt, hanem azért, mert Gundel Takács Gábornak nálunk még nem volt vetélkedője. Az Európa Liga-meccsek közvetítésében eddig is feltűnt, de ebben a szerepben most jelenik meg először az RTL-en. Lesz egy csomó további meglepetésünk is más műsorvezetőkkel, de akár más játékkal és másfajta műsorokkal kapcsolatban is.

Nemcsak a műsorvezetői fronton van változás, nemrég elköszöntek az RTL drámai és szórakoztató műsorokért felelős igazgatójától, Hermann Pétertől, ami azért is volt meglepő, mert a Sztárbox és Az Árulók sikeresek lettek.

Ez nem függ össze a két műsorral, Az Árulókban Pierre egyébként kifejezetten intenzíven dolgozott is még. Úgy éreztük, hogy 25 év után meg kell újítanunk a kreatív működésünket. Láttuk, összeültünk és folyamatosan beszéltünk arról, hogy épp milyen problémák vannak, de természetes, hogy egy idő után nekünk is meg kell újulni. Azért ezen a területen nálunk eddig nem nagyon volt változás, régóta egy fix csapattal dolgoztunk. Szerintem Pierre fantasztikus televíziós szakember, nagyon ért a szakmához, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó dolgokat fog a jövőben is csinálni. Azért azok a sorozatok, amelyekben az RTL-nél dolgozott, minőségi munkák, és biztos, hogy a továbbiakban is annak számítanak majd. De úgy döntöttünk, miután az RTL nagyon sok területen megújult az elmúlt évek alatt, ezen a területen is szükség van bizonyos megújulásra.

Ha visszagondol az évre, mi az, amit a legsikeresebbnek érez, és ami a legnagyobb csalódást okozta?

Nehéz kérdés. Nyilván Az Árulók és a Sztárbox az, amit a legsikeresebbnek tartok. Talán azért gondolom, hogy inkább Az Árulók, mert a Sztárbox sikere várható volt, erre viszont sokkal kevesebben számítottak – ebből a szempontból pedig még édesebb az íze a sikernek. Azért megemlítenék más tartalmakat is, például a Lego Masterst . Persze el lehetne mondani, hogy alulmaradt a Dancinggel szemben, ami a TV2 legnézettebb tartalma, a többi alkalommal viszont nyerte a slotját, ráadásul ez megint valami nagyon más, mint amit eddig a tévében lehetett látni. Emiatt említeném meg Az álommelót is, ami szintén nem egy megszokott műsor, ehhez képest nagyon sikeres volt, és ugyancsak tematizálta valahol a közbeszédet – csak már elfelejtettük, mert tavasszal került adásba. De majd most emlékeztetünk rá mindenkit, hiszen jövőre visszatér a képernyőre. Ezekkel a tartalmakkal vagyok a legelégedettebb, a legnagyobb csalódást pedig talán az Activity visszahozatala okozta nyáron. Azt hittük, hogy abban a formátumban még van erő, de kiderült, hogy már nem annyira sikeres. Az viszont nagy öröm volt, hogy a Gyertek át adásai a szombat esték második felében 20 százalékos közönségarányt hoztak, ez abszolút a kellemes meglepetések közé tartozik, mert azt mutatja, hogy annak a formátumnak még van ereje. Az év két legnézettebb műsora egyébként szerintem az Az Árulók és a Nyerő Páros lesznek, és nagyon örülök, hogy ezek RTL-es tartalmak. Tudom, hogy a toplistán van más műsor is, ami egy-egy különleges epizódjával jól szerepelt, de ha napi műsorokról beszélünk, az idei évet leginkább ez a két műsor határozta meg.

Majoros Péter konkrét felkérést kapott

Néhány nappal azután, hogy az interjú elkészült, kiderült, hogy Majoros Péter Majka az RTL-hez igazolt – erről a hír megjelenését követően, e-mailben kérdeztük Kolosi Pétert. Az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettesétől az alábbiakra voltunk kíváncsiak:

Az elmúlt években lehetett olvasni olyasmiről, hogy már többször is próbálták visszacsábítani az RTL-hez Majoros Pétert, ennek van valóságalapja? Miért pont Majkára esett a választásuk, és mivel tudták meggyőzni, hogy önöknél folytassa?

„Valóban több alkalommal zajlottak köztünk beszélgetések az elmúlt években – erről ő maga is mesélt nyilvánosan. Ezúttal egy nagyon konkrét felkéréssel kerestük meg, és a feladat elég meggyőző és vonzó volt számára ahhoz, hogy úgy mondjam, hazatérjen az RTL-hez. Majka az egyik legnépszerűbb és legismertebb hazai híresség, profi tévés – kell-e ennél több indok, hogy miért szerettük volna, hogy visszatérjen az RTL képernyőjére?”

– válaszolta kérdéseinkre levelében a szakember.

Azóta az sem titok már, hogy Majoros Péterrel együtt Pápai Joci is az RTL-nél folytatja.

