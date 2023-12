A New York Post és a TMZ birtokába került jogi dokumentumok szerint Cher úgy gondolja, hogy fia, Elijah Blue Allman „lényegében képtelen a saját pénzügyi forrásait kezelni”, ezért gondnoksága alá helyezné őt – írta meg a Sky News.

Emiatt a jövőben Cher ellenőrizné és kezelné fia pénzügyeit. A hírek szerint Elijah Blue Allman két testvére jelölte ki Chert a gondnok szerepére.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy Elijah Blue Allman rendszeresen kap pénzt egy olyan vagyonkezelő alapból, amelyet néhai édesapja, Gregg Allman, az Allman Brothers Band énekese hozott létre.

Cher állítólag attól tart, hogy a férfi az összes pénzét drogokra költi majd, miután komoly mentális problémákkal és kábítószer-függőséggel küzd.

A Sky News kiemeli, a gondnokság lényegében megegyezne Britney Spears énekesnő korábbi helyzetével, akinek vagyonát és személyes ügyeit apja kezelte 2008-tól 2021-ig.

Mint arról az Index is írt, Chert korábban azzal vádolták, hogy férfiakat bérelt fel fia elrablására, aki 2022-ben a feleségével, Marieangela Kinggel egy New York-i hotelben tartózkodott. Az énekesnő most tagadta az őt ért vádakat, elmondása szerinte azok csak „pletykák”.