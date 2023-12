Papnak öltözött újságíró akart áldást adni Michael Schumachernek

Éppen tíz éve történt, hogy a Forma–1-es legenda, aki minden elképzelhető versenyt megnyert, a francia Alpokban síelt a fiával, amikor traumás agysérülést okozó baleset érte. Noha azonnali orvosi ellátást kapott, és a sisakja meg is védte a végzetes sérüléstől, mégis súlyos állapotba került, az orvosok szerint azért, mert Schumacher 2009-ben már egy motorbalesetben eltörte a nyakát és a koponyáját – írja a Daily Mail.

A most 54 éves Michael Schumacher feltehetően azóta is kómában van, és ugyan 2018-ban szárnyra kelt egy pletyka, mely szerint a felesége, Corinna Spanyolországba költöztette, és ott ápolja, ezt a család és a sportoló menedzsere is cáfolta. 2013 óta a Genfi-tó melletti házukban kap szakszerű ápolást, és csak néhány látogatót engednek közel hozzá.

Papok és rablások

A sajtó és a szenzációhajhász firkászok természetesen ki vannak tiltva, de persze ez nem akadályozza meg őket abban, hogy újabb és újabb trükköket vessenek be, hogy a pilóta közelébe kerüljenek. Néhány nappal a baleset után már meglepő kísérleteket tettek a pilóta elérésére. Volt például papnak álcázott újságíró, aki áldást osztva próbált bejutni „Sumi” kórházi szobájába.

Fél évvel később egy helikopteres légimentő cég egy francia kórházból Svájcba szállította a pilótát, és a vállalat egyik vezetője állítólag megpróbálta ellopni az orvosi feljegyzéseket, hogy 50 ezer euróért több európai médiumnak eladja. A férfit letartóztatták, de mielőtt a bíróság felelősségre vonhatta volna, öngyilkos lett a börtöncellájában. Az ellopott dokumentumokat nem hozták nyilvánosságra, mert az büntetőeljárást vonna maga után.

Egy évvel később egy állítólagos barát besurrant a házba, lefotózta a beteget, és a fotót egymillió euróért árulta a sajtóban. A német ügyészek azonban gyorsan közbeléptek, és kijelentették, hogy a fénykép és annak eladási kísérlete „a személyes jogok és a magánélet megsértése”. Így az nem lett publikus, és egy fotót sem láthattunk a baleset óta.

2023 elején egy német magazin az F1-es pilóta arcképét tette fel a címlapjára, azt állítva, hogy elkészítette a baleset utáni első interjút a sztárral. A cikk Schumachert idézte, aki azt nyilatkozta, hogy az élete „teljesen megváltozott” a balesete óta. „Szörnyű időszak volt ez a feleségem, a gyerekeim és az egész család számára, olyan súlyosan megsérültem, hogy hónapokig mesterséges kómában feküdtem, mert különben a szervezetem nem tudott volna megbirkózni a sérüléssel.”

Az áprilisban megjelent interjú azonban azzal a beismeréssel zárult, hogy az idézetek kitaláltak, és a magazinnak nem nyilatkozott sem Schumacher, sem családtagjai. Kiderült, hogy mesterséges intelligencia készítette a beszélgetést a character.ai webhely segítségével, amelyen a felhasználók hírességekkel kezdeményezhetnek „dialógusokat”. Az újság akkori szerkesztőjét azonnal elbocsátották.

Titkok a beteg körül

Nagyon keveset tudunk Schumacher egészségi állapotáról a felesége és a család óvó elzárkózása miatt, de azt igen, hogy Schumacher korábbi Ferrari-csapattársa, Rubens Barrichello nem látogathatta meg, mert a család szerint „nem tenne jót sem neki, sem Schumachernek”.

Egy évvel a baleset után Schumacher korábbi menedzsere, Willi Weber azt állította, hogy számtalanszor próbált engedélyt kérni, hogy találkozhasson régi ügyfelével, de megtagadták tőle. A kezdeti műtétek óta a nyilvánosság minden információ híján van a sportoló hogylétéről, de 2019-ben állítólag őssejtkezelésen esett át Párizsban. A Le Parisien francia újság szerint a Schumacher körül tevékenykedő egészségügyi személyzet tagjai úgy nyilatkoztak „tudatánál van”.