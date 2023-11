Rácz Jenő szerint Istenes Bence többeket abuzált és megszégyenített

Vasárnap este lezajlott az RTL-en a Sztárbox első elődöntője, amelyben Berki Mazsi és Janicsák Veca, Brasch Bence és Szegedi Fecsó, valamint Istenes Bence és Rácz Jenő mérkőzött meg egymással – a meccsekről itt írtunk részletesen. Az est leginkább várt mérkőzése a sztárséf és az RTL műsorvezetőjének kesztyűzése volt, akik az összecsapást megelőzően a közösségi médiában is összeszólalkoztak. Kettejük küzdelme érezhetően tele volt indulatokkal, a felkészültségüknek köszönhetően mind a négy menetet végignyomták, a végén pedig a pontozóbírók Rácz Jenőt kiáltották ki győztesnek.

Ahogy az lenni szokott, Héder Barna feltett néhány kérdést a feleknek a meccs után – ekkor jelezte Istenes, hogy azért nem akart kezet fogni az ellenfelével, mert a ringben állítólag ordenáré dolgokat üvöltözött neki, amit ő sportszerűtlennek tart. A sztori nem állt meg ennyiben, a Blikk is elkapta Ráczot és Istenest a mérkőzés után, így újabb részletek derültek ki arról, hogyan viszonyulnak egymáshoz a férfi középsúlyban ringbe lépett hírességek.

Istenes szerint Rácz végigkáromkodta a mérkőzést

Istenes Bence azt mondta, jól érezte magát meccs közben, szerinte nagyon komoly és kiegyenlített volt a mérkőzésük. Nagyjából meg is tudta csinálni azt, amit eltervezett, tudta tartani a taktikáját, sokszor megfogta Jenőt, és a kommentháborújuk szította feszültséget is sikerült a ringen kívül hagynia. Úgy érzi, abszolút higgadtan vágott bele a mérkőzésbe, kettejük esetéből pedig sokat tanult – bár kellett pár nap ahhoz, hogy megértse a miérteket. Azt is hozzátette: a történtekre reagálva készít majd egy különkiadást az Istenest podcastből, amiben arról is szó lesz, mit élt meg az elmúlt egy évben. Ezt egyébként már a közösségi oldalán is hírül adta.

Arra a kérdésre, hogy miért nem akart kezet fogni Rácz Jenővel, úgy fogalmazott:

Azért, mert az egész meccset végigb....zta és k...a...zta, amiért szóltam is a bírónak külön meccs közben, hogy szóljon neki, mert igazából ez szabálytalan, mert nem szabad megszólalni a ringben, ő pedig végigkáromkodta a mérkőzést. Ezért nem nyújtottam neki kezet, mert aki ennyire sportszerűtlen, szerintem az nem érdemel sportszerű viselkedést utána sem tőlem.

Hogy ezekre válaszolt-e Istenes a ringben, annak ellenére, hogy ott nem szabad megszólalni, arra annyit mondott:

Nem emlékszem, de szerintem nem válaszoltam. Szerintem nevettem, de vissza kell néznem, mert az ember ilyenkor nyilván más idegállapotban van, de én úgy emlékszem, hogy nem.

A sztárséf is sportszerűtlenséget emleget

Rácz Jenő szintén úgy érezte, hogy egy feszes mérkőzésen vannak túl. Istenest nagyon ügyes bokszolónak tartja, örül is, hogy így van, mert szerinte így elő tudtak jönni azok a dolgok a ringben, amiket az elmúlt fél évben gyakorolt. Kapott nagy pofonokat, de jobban tudott kijönni ezekből, és több tiszta találata volt, és ennek köszönhetően nyerte meg a mérkőzést, amire nagyon készült. Mostanra azt is fel tudta dolgozni, ami Kabát Petivel történt két hete a ringben, akit úgy kiütött, hogy eszméletét vesztette. Rácz azt is elmondta, a Bencével való konfliktusát is sikerült feldolgoznia, köszönhetően az őt körülvevő embereknek. Hogy mit szólt ahhoz, hogy Istenes Bence nem akart vele kezet fogni a meccs végén, arra annyit mondott:

Én azt gondolom, hogy a Bence nagyon sok szempontból nem volt kifejezetten sportszerű az elmúlt hat hónapban a felkészülés alatt. Több embert abuzált, megszégyenített, elmondta, hogy elhozza a máját az embereknek, lecsücsültet mindenkit, kifejezetten ezekre a sztorikra épített fel mindent. Ha meg viszont valaki megveri, akkor egyből megy a kifogás

– jelentette ki a séf, hozzátéve: felőle nézzék újra a meccset, számolják újra a pontot, vagy mondják azt, hogy bármit mondott a mérkőzés közben – szerinte meg amikor a bíró többszörösen megállította a mérkőzést, Istenes még ráment, és konkrétan védekezés nélkül ütötte a fejét. Kiemelte, hogy ő se szól emiatt, ez így alakult, szerinte tud ez a sportág mocskos is lenni önmagában, amibe bele kell állni tökösen, és azt mondani, hogy nagyon jól bokszoltak mindketten, és győzött a jobbik.

(Borítókép: Istenes Bence és Rácz Jenő. Fotó: RTL Sajtóklub)