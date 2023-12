Harry herceg megsértődött, miután kiváló latrinaépítőnek nevezték

Amiatt nem áll szóba Harry herceg A korona című sorozatban az édesapját, Károlyt alakító színésszel, mert Dominic West egy korábbi sajtótájékoztatón elárulta, hogy egy antarktiszi expedíció során a latrinaépítésben jeleskedett igazán a királyi sarj. Mindez olyannyira nem nyerte el Harry tetszését, hogy a barátságuk is emiatt érhetett véget.

Ahogyan arról az Index is beszámolt véget ért A korona című, a brit királyi család életét feldolgozó sorozat, a sikerszéria, amelynek cselekménye a várakozásoknak megfelelően 2005-ig tartott. A produkciót hatalmas érdeklődés és rajongás övezte világszerte, a sorozat sztárjaival azonban nem mindenki volt kibékülve.

A királyi család életét nyomon követők már talán meg sem lepődnek azon, ha a botrányról van szó, akkor Harry herceg neve biztosan felmerül valamilyen módon, így az sem különleges annyira, hogy ez esetben is a herceg nehezményezett valamit.

Persze a szóban forgó történetet megismerve mindez talán annyira már nem is tűnik fölösleges hisztériának. Harry ugyanis amiatt nem áll szóba a sorozatban Károly királyt alakító színésszel, Dominic Westtel, mert egy sajtótájékoztatón túlságosan sok mindent osztott meg az addig hozzá közel álló királyi sarjról.

Elveszítettem a jó kapcsolatot vele, mert valószínűleg túl sokat sikerült elárulnom róla egy sajtótájékoztatón, így már szóba sem áll velem

– idézte a színészt a Deadline.

West elmondta, hogy még 2014-ben egy az Antarktiszt is érintő expedíción vett részt sérült veterán katonákkal, amelynek a herceg is a tagja volt. Ő pedig arra a kérdésre, hogy hogyan ünnepeltek és mit csináltak, amikor odaértek, talán túlságosan is őszintén válaszolt.

Legalábbis Harry szerint egészen biztosan, ugyanis az apját alakító színész kiváló latrinaépítőnek nevezte – ennek pedig talán nem csak a királyi család tagjai nem örülnének túlságosan.

Úgy tűnt, mintha a latrinák építésére specializálódott volna, hihetetlen bódét épített, ami megóvott a széltől bennünket, és még vécépapírtartó is volt benne. Ott ülve és nézve a kilátást az embernek valóban olyan érzése támad, hogy ez királyi

– nyilatkozta akkor West, aki már bánja, hogy ennyire kendőzetlenül számolt be a herceg ottani tevékenységéről, azonban úgy gondolja, azóta megbeszélhették volna a történteket.