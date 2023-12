Még mindig magánzárka foglya Hannibál, a kannibál

A Hannibál, a kannibál nem túl hízelgő becenéven is emlegetik a brit sorozatgyilkost, Robert Mawdsleyt, mert állítólag megette egyik áldozata agyát. Ötven évet húzott le börtönben, ebből 45-öt töltött magánzárkában, a Mirror szerint ez világrekord.

Most egy 1983-ban direkt neki épített golyóálló, 18x15 méteres cellában tengeti napjait a 21 évesen letartóztatott elítélt, aki 1974-ben gyilkolta meg John Farrell pedofil bűnözőt. Négy évvel később került magánzárkába, miután végzett három rabtársával.

Privát igazságszolgáltatás

A berkshire-i Broadmoor Kórházba utalták be 1977-ben, de ott túszul ejtette egy rabtársát, és egy műanyag kanállal agyonszúrta. Mivel a kanalat a férfi fülében találták, elterjedtek a pletykák, hogy Mawdsley kikanalazta áldozata agyának egy részét és megette. Ez azonban valószínűleg csak a média szenzációhajhászása volt.

Mawdsley-t ezután a nyugat-yorkshire-i Wakefield börtönbe küldték, de ott sem bírt magával, megölte két rabtársát, úgyhogy 1978-ban magánzárkába került. Egy Evil Behind Bars című dokumentumfilmben Maudsley unokaöccse, Gavin úgy nyilatkozott brutális rokonáról, hogy nagyon olvasott, halkan beszél és egyáltalán nem boldogtalan amiatt, hogy el van zárva a világtól.

De ha a hatóság erőszaktevők és pedofilok közé tenné, akkor annyi pedofilt ölne meg, amennyit csak tud. Nem lehet szemet hunyni afelett, amit tett, de az is igaz, hogy nagyon rossz embereket iktatott ki a világból.

Mawdsley korábban azt mondta, hogy „boldog és elégedett a magányban”, de azért kicsit olyan a helyzete, mintha élve eltemették volna egy koporsóban. Többször próbálta elérni, hogy feloldják a magánzárkáját. 2000-ben azért nyújtott be kérelmet, hogy engedjék meghalni, mert értelmetlen az élete. Majd egy kis papagájra szeretett volna engedélyt kérni, megígérte, hogy szeretni fogja és nem eszi meg. 2021-ben azért nyújtott be kérelmet a bírósághoz, hogy másokkal tölthesse legalább a karácsonyt, de ezt sem engedélyezték, és meg is mondták neki, haláláig az „üvegdobozban” tartják fogva.

Mawdsley most már Nagy-Britannia legrégebb óta fogságban lévő elítéltje, lassan lekörözi a gyerekgyilkos Ian Bradyt, aki 51 évet töltött börtönben mielőtt 2017-ben meghalt.

Albert Woodfox amerikai fogoly volt a magánzárkában ülés csúcstartója, ő 43 évig élt elzárva mindenkitől mielőtt 2016-ban szabadult. A brit igazságszolgáltatás képviselői szerint azonban náluk nincs is magánzárka, csak egyes elkövetőket elkülönítenek, ha veszélyt jelentenek másokra. Ők minden nap kimehetnek a levegőre, látogatókat fogadhatnak olyakor, telefonálhatnak és igénybe vehetnek jogi tanácsadást és orvosi ellátást is, mint minden más rab.