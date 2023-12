Havas Henrik szívműtétje után újra visszatér

Mint megírtuk, Havas Henrik még a nyáron látogatott el a Sportkórház kardiológiájára, ahol kiderült, hogy a bal szívkamrája alig 50 százalékosan működik, így a műtét elkerülhetetlenné vált, amelyet végül a Haller utcai kardiológián hajtottak végre. Ahogy arról a riporter a Blikknek beszámolt, nem életmentő, hanem prevenciós beavatkozásról volt szó annak érdekében, hogy 1-2 év múlva ne kapjon akár egy olyan infarktust, amibe belehalhat. Elmondása alapján az operáció másfél órás volt, amely során egy szívbillentyű-helyettesítő szerkezetet helyeztek el az artérián keresztül. Orvosa a műtétet követően azt közölte vele, valósággal újjászületett. Mint Havas megjegyezte, a beavatkozás után a Balatonfüredi Szívszanatóriumban gyógyult tovább.

Két hétre költöztem be, és jött velem a Havasné is, hogy ne legyek egyedül. Neki természetesen fizetnie kellett ezért. Ott kivizsgáltak, és rendszeres gyógytorna is volt