Mutatjuk, mit érdemes csinálni télen a Balatonnál

A MOL Nagyon Balaton és az Index 2021-ben indította el a Best of Balaton programot. A magyar tenger szerethető „dolgait”, legjobb vendéglátó helyeit évről-évre listák tucatjai mutatják be. A Best of Balaton más utat választott: ez egy deklaráltan személyes hangvételű válogatás.

A program kurátorai olyan celebek és szakemberek, akik maguk is rajonganak a Balatonért és akikre garantáltan érdemes hallgatni. Persze az se mellékes szempont, hogy a kurátorokat – Gianni Annonit, Gyurta Danit, Lábas Vikit, Marsalkó Dávidot, Ördög Nórát, Till Attilát, Trokán Nórát, Vecsei H. Miklóst – sok százezren követik, az alapítók reménye szerint nem csak a közösségi médiában, de a Balaton irányába is.

A Best of Balaton eddig közel 90 ajánlatot gyűjtött össze, közöttük rengeteg olyat, amiért a hidegebb hónapokban is érdemes útra kelni, vagyis érdemes most is szemezgetni a „négy évszakos” ajánlatok között. A listán nemcsak a gasztronómiához és a turizmushoz direktben köthető helyek, hanem például „a Balatonon kimondott igenek”, a „kocogás a Balaton partján”, vagy éppen Csukás István neve is szerepel. Az otthoni fotelben üldögélve pedig a „Balaton OffSeason” Insta-oldal a tó főszezonon túli hangulatát idézi.

Idén decemberben az Index olvasóit kértük arra, hogy ajánljanak „bármit”, amiért a téli időszakban is érdemes felkerekedni. A kurátori csapat a két ünnep között válogatott a több száz ajánlat között. Íme nyolc ötlet, amiért mindenkit vár a balatoni tél.

A forralt bor illata, ami a jeges Balaton felől fújó szél ikonikus illatával keveredik

Miért ajánlják?

„Mert forralt bor nélkül nincs igazi téli Balaton!”

Helyszín: bárhol a Balatonon.

Fenegyerek Pálinka

Miért ajánlják?

„Főként ősszel és télen, de persze nyáron is érdemes ellátogatni Pach Gáborhoz, nyáron a ginje hűsít, télen pedig a pálinkái, amiből igen sok van neki... és ad is belőle. Sokat tesz Zamárdiért, minden fórumon népszerűsíti a Balatont így a „best of” cím véleményem szerint egyértelműen illik rá. És a legjobb arcok is nála tanyáznak.”

Helyszín: Zamárdi.

Öböl Piknik

Miért ajánlják?

„Gyönyörűen kialakított, természetbe illő miliőben lehet elfogyasztani a nap bármely részében az ízletes ételeiket. Családias fogadtatás, gyermekjátszótér került kialakításra, ahol a gyermekek biztonságban tudnak játszani, miközben a mi felnőttek kikapcsolódunk. Kutyabarát, családias panorámás étterem.”

Helyszín: Balatonfüred.

Szaplonczay sétány

Miért ajánlják?

„Csodálatos panoráma, vadregényes az eleje-vége, a középső rész gyönyörűen felújítva. Fonyódról átsétálva a löszfal tetején egészen a bélatelepi szabadstrandig (télen-nyáron nyitva!) pont megéhezünk, ott vár a Torony étterem.”

Helyszín: Fonyód.

Három Majom Bisztró

Miért ajánlják?

„Egyedi hangulat, menő zene, szuper pizza, olyan, mint egy jó házibuli felturbózva. És ne felejtsük el a legkedvesebb kiszolgálást.”

Helyszín: Balatonalmádi.

Balatonföldvári Kilátó

Miért ajánlják?

„Nagyon szuper a Hajózástörténeti Múzeum a kilátóban. A kilátás is gyönyörű.”

Helyszín: Balatonföldvár.

Boldogasszony templomrom

Miért ajánlják?

„Mert innen nézve minden évszakban csodálatos a Balaton és a táj. Megnyugtató atmoszférája van ennek a helynek.”

Helyszín: Alsódörgicse.

Vörös és Kék kápolna

Miért ajánlják?

„A havas, zúzmarás tájban különösen megkapó a körülötte lévő séta. Misztikussá varázsolja a balatoni táj.”

Helyszín: Balatonboglár.

Az ajánlók között VIP-bérletek találnak gazdára a 2024-es STRAND, Jazzpiknik, Művészetek Völgye és Balaton Pikinik fesztiválokra. A MOL Nagyon Balaton tervei szerint 2024-ben tovább fejlesztik a Best of Balaton projektet, annak érdekében, hogy a hétköznapokban még használhatóbb legyen ez a platform a Balaton iránt érdeklődők körében.

