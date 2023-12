Heves indulatoknak lehettek szemtanúi a tévénézők vasárnap este a Sztárbox alatt, amelyben Istenes Bence és Rácz Jenő a férfi középsúly kategóriában küzdöttek meg egymással a döntőbe jutásért. A mérkőzést megelőzően az RTL műsorvezetője egy, az Instagram-oldalán közzétett sztorival haragított magára sokakat, amelyen egy kivágott kommentben rasszista jelzővel illették ellenfelét, aki csalódásként élte meg a látottakat.

A történtek hatására már az összecsapásuk előtt pattanásig feszült a hangulat, ám végül Rácz került ki győztesen, aki Istenes korábbi elmondása szerint végig káromkodott a ringben, míg a séf és a bíró szintén sportszerűtlenségről számolt be. A felek között napokon át folyt az adok-kapok, ám Istenes Bence legújabb Instagram-bejegyzése szerint már szent a béke közöttük.

Ahogy a bejegyzésben kifejtette, szeretne elnézést kérni mindenkitől, akit valamivel megbántott az elmúlt hónapokban. Elmondása szerint csak szórakoztatni szeretett volna, és minél népszerűbbé tenni ezt a sportot, amit annyira megszeretett, hogy emiatt rossz döntéseket hozott.

Most, hogy eltelt pár nap a meccs óta és tiszta fejjel, kívülről látom magam, tudom, hogy nekem is nagy felelősségem van abban, hogy idáig jutott ez a sztori, és ezt őszintén sajnálom. Hála Istennek Jenő is úgy gondolta, hogy ezt személyesen kell megbeszélnünk, mert ennek a felhajtásnak már semmi köze a bokszhoz, pedig mindketten tiszteljük ezt a sportot. Átbeszéltük, hol csúsztak el a dolgok, bocsánatot kértünk egymástól, részünkről ez a téma le van zárva! Remélem, lesz még alkalom egy visszavágóra, ami tényleg csak a bokszról szól. Legyen ez példa mindenkinek, hogy a legnagyobb vitákból is van kiút, mindent meg lehet beszélni